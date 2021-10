Hünenberg: Die Arztpraxis am Rebenweg ist schon wieder zu

Gesundheitswesen Nach vermeintlicher Rettung: Hünenberger Arztpraxis ist wieder zu Gut zehn Monate, nachdem Eva Camenzind die ehemalige Praxis von Martin Illi im Dorfzentrum übernommen hat, schliesst der Betrieb wegen mangelnder Nachfrage. Die Gemeinde hat von nichts gewusst. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 05.10.2021, 11.45 Uhr

Neun Zeilen verkünden das Ende. «Leider müssen wir Ihnen mitteilen das wir die Praxis Hünenberg, aufgrund zu weniger Nachfragen schliessen müssen», steht auf dem Zettel an der grünen Tür. Und: «Es tut uns von Herzen leid nicht mehr für sie da zu sein. Weitere Infos teilen wir ihnen per Telefonbändli mit!»

Dieses Schreiben empfängt die Besucher an der Tür zur ehemaligen Praxis in Hünenberg. Bild: Kilian Küttel (4. Oktober 2021)

Damit ist wohl endgültig vorbei, was Martin Illi in über 30 Jahren als Hausarzt in Hünenberg aufgebaut hat. Selber will er nicht über die letzten Geschehnisse sprechen, sagt, er stehe für Anfragen nicht mehr zur Verfügung. Denn auch wenn Illi in seiner früheren Praxis in einem Teilpensum noch Patientinnen und Patienten behandelt hat, ist er nicht mehr am Ruder: Ende letzten Jahres hat die Medical Center Maienfeld AG den Betrieb übernommen, am 20. November 2020 haben die beiden Geschäftsführer die Praxis Hünenberg AG ins Zuger Handelsregister eintragen lassen. Seit Dezember hatte Ärztin Eva Camenzind die operative Leitung inne.

Patientinnen und Patienten bekommen ihre Akten zugeschickt

Jetzt nimmt die Geschichte offenbar ein abruptes Ende. Laut dem Telefonbeantworter wird die Praxis «per sofort» geschlossen, ihre Akten würden Patientinnen und Patienten zugeschickt oder könnten im Notfall per E-Mail beantragt werden.

Wann genau die letzte Patientin oder der letzte Patient am Rebenweg behandelt wurde, bleibt unklar. Die Medical Center Maienfeld AG hat sich für die Beantwortung von fünf Fragen mehrere Tage Zeit ausbedungen und kündigt eine Antwort «im Laufe dieser Woche» an. Doch wie ein Blick ins Internet-Archiv zeigt, hat das Maienfelder Unternehmen die Filiale Hünenberg schon Ende September nicht mehr auf seiner Website aufgeführt.

Für Claudia Benninger, FDP-Gemeinderätin und zuständig für das Ressort Soziales und Gesundheit, dürfte der genaue Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle spielen. Sie beschäftigt in erster Linie die Tatsache, dass Hünenberg seine zweite Arztpraxis verliert:

«Wir sind auf zwei Praxen angewiesen. Die Schliessung bedauern wir sehr.»

Vom Aus erfährt die Gemeinde erst durch unsere Zeitung. Mit Eva Camenzind sei der Gemeinderat in einem losen Austausch gestanden, Anfang Jahr habe sie angedeutet, noch Kapazitäten zu haben. Offenbar standen Überlegungen im Raum, den Betrieb in eine Gemeinschaftspraxis umzuwandeln. Laut Benninger hat sich die Gemeinde nach einem Standort erkundigt, den sie Camenzind hätte vermitteln können, wurde aber nicht fündig. Benninger kündigt zudem an, die Gemeinde würde eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger unterstützen, soweit ihr das möglich sei.

Gericht verurteilt «Mein Arzt»-Inhaber zu 36 Monaten Freiheitsstrafe

Nur: Woher kommt der Nachfragemangel, wenn doch die Gemeinde sagt, man sei auf zwei Arztpraxen angewiesen? Möglicherweise sind die letzten Auswirkungen der Causa «Mein Arzt» eine Erklärung. Der Betrieb in Hünenberg war Teil eines Universums von rund 30 Arztpraxen, das ein österreichischer Unternehmer aufgebaut und betreut hatte. Doch das Gebilde kollabierte, in der ganzen Schweiz gingen Arztpraxen Konkurs, im Juni 2021 hat das Bezirksgericht Bülach den Österreicher im abgekürzten Verfahren zu 36 Monaten teilbedingter Freiheitsstrafe und anschliessendem Landesverweis verurteilt – unter anderem wegen Betrugs, Veruntreuung und Urkundenfälschung.

In Hünenberg gibt es die Vermutung, Patientinnen und Patienten der Praxis am Rebenweg hätten zur Zeit der «Mein Arzt in Hünenberg GmbH» ihre Ärztin oder ihren Arzt gewechselt und seien anschliessend nicht mehr in ihre ursprüngliche Praxis zurückgekehrt. Die Frage, ob «Mein Arzt» ein Mitgrund für die Schliessung ist, hat die Medical Center Maienfeld AG noch nicht beantwortet.