Tag der Pflege: Fachpersonal fehlt auch im Kanton Zug

Gesundheitswesen Schichtbetrieb, Lohngefälle und Überstunden sorgen für Mangel an Pflegenden – nun will Zug Gegensteuer geben Am 12. Mai ist Tag der Pflege. In der Zentralschweiz zeichnet sich in den kommenden Jahren ein steigender Bedarf an Fachpersonen ab – auch im Kanton Zug. Abhilfe schaffen sollen moderne Arbeitsmodelle und Ausbildungen. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital investiert in Aus- und Weiterbildungen von Fachkräften. (Bild: Stefan Kaiser, Baar, 16. März 2020)

Im Pflegebereich herrscht Fachkräftemangel. Das ist auch im Kanton Zug so, wie eine Umfrage bei verschiedenen Zuger Institutionen und der Gesundheitsdirektion zeigt. 16 Stellen in der Pflege der kantonalen Spitex sind derzeit nicht besetzt, wie Geschäftsführerin Carina Brüngger auf Anfrage mitteilt. «Es ist schwierig, die Stellen in nützlicher Frist zu besetzen. Jedoch nicht nur in der Pflege», führt sie aus und ergänzt:

«Der Mangel an Fachkräften belastet das Pflegepersonal. Bei Ausfällen müssen andere Mitarbeitende oft einspringen. Dies verkürzt die Erholungszeit.»

Man will Abhilfe schaffen, indem die Spitex ihren Beitrag leistet und mehr Fachkräfte ausbildet. Ausserdem versuche man Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen zu motivieren, in den Beruf zurückzukehren.

Den Mangel an Fachkräften bestätigt auch Peter Arnold, Gesamtleiter der Alterszentren Zug:

«Stellen auf der tertiären und sekundären Stufe zu besetzen ist sehr herausfordernd und oftmals nur mit Hilfe von Stellenbüros möglich.»

Gründe für den Mangel an Fachkräften sieht er verschiedene, wie unattraktive Arbeitszeiten, Lohngefällen innerhalb der Branche und vielen Überstunden aufgrund der Unterbesetzung.

Zuger Kantonsspital hat niedrige Fluktuationsrate

Weniger eng ist die personelle Situation in den Zuger Spitälern. Gut aufgestellt ist etwa das Kantonsspital. Marketingleiterin Sonja Metzger teilt mit:

«Das Zuger Kantonsspital ist in der glücklichen Lage, dass es genügend Pflegefachpersonal und eine sehr niedrige Fluktuationsrate hat.»

In der Andreas Klinik könnten Stellen immer wieder besetzt werden, schildert Leiterin Marketing und Kommunikation Rahel Schmid – auch aufgrund von Spontanbewerbungen. Aber auch in der Klinik spürt man die Herausforderungen des Pflegeberufs. Es zeige sich allgemein, dass sich das Pflegefachpersonal weniger fest an ein Unternehmen binden möchte. Schmid: «Pflegende präferieren eine flexiblere berufliche und private Alltagsgestaltung und entscheiden sich dadurch eher für temporäre Einsätze.»

Ähnliche Punkte beschreibt auch das Kantonsspital als herausfordernd. «Zu den Herausforderungen gehören der Schichtbetrieb sowie die zunehmende Prozessgeschwindigkeit als Folge von kürzeren Spitalaufenthalten.»

In Aus- und Weiterbildung investieren

Kantonsspital und Andreas Klinik investieren deshalb in die Aus- und Weiterbildung von Nachwuchskräften. Insbesondere auch auf die spezialisierte Pflege, das heisst in die Weiterbildung von Expertinnen und Experten der Intensivpflege, Anästhesiepflege und Notfallpflege, legt das Kantonsspital wert. Man achte neben «zeitgemässen» Arbeitsbedingungen auch auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

Rahel Schmid betont, dass es wichtig sei, die Mitarbeitenden langfristig halten zu können. Um dies zu erreichen, ist es erforderlich, dem Pflegefachpersonal attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten, sei dies beispielsweise durch optimierte Arbeitseinsatzpläne oder Wiedereinstiegs- und Quereinstiegsmöglichkeiten. Schmid erklärt:

«An der Andreas Klinik haben wir beispielsweise einen eigenen Springerpool für flexiblere Mitarbeitende lanciert und einen eigenen Sitzwache-Pool aufgebaut.»

Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone

Mit dem Ja zur Pflegeinitiative hat sich das Schweizer Stimmvolk letzten Herbst dafür ausgesprochen, dass Bund und Kantone die Pflege fördern. Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektionen wollen sich gemeinsam für genügend Fachkräfte einsetzen, wie sie in einer Medienmitteilung Anfang der Woche mitteilten. Man spricht sich für die gemeinsame Koordination und Umsetzung von Massnahmen auf Ebene Zentralschweiz mit den entsprechenden Partnerorganisationen aus.

Aurel Köpfli, Medienverantwortlicher der Zuger Gesundheitsdirektion, erklärt auf Nachfrage, weshalb die Zusammenarbeit für Zug sinnvoll ist: «Die erwartete personelle Knappheit kann nicht nur durch die vermehrte Ausbildung kompensiert werden, entscheidend ist auch das Halten des Personals in den Betrieben.» Deshalb sehe der Kanton Zug nur Vorteile in der regionalen Zusammenarbeit, sowohl auf Ebene der Kantone als auch auf Betriebsebene.

Im Versorgungsbericht der Gesundheitsberufe in der Zentralschweiz ist der künftige Zentralschweizer Bedarf aufgeführt: Von insgesamt knapp 15'000 im Jahr 2019 beschäftigten Personen dürfte der Bedarf an Pflege- und Betreuungspersonal bis 2029 auf über 18'000 Personen, das heisst um 24 Prozent steigen. Der Personalbedarf wächst damit schneller in den nächsten Jahren, als in der Gesamtschweiz wächst, wo man mit zirka 20 Prozent mehr Bedarf rechnet.

