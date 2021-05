GEWERBE Ein Chamer Bäcker setzt sich nach 40 Jahren zur Ruhe – doch der Laden bleibt bestehen Margrith und Peter Amstad führten ihre Bäckerei-Konditorei erfolgreich an der Hünenbergerstrasse in Cham. Ende Juni schliessen sie die Backstube altershalber. Die Mitarbeitenden verlieren ihre Stelle obwohl der Laden weiter bestehen wird. Cornelia Bisch 07.05.2021, 17.00 Uhr

Peter und Margrith Amstad stehen kurz vor der Pensionierung. Sie haben ihre Bäckerei-Konditorei in Cham während 40 Jahren geführt. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Mai 2021)

Was viele nur wenige Jahre lang durchstehen, macht Peter Amstad aus Cham bereits während seines gesamten Berufslebens mit grossem Engagement: Er ist Bäcker-Konditor-Meister und arbeitet in der Nacht, ruht am Tag. «Um halb zwölf Uhr nachts nehme ich die Arbeit auf», erzählt er.

Während 40 Jahren haben der bald 70-Jährige und seine 64-jährige Frau Margrith die Backstube und das Verkaufsgeschäft an der Hünenbergerstrasse in Cham geführt. Per Ende Juni ziehen sich die beiden nun altershalber aus dem Geschäftsleben zurück. Der Bäckereiladen wird jedoch bestehen bleiben und von der Bäckerei Hotz/Rust aus Baar beliefert. Eine Nachfolge für die Backstube suchten sie nicht mehr: «Das Gebäude, in dem der Betrieb untergebracht ist, ist zirka 80 Jahre alt», berichtet Amstad.

«Schon vor fünf Jahren kündigte uns der Kanton an, dass im Falle einer Handänderung aus feuerpolizeilichen Gründen grössere Investitionen getätigt werden müssten.»

Verständlicherweise wolle der Hauseigentümer jedoch nicht mehr investieren.

Mit Sorgfalt und viel Liebe zum Detail präsentieren Peter und Margrith Amstad ihre gluschtigen Produkte. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Mai 2021)

Familienbetrieb mit Qualitätsvorzügen

Das Ehepaar Amstad und seine rund 20 bis 25 Voll- und Teilzeitangestellten sind mit ihrem Geschäft Einzelkämpfer, wie es sie heute in dieser Branche kaum mehr gibt. Viele Bäckereien expandieren, gründen weitere Niederlassungen oder schliessen sich einer Kette an. Beide Varianten hat das Ehepaar nie in Betracht gezogen. «Wir hatten immer ein gutes Auskommen, das für unsere fünfköpfige Familie reichte», sagt Peter Amstad schlicht. Auch die zunehmende Vielfalt an Gebäcken, welche die Grossverteiler anbieten, sei nie eine ernsthafte Konkurrenz für den Betrieb gewesen.

«Die Leute kaufen zwar in der Migros oder im Coop ihre Lebensmittel ein, kommen aber für Brot und Gebäck extra bei uns vorbei.»

Eine Jugendliebe mit Bestand: Peter und Margrith Amstad vor der Brotauslage in ihrem Geschäft in Cham. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Mai 2021)

Das Geheimnis der beiden Geschäftsleute liegt in der Vielfalt des Brot- und Gebäckangebots, das sie mit Hilfe ihres Teams immer wieder neu entwickeln und regelmässig verändern.

«Wir führen verschiedene beliebte Spezialbrote wie die Länderwegge, das Dinkel- und das Emmerbrot. Ausserdem lassen wir die Teige lange aufgehen und backen die Brote richtig aus.»

Dies sei wichtig für deren langandauernde Frische.

Eine Spezialität des Hauses Amstad: Die Länderwegge. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 6. Mai 2021)

Ein weiteres Plus der Bäckerei-Konditorei Amstad ist der während vieler Jahre geführte Sieben-Tage-Betrieb, der sich erst kürzlich auf sechs Tage reduzierte. «Einer unserer Bäcker hat uns im März verlassen», erklärt Amstad. Für die verbleibenden drei Monate hätten sie keinen neuen Mitarbeiter mehr einstellen wollen.

Der Familienbetrieb ging mit der Zeit und bot neben Brot und Gebäck bald auch frische Sandwiches, Mittagsmenus, Suppen und Salate an. Heute wird ein Vollzeitkoch beschäftigt, der zirka 45 bis 50 Menus pro Tag produziert.

Respekt und Freundlichkeit

Bei einem Besuch vor Ort zeigt sich, dass weitere Faktoren den Betrieb auszeichnen. Es herrscht ein freundschaftlicher respektvoller Ton in der Backstube und aus dem Verkaufsgeschäft dringt immer wieder das heitere Lachen der Verkäuferin in die Nebenräume. Die erstaunlich geringe Fluktuation unter den Mitarbeitern und die grosse Anzahl Stammkunden sind der beste Beweis dafür, dass dies nicht nur ein flüchtiger Eindruck ist. Amstad bestätigt:

«Unser Bäcker Peter Burkard hat schon die Lehre in unserer Backstube gemacht und ist nun bereits seit 30 Jahren bei uns.»

Auch die Konditorinnen sind bereits seit 13, 15 und 25 Jahren Teil des Teams. Margrith Amstad, die für die Ladenführung verantwortlich ist, betont denn auch:

«Unsere Mitarbeiter sind wirklich grossartig. Sie haben immer kreativ mitgewirkt, eigene Ideen eingebracht und unsere Vorschläge umgesetzt. Wir sind ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»

Leider müssen sie sich alle nun nach einer neuen Stelle umsehen. Die Zeit dafür ist nicht eben günstig. «Als Teilzeitmitarbeiterin oder Springerin gibt es schon Möglichkeiten», versucht die Konditorin Sonja Meier, die Situation positiv zu sehen. «Sobald die Restaurants wieder öffnen, wird vermutlich in unserer Branche auf dem Arbeitsmarkt ein richtiger Schub ausgelöst», ist sie überzeugt.

Gesamthaft 18 Lernende hat der Meisterbäcker ausgebildet. «Einer davon, Markus Lötscher, ist heute Direktor bei Pistor», sagt er stolz.

Der Meisterbäcker in seiner Backstube. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 06. Mai 2021)

Sie wollte nie einen Bäcker heiraten

Die beiden Eheleute verbindet eine Jugendliebe. Sie wuchsen in der Obwaldner Gemeinde Alpnach auf und lernten sich auf einem Jugendwaldfest kennen. Für Peter Amstad war ein eigener Betrieb immer klares Ziel, auf das er seit der Lehre in Kerns beharrlich hinarbeitete, bis sich ihm vor 40 Jahren in Cham eine Chance bot. «Meine Gotte betrieb eine Bäckerei in Dallenwil, in der ich als Kind oft Zeit verbrachte», erzählt Margrith Amstad.

«Danach schwor ich mir, ich würde sicher nie einen Bäcker mit eigenem Geschäft heiraten.»

Sie lacht herzlich: «Nun habe ich beides – einen Bäcker und ein Geschäft – und es war genau richtig so.» Die beiden wechseln einen warmen Blick tiefer Einvernahme.

Zeit für die Pflege von Freundschaften

Die beiden freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt in Pension, obschon auch ein wenig Wehmut mitschwingt. «Die treuen Stammkunden werden wir vermissen», sagt Margrith Amstad. Ihr Mann nickt: «Mit einigen von ihnen sind Freundschaften entstanden, die sicher weiterbestehen werden.» Amstads sind nicht so reisefreudige Leute, freuen sich aber darauf, viel Zeit mit ihren beiden Hunden verbringen zu können und die lange etwas vernachlässigten Freunde, Bekannten, Kinder und Grosskinder wieder häufiger zu treffen.