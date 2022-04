Gewerbe Keine «Adventure-Rooms» mehr in Baar Die Betreiber des beliebten Freizeitangebots richteten die Niederlassung in Baar im Jahr 2018 ein. Nach Ablauf des Zwischennutzungsvertrags schliessen sie deren Tore wieder, obschon das Geschäft gut lief. Cornelia Bisch 29.04.2022, 05.00 Uhr

«Adventure-Rooms» sind – wie es der Name sagt – Zimmer, in die sich abenteuerlustige Familien, Freunde, Vereine oder Firmen im Rahmen eines Freizeitanlasses begeben, um gemeinsam die vom Veranstalter aufgegebenen Rätsel zu lösen, Hinweise zu entdecken und Gegenstände richtig zu kombinieren. Hat man alle Aufgaben korrekt erfüllt, öffnet sich der Ausgang aus dem Raum.

Der Adventure-Room in Baar schliesst per Ende Mai. Bild: Maria Schmid (Baar, 28. April 2022)

Wie die Website des Standorts Baar an der Langgasse 3 informiert, konnte man dort während der letzten vier Jahre zwei verschiedene Parcours buchen, einen für Anfänger und Fortgeschrittene und einen für «mutige» Anfänger und Fortgeschrittene.

Ein Bedürfnis in der Region

Die Betreiber des Standorts Baar eröffneten diesen im Jahr 2018. «Unser Mietvertrag lief von Anfang 2018 bis Mitte 2022», schreibt Geschäftsführer Urban Aregger auf Anfrage. «Wir hätten ihn zwar verlängern können, haben uns aber dagegen entschieden, da wir uns wieder ausschliesslich auf den Standort Emmenbrücke konzentrieren wollen.» Das Geschäft in Baar sei gut gelaufen, was gezeigt habe, dass das Angebot in der Region ein Bedürfnis sei.

In Emmenbrücke befindet sich die Hauptniederlassung der beiden Inhaber und Geschäftsführer Andy und Urban Aregger, welche diese 2013 als Adventure Rooms Zentralschweiz GmbH gründeten. Ins Leben gerufen wurde das Freizeitangebot laut Website nur ein Jahr zuvor in Bern. «Mittlerweile gibt es Adventure-Rooms an rund 30 Standorten in 17 Ländern», informiert die Website weiter.

Zukunft ist noch ungewiss

Die Adventure Rooms Zentralschweiz GmbH war zur Untermiete an der Langgasse 3 in Baar. Mieter sind die Brüder Peter und Patrik Langenegger. Was künftig in den Gewerberäumen angeboten werden wird, sei noch unklar, sagt Peter Langenegger. «Wir räumen jetzt erst mal alles aus und suchen einen Nachmieter.» Vielleicht würden die beiden Mieter die Räume auch selbst für Lagerzwecke nutzen.

Ursprünglich hätten die beiden etwas ganz anderes mit der Lokalität im Sinn gehabt, so Langenegger. «Wir wollten dort ein Restaurant einrichten, aber der Eigentümer des Nachbargebäudes wehrte sich dagegen. Das warf dann all unsere Pläne über den Haufen.» Der Mietvertrag laufe noch bis Ende 2023. «Vielleicht können wir ihn nochmals verlängern.»

Eigentümerin der Liegenschaft ist die Moyreal Immobilien AG. Deren Projektentwickler Christian Grewe gibt sich vorerst zurückhaltend: «Grundsätzlich möchten wir die Liegenschaft weiter entwickeln und stehen deswegen im Austausch mit der Gemeinde. Aber es ist noch nichts spruchreif.»