Namen Lehrabgänger Kanton Zug 22.07.2021, 19.00 Uhr

Müller Urs, Zug (Müller Steiger Bedachungen AG, Zug). Perren Alessio, Horw (Alex Gemperle AG, Hünenberg).

Tesfamaryam Hadish, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,4: Michael Dibora, Edlibach (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen).

Weiter haben bestanden: Ahmadi Somayeh, Oberwil b. Zug (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Müller Dominik, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug).

Honauer Lea, Immensee (Visilab Zug AG, Zug). Rexhepi Albana (mit BM), Goldau (Fielmann AG, Zug). Schuler Jan, Sattel (Brillen Kündig AG, Unterägeri). Steiner Jastin, Lauerz (Fielmann AG, Zug). Voser Sarina (mit BM), Mettmenstetten (Visilab Magasins SA, Steinhausen).

Note 5,3: Paul Samuel, Unterägeri (V-Zug AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Bürge Jonas (mit BM), Baar (OVD Kinegram AG, Zug). Eiholzer Moreno, Hünenberg (V-Zug AG, Zug). Frey Yanick, Sins (V-Zug AG, Zug). Güntensperger Dimitri (mit BM), Baar (V-Zug AG, Zug). Heggli Ramon, Rotkreuz (V-Zug AG, Zug). Kurt Kevin, Ebikon (Komax AG, Rotkreuz). Meier Nando (mit BM), Hünenberg See (Komax AG, Rotkreuz). Räbsamen Mischa (mit BM), Allenwinden (Rittmeyer AG, Baar). Rösch Cedric, Ebertswil (Siemens Schweiz AG, Zug). Weingartner Simon, Ebikon (Komax AG, Rotkreuz).

Baltermia Fabio, Mettmenstetten (Siemens Schweiz AG, Zug). May Brian Noel, Meierskappel (Komax AG, Rotkreuz). Meier Mathias, Abtwil AG (Dax Maschinenbau GmbH, Hünenberg). Ulrich Gilbert, Kilchberg (V-Zug AG, Zug).

Note 5,3: Haile Natnael, Baar (Garage Kumanan GmbH, Cham). Zulauf Fabio-Luca, Zug (Imholz Autohaus AG, Cham).

Weiter haben bestanden: Costa Santos Gabriel, Baar (Garage-Reichlin AG Baar, Baar). Meknassi Amin, Kirchdorf (Kessel Auto Zug AG, Zug).

Andric Leon, Baar (Garage-Reichlin AG Baar, Baar). Begic Emin, Rotkreuz (Berufsabschluss für Erwachsene). Betschart René, Menzingen (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Bützer Ellen, Morgarten (Aegeritalgarage AG, Unterägeri). Csernák Richard, Zug (Bolliger Automobile AG, Cham). Dzaferi Elmedin, Rotkreuz (Binelli Automobile AG, Baar). Guimaraes da Silva Delio, Hausen am Albis (Autohaus Häcki AG, Baar-Sihlbrugg). Hürlimann Leandro, Gersau (Garage Bircher AG, Unterägeri). Luma Bleon, Obfelden (Garage Europa GmbH, Neuheim). Pinto Figueiredo Miguel, Cham (Garage Wismer AG, Rotkreuz). Schacher Rodrigo, Inwil (Winkelbüel Garage AG, Cham). Sterki Nicolas, Baar (Autohaus Häcki AG, Baar-Sihlbrugg). Stevic Stefan, Zürich (Auto Wild AG, Zug). Valentin Marco, Baar (Hüsser + Palkoska AG, Baar). Vitagliano Gabriel, Oberwil bei Zug (Binzegger Auto AG, Baar).

Note 5,4: Fedalto Fabio, Rotkreuz (Porsche Zentrum Zug, Risch AG, Rotkreuz). Kleger Beat, Steinhausen (Amag Zug, Cham).

Note 5,3: Gmür Sebastian, Affoltern am Albis (Amag Zug, Cham).

Weiter haben bestanden: Balasubramaniam Abijanan, Zug (Garage Strickler AG, Baar). Hürlimann Jan, Oberägeri (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Huwiler Timo, Rotkreuz (Amag Zug, Cham). Montemurro Salvatore, Baar (Auto Wild AG, Zug). Rossdeutsch Anthony, Zug (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Santos Rodrigues José Mario, Zug (Auto Suter AG, Hünenberg). Semeraro Simone, Zug (Hüsser + Palkoska AG, Baar). Staub Rafael, Unterägeri (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Stöckli Katja, Rotkreuz (MB Auto Center Zug AG, Steinhausen). Vollenweider Fabian, Uerzlikon (Imholz Autohaus AG, Cham). von Flüe Aiden, Muri (Imholz Autohaus AG, Cham). Widmer Fabio, Unterägeri (Conrad Keiser AG, Cham).

Note 5,6: Wicky Melissa, Oberägeri (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen).

Weiter haben bestanden: Balmer Kai, Baar (Café-Konditorei Schlüssel AG, Menzingen). Ellmers Marc, Steinhausen (Bäckerei Hotz Rust AG, Baar). Finschi Andrina, Unterägeri (Zumbach Bäckerei Confiserie AG, Unterägeri). Gilgien Joel, Cham (von Rotz GmbH, Cham). Kretz Antonia, Kerns (von Rotz GmbH, Cham). Raue Otto, Baar (Bäckerei Hotz Rust AG, Baar). Scherrer Michelle, Ballwil (Speck Genuss AG, Zug). Staub Nicole, Oberrieden (Speck Genuss AG, Zug). Suter Franziska, Hünenberg (Bäckerei Nussbaumer AG, Cham). Valle Vanessa, Goldau (Bäckerei-Konditorei-Café Kreuzmühle, Unterägeri). Zimmermann Olivia, Vitznau (Speck Genuss AG, Zug).

Casillo Alec, Steinhausen (Avesco AG, Baar). Heer Yannick, Auw (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz).

Hosseini Mahdi, Zug (Landis Bau AG, Zug).

Biermann Olivia, Unterägeri (El Deseo Fashion und Design, Unterägeri).

Cammarano Emanuel, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Klunter Oliver, Baar (Hans Hassler AG, Zug).

Peters Mirjam, Affoltern am Albis (Bücher Balmer AG, Zug). Taghouti Alifa, Zug (Bücher Balmer AG, Zug).

Kostadinov Aleksandar, Neuheim (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Stocker Fabian, Cham (Amag Zug, Cham).

Heinrich Sara, Unterägeri (Emil Frey AG, Sihlbrugg). Sigrist Joy, Horgen (Wesemann AG, Zug).

Genhart Tim, Steinhausen (Coiffure Weibel AG, Steinhausen).

Lopes Poscedônia Brenda, Baar (Gidor Coiffure, Zug). Schillig Bianca, Unterägeri (Coiffure Luzia, Cham).

Note 5,3: Blättler Ramona, Oberarth (Intercoiffure Fassbind, Walchwil). Vetter Rahel, Cham (Michelle Wismer Make-up, Zug).

Weiter haben bestanden: Bruno Elena, Hünenberg See (Coiffure Weibel AG, Steinhausen). Bütler Michelle, Hünenberg (Schnittpunkt AG, Zug). Ernst Larissa, Rotkreuz (Capelli Belli GmbH, Cham). Isufi Aurite, Horw (Salzmann Hair Group Baar AG, Baar). Majdancic Semir, Oberwil b. Zug (The Taç AG, Zug).Mendes Lopes Raquel Maria, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Müller Sarah, Morgarten (Intercoiffure Iten, Oberägeri). Oliveira Simões Erika, Neuheim (Gidor Coiffure, Zug). Pereira Machado Tânia Sofia, Allenwinden (Gidor Coiffure, Zug). Roos Ronja, Meierskappel (Ineichen Coiffure, Holzhäusern). Sehic Erna, Sins (Intercoiffure Wolf by Monika Klein, Zug).

Müller Tim, Baar (Bortis Dächer und Fassaden, Baar).

Note 5,4: Michel Leoni, Mettmenstetten (zahnarztzentrum.ch AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Alija Selma, Goldau (Team 15 – Praxis für Zahnmedizin, Zug). Batsieva Hava, Ebikon (Zahnärzte Bahnhof Zug, Zug). Bünül Gurbet, Baar (Dr. med. dent. Alfred Wiesbauer, Cham). Cissé Mouna, Baar (Praxis Dr. M. Schwerzmann, Zug). Dedaj Dorina, Zug (Team 15 – Praxis für Zahnmedizin, Zug). Ebrahimzadeh Shakiba, Buchrain (Bildungsnetz Zug, Zug). Elyes Lea, Baar (Dr. med. dent. Rolf Treichler, Unterägeri). Fernando Tafeeny, Steinhausen (Dr. med. dent. Patrick Sequeira, Cham). Hunkeler Alina, Rotkreuz (Zentrum für Kieferorthopädie, Zug). Kaur Aman, Steinhausen (Dr. med. dent. A. Brunner, Cham). Kišta Arjeta, Cham (Zahnärztliche Familienpraxis, Baar). Kohles Alina, Steinhausen (Zahnarztpraxis Steinhausen, Steinhausen). Lopes Ferreira Vanessa, Baar (Zahnärzte Neustadt Passage AG, Zug). Lovas Jennifer, Luzern (Dr. med. dent. Urs Zellweger, Zug). Prenkaj Linda, Emmen (Adent Zahnarztzentrum Rotkreuz, Rotkreuz). Salkica Amina, Rotkreuz (Dr. med. dent. Rainer Bliefert, Baar). Sciannamea Alessia, Baar (Zahnarztpraxis Alan Kruger, Steinhausen). Sinani Leonora, Ebikon (Dr. med. dent. Christian Iten, Zug). Smajic Senida, Zug (Praxis Oli Buholzer AG, Zug). Ukehaxhaj Arberita, Wohlen AG (Bildungsnetz Zug, Zug). Ulrich Cheyenne, Küssnacht am Rigi (Dr. med. dent. Boris Gruica, Zug).

Schatt Désirée, Küssnacht am Rigi (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Tagouya Nahobla Micheline, Horw (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Note 5,4: Iten Sandra, Oberägeri (Drogerie Hermann, Unterägeri).

Note 5,3: Ambühl Vivien, Baar (Dropa Betriebs AG, Cham).

Weiter haben bestanden: Arnold Rahel, Steinhausen (Urs Droap AG, Steinhausen). Di Puma Linda, Rotkreuz (Drogerie U. Schilliger GmbH, Rotkreuz). Henseler Julia, Cham (Urs Droap AG, Steinhausen). Henseler Shana, Unterägeri (Drogerie Moll AG, Steinhausen). Uster Sarah, Unterägeri (Drogerie Hermann, Unterägeri). Widmer Jessica, Steinhausen (HL-Drogerie AG, Zug).

Halsinger Marvin, Gisikon (Heller Druck AG, Cham).

Note 5,3: Hegglin Ivan, Baar (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Avric Nikola, Brunnen (Swisspro AG, Baar). Bosnjak Josip, Zug (Swisspro AG, Baar). Costa Oliveira Antonio, Unterägeri (Hürlimann Elektro AG, Unterägeri). Damljanovic Cvijetko, Cham (Swisspro AG, Baar). Felber Aron, Steinhausen (eTeam plus AG, Steinhausen). Frey Michelle, Hünenberg See (Cesi Canepa AG, Cham). Fried Andrì, Zug (Elektro Pfiffner AG, Zug). Hauenstein Fabian, Obfelden (Elektro Annen AG, Cham). Hegglin Adrian, Zug (Elektro Pfiffner AG, Zug). Hegglin Noah, Rotkreuz (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Imholz Silvan, Ober­ägeri (Marcel Hufschmid AG, Zug). Iten Adrian, Risch (CKW Conex AG, Rotkreuz). Kantardziev Hristijan, Baar (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Karacic Andrija, Baar (Stadler AG, Zug). Kolloni Jahja, Baar (Elektro Küng AG, Steinhausen). Krummenacher Yanick, Root (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Meyer Caroline, Zug (Nussbaumer Elektro AG, Zug). Montinaro Villegas Marc, Mettmenstetten (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Nyffeler Yannick, Muri (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Oppliger Dan, Cham (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Pavlov Vasko, Baar (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Rey Dario, Dietwil (Kreha Elektro AG, Cham). Savic David, Steinhausen (CKW Conex AG, Baar). Wicky Sebastian Andrea, Oberägeri (Elektro Iten-Steiner AG, Oberägeri). Zeneli Arian, Goldau (Frey + Cie Elektro AG Zug, Zug).

Note 5,7: Stitz Simone, Zug (Siemens Schweiz AG, Zug).

Note 5,5: Schönbächler Simon (mit BM), Küssnacht am Rigi (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Gehrig Marco (mit BM), Hünenberg (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Annen Joel (mit BM), Hausen am Albis (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Bösch Tim, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Djordjevic Joel (mit BM), Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Häussermann Jan-Eric (mit BM), Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Irányi Aaron, Steinhausen (Siko MagLine AG, Cham). Krebs Joel, Sins (Siemens Schweiz AG, Zug). Manfredotti Manuel, Obfelden (Siemens Schweiz AG, Zug). Merz Yannick (mit BM), Arth (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Thomsen Jeramie Nicklas, Romanshorn (Siemens Schweiz AG, Zug). Ulrich Manuel (mit BM), Arth (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Zoller Robin (mit BM), Zug (Besi Switzerland AG, Steinhausen).

Koukoui Lenny, Neuheim (R+B Engineering AG, Baar). McPherson Annabelle, Sins (HKG Engineering AG, Rotkreuz). Wild Nathalie, Ebertswil (Thomas Lüem Partner AG, Baar).

Note 5,3: Schweizer Martin, Zwillikon (Bildungsnetz Zug, Zug).

Weiter haben bestanden: Angelov Vasil, Stein­hausen (Bildungsnetz Zug, Zug). Nyfeler David, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug).

Badawi Syriana, Unterägeri (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Cruz Anabela, Baar (Berufsabschluss für Erwachsene). Rutule Stefanija, Zug (Klinik Meissenberg, Zug). Sivanantharajah Perithyka, Oberägeri (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Zehnder Leonie, Baar (Viviva Baar, Baar).

Note 5,4: Stähli Julia, Gündisau (Kantonale Verwaltung, Zug).

Note 5,7: Heinzer Ruth, Arth (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar).

Note 5,6: Biondo Noemi, Luzern (Kita Zimballo, Rotkreuz). Imhof Flavia, Neuenkirch (KiBiZ Eichwald, Zug). Weiss Nicole, Baar (Children’s World Cham, Cham).

Note 5,4: Herger Nadine, Steinerberg (KiBiZ Chriesimatt, Baar). Hürlimann Lara, Walchwil (Ameisiland GmbH, Zug). Meisser Jonas, Au (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Mitrovic Andela, Cham (Berufsabschluss für Erwachsene). Müller Fabian, Steinhausen (KiBiZ Stampfi, Zug). Visser Yannica, Hünenberg See (Kita ZugWest, Hünenberg).

Note 5,3: Costa Ivana, Goldau (KiBiZ Hofmatt, Zug). Halef Jennifer, Baar (Kinderkrippe Spatzennest2, Baar). Portmann Angela, Zug (KiBiZ Fuchsloch, Oberwil b. Zug). Toth Viktoria, Zürich (Lernort Moosbachhof, Zug). Zimmermann Angela, Vitznau (Work& Life Zug /Kidscare Baar, Baar).

Weiter haben bestanden: Almeida Michela, Brunnen (KiTa Nano GmbH, Baar). Bernet Alisha, Eschenbach (Kita ZugWest, Hünenberg). Bieliková Alena, Cham (Berufsabschluss für Erwachsene). Binti Abdullah Sheila, Allenwinden (Kita Wölkli GmbH Zug, Zug). Blättler Sabrina, Auw (Montessori Kindergarten of Zug AG, Baar). Bortis Céline, Allenwinden (Montessori Kindergarten of Zug AG, Baar). Bürgi Melanie, Brunnen (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Cammarano Maria, Baar (Kita Zauber-Stern, Zug). Crncalo Edin, Zug (Island4Kids, Baar). Cubela Rosemarie, Rotkreuz (Globegarden Suurstoffi, Rotkreuz). De Oliveira França Cardozo Camille, Zug (Stepping Stones, Baar). De Silva Nataya Jamie, Rotkreuz (KiBiZ Hofmatt, Zug). Drljic Vanesa, Baar (Globegarden Uptown, Zug). Emmenegger Marina, Baar (KiBiZ Eichwald, Zug). Eugster Nathalie, Buonas (KiTa Langmatt, Rotkreuz). Garofano Stella, Zug (Kinderkrippe Rägeboge, Menzingen). Gsell Chantal, Reinach (Kita Lifestyle Educare, Baar). Jovicic Andjela, Steinhausen (Kita Ennetsee GmbH, Hünenberg See). Kaba Mereme, Cham (Kinderkrippe Wichtelhuus, Unterägeri). Keller Carmelina, Dietwil (Kinderkrippe Chäferli, Zug). Maier Stefanie, Adliswil (KiBiZ Stampfi, Zug). Marinaro Carla, Steinen (Globegarden Metalli, Zug). Marty Vanessa, Oberarth (KiBiZ Hofmatt, Zug). Matzinger Taliessa, Ebikon (Familie plus Hünenberg, Hünenberg). Miskovic Magdalena, Zug (Stiftung Maihof Zug, Zug). Monteiro Estevam Márcia, Hünenberg (Island4Kids, Baar). Morina Alberta, Zug (Kita Wölkli GmbH Zug, Zug). Müller Yannick, Knonau (Bauernhof-Kita, Baar). Murtezaj Arlinda, Dierikon (Globegarden Metalli, Zug). Pirrone Leandra, Emmen (Lil’ Mouse House, Rotkreuz). Profico Enrique, Villmergen (Children’s World Zug, Zug). Rast Gina, Udligenswil (Kita ZugWest, Hünenberg). Reichmuth Sina, Hünenberg (Verein Chinderhuus Cham, Cham). Riboni Livia, Hünenberg See (Kindertreff Miraculix GmbH, Baar). Rodrigues Ferreira Andreia FilipaErstfeld (Work&Life Zug / Kids­care Zug, Steinhausen). Rohrer Livio, Gelfingen (Work&LifeZug / Kidscare Zug, Steinhausen). Romanque Tina, Hildisrieden (Children’s World Zug, Zug). Sanchez Trinidad Heydi Magdiel, Emmen (Kimi Krippen AG, Baar). Scheidegger Medea, Auw (Kita-Schatztruhe, Rotkreuz). Schönbächler Samara, Hagendorn (Kita Zauberloki, Steinhausen). Schuler Robin, Morgarten (Ägerikrippe, Oberägeri). Shala Kaltrina, Horw (Kita Zauber-Stern, Zug). Staub Anna Lena, Oberarth (Kinderkrippe Spatzennest1, Baar). van der Ven May, Altdorf (Familie plus Hünenberg, Hünenberg). Vogt Loris, Merenschwand (KiBiZ Guthirt, Zug). Volken Timon, Unterägeri (Stiftung Phönix Zug, Oberwil b. Zug). Vollenweider Rahel, Uerzlikon (Globegarden Uptown, Zug). von Rotz Nilima, Menzingen (Berufsabschluss für Erwachsene). Weber Mahí, Sins (Stiftung Maihof Zug, Zug). Woodford Wendy, Baar (Globegarden Industriestrasse, Zug). Zoppi Laura, Baar (Globegarden Industriestrasse, Zug).

Note 5,4: Soldner Olivia, Oberägeri (Reha-Zentrum Rotkreuz AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Bill Virginia, Zug (ONE Training Center AG, Baar).

Weiter hat bestanden: Mathis Elias, Zug (basefit.ch AG – Club Baar, Baar).

Note 5,4: Rogenmoser Melanie, Oberägeri (Klinik Adelheid AG, Unterägeri).

Note 5,3: Arnold Jennifer, Sattel (Chlösterli, Unterägeri). Fankhauser Melanie, Steinhausen (Spitex Kanton Zug, Baar). Ledergerber Carole, Allenwinden (Pflegezentrum Baar, Baar). Lipp Nina (mit BM), Baar (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Amhof Rahel, Steinhausen (Klinik Meissenberg, Zug). Andermatt Alessia, Baar (Alterszentren Zug, Zug). Andermatt Stefanie, Allenwinden (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Aydin Tijda, Cham (Spitex Kanton Zug, Baar). Bachmann Milena Regina, Oberrüti (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Bamert Lucina, Knonau (Spitex Kanton Zug, Baar). Behluli Dorentina, Zug (Klinik Meissenberg, Zug). Berger Franziska, Neuheim (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Berglas Jonas, Steinhausen (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Beslic Emina, Rotkreuz (Alterszentren Zug, Zug). Blagojevic Ana, Zug (Pflegezentrum Baar, Baar). Bösch Jonas, Schwyz (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Boskovic Bojan, Muri (Bildungsnetz Zug, Zug). Brun Fabienne, Rotkreuz (Lindenpark, Hünenberg). Cammarano Jessica, Wettingen (Viviva Baar, Baar). Caruso Alessia, Baar (Luegeten AG, Menzingen). da Costa Mota Daniela, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Disler Samantha, Gisikon (AndreasKlinik Cham Zug, Cham). Duque Zuluaga Olga Beatriz, Hünenberg (Berufsabschluss für Erwachsene). Frank Nina, Hünenberg See (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Hafner Ranja, Zug (Viviva Baar, Baar). Heinzer Michelle, Seewen (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil b. Zug). Hotz Ramon, Baar (Chlösterli, Unterägeri). Hürlimann Johanna, Walchwil (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Hurni Seraina, Neuheim (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Husic Adnan, Goldau (Alterszentren Zug, Zug). Indergand Sara, Altdorf (Alterszentren Zug, Zug). Khongser Dekyi, Unterägeri (Chlösterli, Unterägeri). Krsmanovic Emilija, Rotkreuz (Alterszentrum Büel, Cham). Lehmann Sarah, Baar (Viviva Baar, Baar). Maiocchi Dalia, Meierskappel (Alterszentrum Büel, Cham). Marquez Strauss Maria Esperanza, Steinhausen (Berufsabschluss für Erwachsene). Martins Gomes Catarina, Allenwinden (Chlösterli, Unterägeri). Mujkic Edina, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene). Ohnsorg Marisa, Steinhausen (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Okanovic Emina, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Paulo Cristella Bakidila, Ibach (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Qeta Martina, Zug (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen). Rezic Tina Diana, Knonau (Alterszentren Zug, Zug). Roder Melina, Unterägeri (Alterszentren Zug, Zug). Rushiti Arita, Baar (Pflegezentrum Baar, Baar). Salkica Sanel, Kriens (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Saravanapavan Adchaya, Zug (Seniorenzentrum Mülimatt, Oberwil b. Zug). Scheiber Dominique (mit BM), Baar (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Schlumpf Katarina, Steinhausen (Lindenpark, Hünenberg). Seiz Adina, Zug (Alterszentren Zug, Zug). Sivaganesan Pirahalathan, Oberwil bei Zug (Pflegeheim St. Franziskus, Menzingen). Sonic Mirzeta, Goldau (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Srisuthan Mehala, Neuheim (Triaplus AG, Oberwil). Stocker Patricia, Hünenberg See (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Suter Vivienne, Beinwil (Triaplus AG, Oberwil). Tharmakulasingam Dinuscha, Root (Alterszentren Zug, Zug). Theeswaran Nehrusha, Menzingen (Zentrum Dreilinden, Rotkreuz). Thiébaud Leonie, Baar (Pflegezentrum Ennetsee, Cham). Tifeku Besarta, Cham (Alterszentren Zug, Zug). Trnjanin Sabina, Immensee (Lindenpark, Hünenberg). Urbano Miranda Leyre, Baar (Luegeten AG, Menzingen). Weber Véronique, Root (Pflegezentrum Baar, Baar). Windlin Charlotte, Zug (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Wismer Dario, Zug (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Zadran Karimullah, Unterägeri (Chlösterli, Unterägeri). Zanella Chiara (mit BM), Walchwil (Zuger Kantonsspital AG, Baar).

Beondic Marko, Hünenberg See (Bildungsnetz Zug, Zug). Bortolomeazzi Nico, Hünenberg (Gemeinde Hünenberg, Hünenberg). Casillo Sergio, Baar (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Reichmuth Lukas, Unterägeri (Bildungsnetz Zug, Zug). Schuler Pascal, Menzingen (Tiefbauamt des Kantons Zug, Steinhausen). Schwerzmann Cornel, Oberwil bei Zug (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Zeliska Aaron, Zug (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen).

Note 5,4: Stehli Jonas, Hausen am Albis (Cycling Lounge AG, Zug).

Weiter hat bestanden: Costa Carvalho Fabio André, Oberägeri (Bildungsnetz Zug, Zug).

Villa Claudio, Weggis (Metzgerei Berchtold AG, Rotkreuz).

Keiser Dominik, Neuheim (Metzgerei Rogenmoser AG, Baar). Stöckli Corsin (mit BM), Aristau (Metzgerei Berchtold AG, Rotkreuz).

Note 5,4: Werner Lisa, Rickenbach b. Schwyz (Blumen PurPur GmbH, Unterägeri).

Weiter haben bestanden: Andermatt Nina, Obfelden (Bluemelaube GmbH, Zug). Frey Seraina, Hausen am Albis (Blumengalerie Mattmann AG, Hünenberg). Hausheer Lara, Steinhausen (Blumenwerkstatt Steinhausen, Steinhausen).

Note 5,3: Hürlimann Marco, Walchwil (Korporation Zug, Zug).

Weiter haben bestanden: Fankhauser Reto, Zwillikon (Korporation Baar-Dorf, Baar). Hürlimann Mathias, Unterägeri (Korporation Walchwil, Walchwil). Röllin Mischa, Morgarten (Korporation Oberägeri, Oberägeri).

Note 5,3: Janser Andrin, Gersau (Foto-Optik Grau AG, Zug).

Acklin Leon, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Imhof Silvio, Abtwil (Arnold Gartenbau AG, Zug). Shshaye Muhur, Goldau (Gilli Garten AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Betschart Iwan, Steinen (Roth Gartenbau AG, Walchwil).

Weiter haben bestanden: Di Labio Renè, Emmenbrücke (Weber Gartenbau AG, Steinhausen). Furrer Devin, Unterägeri (Löhri Gartenbau AG, Unterägeri). Göggel Priska, Kappel am Albis (Herrmann, Baar). Grünwald Michael, Steinhausen (Fellmann Garten AG, Baar). Guntern Jan Luca, Küssnacht am Rigi (André Hürlimann GmbH, Walchwil). Hager Dominik, Meierskappel (Gilli Garten AG, Rotkreuz). Haller Fabian, Ottenbach (Alfred Müller AG, Baar). Hürlimann Adrian, Walchwil (Herrmann, Baar). Hürlimann Lukas, Walchwil (Pan Garten AG, Unterägeri). Morales Gonzalez Alex, Allenwinden (Berufsabschluss für Erwachsene). Müller Tim, Hünenberg (Hengartner + Jans AG, Steinhausen). Schenkel Leonie, Oberägeri (Neumüller Gärten GmbH, Hünenberg). Schuler Dario, Morgarten (Peter Staub AG, Oberägeri). Uhr Svenja, Unterägeri (Herrmann, Baar).

Alves Ribeiro José Miguel, Steinhausen (Perlen Reinigungen GmbH, Rotkreuz).

Bachmann Adrian, Rotkreuz (Otto Bachmann AG, Zug).

Caccese Sandro, Cham (Josef Moser AG, Cham). Halilcevic Alen, Baar (Niedermann AG, Baar). Rexhepi Jasin, Zug (GRP Ingenieure AG, Rotkreuz). Studhalter Loris, Hünenberg See (Balzer Ingenieure AG, Baar).

Bernhard Anna, Rothenburg (Ahochn AG, Rotkreuz). Dushi Donat, Emmen (Clima-Nova AG, Cham). Indra David, Cham (Andy Wickart Haustechnik AG, Finstersee). Kopp Florian, Oberwil bei Zug (Clima-Nova AG, Cham).

Zimmermann Flavio, Zug (Anton Niederberger, Zug).

Gritsch Silvan, Hedingen (Geozug Ingenieure AG, Baar).

Bissig Fiona, Sins (Visual Emotion GmbH, Baar). Steinger Loris, Steinhausen (Baumann Grafik und Gravuren GmbH, Baar).

Zekaj Dijamant, Seewen (MVM AG ZG, Cham).

Schulte-Vels Lukas, Adliswil (Hotz Brand Consultants AG, Steinhausen).

Nussberger Robin, Bünzen (JMS Risi AG, Baar).

Tabu Abdulmalek, Zug (JMS Risi AG, Baar).

Mazza Davis, Steinhausen (Paul Gisler AG, Cham).

Berhe Fyori, Menzingen (Stiftung Maihof Zug, Menzingen). Bucher Tanisha, Menzingen (Stiftung Maihof Zug, Menzingen). Martinez Benitez Isabel, Hünenberg (Bildungsnetz Zug, Zug). Martins Gomes Cristiana, Unterägeri (Alterszentren Zug, Zug). Rindlisbacher Tamara, Oberarth (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar). Schilliger Eveline, Hünenberg (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Vakiswaran Sabrina, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug).

Alic Almin, Steinhausen (Edwin Käppeli AG, Cham). Fowler Oliver, Knonau (Anton Bachmann AG, Rotkreuz). Kastrati Ermal, Oberwil bei Zug (Gebr. Baur AG, Baar). Saric Antonio, Zug (Pfiffner AG, Zug).

Albisser Michael, Unterägeri (Urs Iten Holzbau AG, Oberägeri).

Bläuer Noel, Obfelden (Fielmann AG, Zug).

Bokova Alina, Zug (SHA SeminarHotel AG, Unterägeri). Cantoni Lia, Risch (Roche Forum Buonas AG, Buonas). Heini Tanja, Steinhausen (Roche Forum Buonas AG, Buonas). Kurmann Delfine, Rotkreuz (Apart AG, Rotkreuz). Schwan Joseline, Altdorf (Hotelbusiness Zug AG, Zug).

Note 5,8: Kiss Edit, Gisikon (SwissEver Hotel Zug, Cham).

Note 5,4: Hanselmann Calvin, Rotkreuz (OVD Kine­gram AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Albrecht Lars, Kappel am Albis (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Baumann Yannick, Cham (First Frame Networkers AG, Baar). Begal Matteo, Knonau (Finanzdirektion Kanton Zug, Zug). Ferrari Mario, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Herzig Justin, Gretzenbach (Comfox AG, Hünenberg). Hunn Joel, Cham (Bildxzug, Zug). Imstepf Pascal, Escholzmatt (DQ Solutions Data Quest AG, Zug). Theiler Louis, Allenwinden (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,7: Gemperle Elias, Hünenberg (Roche Diagnos­tics International AG, Rotkreuz).

Note 5,6: Affentranger Andreas (mit BM), Hünenberg See (InfoGuard AG, Baar). Peter Jérôme, Oberwil b. Zug (Bildxzug, Zug).

Note 5,5: Krummenacher Kevin (mit BM), Adligenswil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Rüger Jan (mit BM), Auw (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Schöpfer Patrizia, Muri AG (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Stutz Lars (mit BM), Hünenberg See (Bildxzug, Zug).

Note 5,4: Knüsel Ramon (mit BM), Steinhausen (InfoGuard AG, Baar). Röthlisberger Noah (mit BM), Knonau (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Scholtysik Laurin (mit BM), Lenzburg (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Vetter Cyrill (mit BM), Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Aroua Said, Schwyz (Bildxzug, Zug). Dzananovic Dzenis, Goldau (Besi Switzerland AG, Steinhausen). Schlegel Linard (mit BM), Stäfa (Amag Corporate Services AG, Cham). Wohlhauser Joel (mit BM), Arth (Siemens Schweiz AG, Zug).

Weiter haben bestanden: Atassi Lars, Dintikon (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Blumer Cyrill, Bassersdorf (Mobilezone AG, Rotkreuz). Bradovka Nikita, Thalwil (Siemens Schweiz AG, Zug). Bruttger Kevin, Geroldswil (WinVS Software AG, Baar). Da Silva Matias Bras Ricardo Filipe, Thalwil (Amag Corporate Services AG, Cham). Derungs Pascal (mit BM), Finstersee (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Dimitric Stefan, Luzern (Besi Switzerland AG, Steinhausen). Eyob Filmon, Oberwil b. Zug (Bechtle Schweiz AG, Baar). Fazlji Vildana, Geroldswil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Fellegger Cyrill, Walchwil (Bildxzug, Zug). Fender ­Jakob (mit BM), Morgarten (V-Zug AG, Zug). Freund Francesco, Cham (Bitfee AG, Cham). Heizmann Rebecca, Muri AG (Bossard AG, Zug). Jeyaseelan Jathusan, Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Jovic Aleksandar, Cham (First Frame Networkers AG, Baar). Kempf Rahel, Hohenrain (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Kreis Ryan Max (mit BM), Hünenberg (CyOne Security AG, Steinhausen). Landolt Lisa (mit BM), Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Leitner Tobias (mit BM), Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Leuzzi Manuel, Baar (First Frame Networkers AG, Baar). Magaldi Valentin, Cham (InfoGuard AG, Baar). Marti Nils, Steinhausen (Finanzdirektion Kanton Zug, Zug). Moos Nick (mit BM), Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Omerovic Eldar (mit BM), Sins (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Orfankos Temujin (mit BM), Hünenberg (Siemens Schweiz AG, Zug). Otero Abbruzzese Juan Carlos (mit BM), Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Rasimi Fitim, Unterägeri (Younitec AG, Cham). Rusiti Faik, Zug (Emhart Glass SA, Steinhausen). Sarbach Sven, Steinhausen (Bossard AG, Zug). Schleiss Ursin, Muri AG (ICR Informatik AG, Rotkreuz). Stettler Myles, Inwil (Siemens Schweiz AG, Zug). Thillainathan Mithuna, Birr (Ritt­meyer AG, Baar). Tkác Tomás (mit BM), Oberwil bei Zug (Qualitas AG, Zug). Ulrich Jeremy (mit BM), Cham (CyOne Security AG, Steinhausen). Uttinger Rafael (mit BM), Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). van Staveren Roan, Sins (Siemens Schweiz AG, Zug). Vögelin Noah, Neuenkirch (Bildxzug, Zug). Voser Janic, Mettmenstetten (Bildxzug, Zug). Vuillemier Tim, Kappel am Albis (Siemens Schweiz AG, Zug). Yarochkin Vadym, Bassersdorf (Expersoft Systems AG, Steinhausen). Zhuta Mendim, Baar (Bildxzug, Zug).

Odermatt Davuthy, Walchwil (Radler Raum + Design, Baar). Szarka Muriel, Horw (Innendekoration am Fischmarkt, Zug).

Note 5,3: Stürzkober Tom, Meggen (Creativ-Kälte GmbH, Steinhausen).

Weiter hat bestanden: Schnider Pascal, Küssnacht am Rigi (Creativ-Kälte GmbH, Steinhausen).

Note 5,3: Lüönd Flurina, Rothenthurm (Gasthaus zum Hirschen, Oberägeri). Mendes Carneiro Daniel, Baar (Eldora AG Gastronomy Service Glencore, Baar). Romano Ivan, Hünenberg See (Remimag AG Hafenrestaurant, Zug).

Weiter haben bestanden: Bonani Fabio, Allenwinden (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Düggelin Janik, Hagendorn (Alterswohnheim Mütschi, Walchwil). Dünnenberger Lena, Baar (Restaurant Aklin, Zug). Elyes Joshua, Steinhausen (Mawag Restaurations GmbH, Baar). Ferri Rebecca, Baar (Seniorenzentrum Weiherpark, Steinhausen). Hunkeler Vincent, Baden (Eldora AG, Rotkreuz). Keller Alina, Sins (V-Zug AG, Zug). Mülli Julian, Thalwil (Alterszentren Zug, Zug). Neuhaus Nick, Mettmenstetten (Eldora AG, Rotkreuz). Ngo Vincent, Zug (67 Sportsbar, Zug). Stavrianou Tzortzia, Affoltern am Albis (Hello World Suurstoffi, Rotkreuz). Weiss Florido Alberto, Zug (City-Hotel Ochsen Zug AG, Zug). Werder Erich, Holzhäusern (Berufsabschluss für Erwachsene). Wildi Samuel, Brunnen (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Zouhir Saïda, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,6: Böhi Bianca (mit BM), Unterägeri (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Weber Fabian (mit BM), Hünenberg See (Bucher Hydraulics AG, Neuheim).

Note 5,3: Baumann Marc (mit BM), Steinhausen (Medela AG, Baar). Gisler Patrick, Seewen (V-Zug AG, Zug). Kleene Elaine (mit BM), Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Baggenstos Lukas (mit BM), Cham (Triag International AG, Hünenberg). Falulur Rahman Fahman, Rotkreuz (Roche Diagnos­tics International AG, Rotkreuz). Groenveld Max, Meierskappel (Besi Switzerland AG, Steinhausen). Häcki Mike (mit BM), Mettmenstetten (Medela AG, Baar). Jovanovic Nenad, Menzingen (Siemens Schweiz AG, Zug). Priester Melvin, Muri AG (Siemens Schweiz AG, Zug). Schaumlechner Florian (mit BM), Hünenberg See (V-Zug AG, Zug). Schmitz Pierre, Buchrain (V-Zug AG, Zug). Steinhübl Aaron (mit BM), Zug (Dopag, Cham). von Rotz Tim, Einsiedeln (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Wismer Maurice, Zug (Elineter AG, Cham).

Note 5,3: Rizai Ali, Baar (Alterszentren Zug, Zug).

Weiter haben bestanden: Abrham Zena, Menzingen (Villette Cham Gastro GmbH, Cham). Beondic Matej, Hünenberg See (Sonnenberg, Baar). Henggeler Nadia, Oberägeri (Raten Gastronomie GmbH, Alosen). Kiros Fiori, Unterägeri (Hotel und Seminarhaus Ländli, Oberägeri). Leggiero Pino Ana, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Ratti Dennis Alessandro, Baar (Stiftung Maihof Zug, Menzingen).

Note 5,3: Pavlovic Kristina, Buchrain (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Doyle Jamie, Cham (Amt für Verbraucherschutz Zug, Steinhausen). Eilinger Tanja, Küssnacht am Rigi (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Meyer Nicola, Waltenschwil (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Zaccardi Marco, Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Dittli Alexander, Unterägeri (Karl Merz, Unterägeri).

Weiter haben bestanden: Aeberhard Christian, Stallikon (Herbert Elsener, Baar). Fassbind Daniel, Rigi Staffel (Wismer Landtechnik AG, Baar). Hegglin Stefan, Menzingen (Staub Landtechnik AG, Menzingen). Reichlin Thomas, Neuheim (Wismer Landtechnik AG, Baar). Steiner Lukas, Steinen (Iten Landmaschinen, Alosen). Walti Kevin, Allenwinden (Herbert Elsener, Baar).

Note 5,8: Blattmann Roman, Sihlbrugg (Meierhans Martin, Buonas).

Note 5,7: Keiser Martin, Baar (Hürlimann Ueli, Baar).

Note 5,3: Albisser Florian, Unterägeri (Berufsabschluss für Erwachsene). Suter Silvan, Weggis (Moos Xaver, Zug). Unternährer Silvan, Hagendorn (Iten Franz, Oberwil b. Zug). Zürcher Pascal, Menzingen (Zimmermann Reto, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Aeschlimann Florian, Unterägeri (Berufsabschluss für Erwachsene). Berli Amedee, Mettmenstetten (Hegglin Martin, Menzingen). Bühlmann Noël, Hirzel (Weiss Daniel, Zugerberg). Bütler Fabian, Steinhausen (Hegner-Amstad Felix, Cham). Eugster Leo, Hausen am Albis (Landolt Pirmin, Zug). Fuchs Pascal, Finstersee (Meienberg Karl, Menzingen). Hegglin Emanuel, Menzingen (Baumgartner Urban, Hünenberg See). Hegglin Sarah, Baar (Nussbaumer Johannes, Menzingen). Heinrich Hubert, Unterägeri (Berufsabschluss für Erwachsene). Küchler Dominik, Kägiswil (Weibel Marcel, Hünenberg). Mieschbühler Lukas, Hohenrain (Burkhardt Richard, Hünenberg). Ott Patrik, Oberägeri (Berufsabschluss für Erwachsene). Späni Selina, Studen (Schelbert Josef, Baar). Strickler Roland, Menzingen (Schmid Urs, Baar).

Note 5,5: Fonseca Oliveira Joao, Küssnacht am Rigi (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen).

Solomon Yonas, Seewen (V-Zug AG, Zug).

Achermann Joel, Auw (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz). Albione Dejan, Steinhausen (Post CH AG, Baar). Dubovac Danijel, Unterägeri (Triag International AG, Hünenberg). Fetahu Erblin, Oberwil bei Zug (Post CH AG, Baar). Gašic Mišel, Zug (Abnox AG, Cham). Gonzalez Enrique, Zug (Omida AG, Baar). Haas Leonie, Auw (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Hofstetter Raphael, Baar (Wabool Produkte AG, Baar). Kadric Benjamin, Cham (Post CH AG, Baar). Kenel Patrick, Goldau (V-Zug AG, Zug). Malobe Alvine, Zug (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Massaro Villena Aron, Emmenbrücke (SFS Unimarket AG, Rotkreuz). Muharemi Ilirian, Baar (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Ovcharov Martin, Auw (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Rast Andreas, Ebikon (Post CH AG, Baar). Rukavina Timothei, Cham (Post CH AG, Baar). Rusan Matija, Rotkreuz (V-Zug AG, Zug). Schällibaum Patrik, Baar (V-Zug AG, Zug). Tadic David, Menzingen (WWZ Energie AG, Zug). Ueberbach Marcel, Menzingen (V-Zug AG, Zug). Ukshini Gentrit, Sins (Schiller AG, Baar). Videtta Luca, Zug (Post CH AG, Baar). Weiss Daniel, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene). Wenz Robert, Hagendorn (Post CH AG, Baar).

Note 5,3: Bircher Carmen, Hagendorn (Maler Huwiler AG, Hünenberg).

Weiter haben bestanden: Iten Suleika, Zug (Maler Matter AG, Baar). Käch Jannine, Hünenberg See (Maler Blaser Team AG, Baar). Marty Daniela, Steinen (Utiger Maler AG, Baar). Mauritz Yasmine, Zug (Maler Matter AG, Baar). Nief Michelle, Zug (Maler Huwiler AG, Hünenberg). Schmid Larissa, Rotkreuz (Bösiger Malerei AG, Zug).

Da Silva Soares Diogo, Baar (Maler Huwiler AG, Hünenberg). Hadish Abdulai, Unterägeri (Maler Henggeler GmbH, Unterägeri).

Ansermet Alain, Sarmenstorf (Ineichen AG Zug, Baar). Betschart Rolf, Menzingen (Gebrüder Hodel AG, Baar). Djotlo Noa, Zug (Gebrüder Hodel AG, Baar). Egger Gian, Hünenberg See (Ineichen AG Zug, Baar). Gschwend Michael Andres, Zug (Gebrüder Hodel AG, Baar). Halder Fabian, Steinhausen (Erni Bau AG, Steinhausen). Hürlimann Willy, Walchwil (Peter Rust + Co. AG, Walchwil). Iten Erich, Unterägeri (Genossenschaft für ländliches Bauen, Walchwil). Micic Vasilije, Zug (Landis Bau AG, Zug). Rajgl Damian, Arth (Gebrüder Hodel AG, Baar). Valadares da Santa Alessandro, Baar (Alois Arnold AG, Allenwinden). Vieira de Sa Rodrigues Simao, Neuheim (Schmid Bauunternehmung AG Baar, Baar).

Gebreyesus Meron, Zug (Zuwebe Arbeit und Wohnen, Baar).

Note 5,3: Schwizer Tim, Hünenberg See (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Balducci Alessia, Unterägeri (Dynamite AG, Steinhausen). Blank Pascal (mit BM), Hausen am Albis (Littlebit Technology AG, Hünenberg). Blöchliger Janis, Schmerikon (Bildxzug, Zug). Felner Maximilian Arthur, Zwillikon (Bildxzug, Zug). Klausener Silvan (mit BM), Zug (Internezzo AG, Rotkreuz). Kunz Sabrina Sandra (mit BM), Goldau (Bildxzug, Zug). Strebel Lisa Olivia (mit BM), Maschwanden (Bildxzug, Zug). Stutz Lars, Reitnau (Bechtle Logistics & Service AG, Rotkreuz). van’t Riet Lars, Langnau am Albis (Bildxzug, Zug).

Note 5,5: Betschart Leonie, Ebertswil (Kinderzentrum Lindenpark AG, Baar).

Note 5,4: Rust Livia, Walchwil (Praxis Dr. med. R. van der Kruijssen, Oberwil b. Zug). Serratore Anna-Elisa, Zug (Dr. med. Balduin Kistler, Baar).

Weiter haben bestanden: Bächler Enia, Luzern (Dr. med. Martin Scotoni, Zug). Battiston Elisa, Besenbüren (Hausärzte Zur Linde, Rotkreuz). Baumgartner Luana, Samstagern (Dr. med. Peter F. Gerritsen, Zug). Derungs Julia, Unterägeri (Gesundheitspunkt Oberägeri AG, Oberägeri). Grob Elina, Cham (Kardiopraxis Grafenau GmbH, Zug). Hegglin Larissa, Finstersee (Medbase Gruppe / Medbase AG, Zug). Landolt Marina, Baar (Praxis Kunterbunt, Baar). Odermatt Sophie, Steinhausen (Ärzte-Walchwil AG, Walchwil). Pajuelo Nunez Michelle, Luzern (Arzthaus Zug, Zug). Rusan Valentina, Zug (Johannespraxis Dr. med. M. Schmidt, Zug). Trüb Sarah, Knonau (Praxis Dr. med. Marc Hoppler, Zug). Vinca Suela, Steinhausen (Ärzteteam Steinhausen, Steinhausen).

Christen Sven, Unterägeri (Schwerzmann Metallbau, Zug). Gerig Yannick, Rifferswil (Zehnder Söhne AG, Zug). Iten Roman, Unterägeri (Fritz Weber AG, Zug).

Laubi Tim, Aeugst am Albis (Chäs-Hütte Rust, Walchwil).

Note 5,3: Michl Sandro, Oberwil b. Zug (Swisspro AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Al Mbayed Mohammad Rami, Hünenberg (Frey + Cie Elektro AG Zug, Zug). Ammann Dominik, Baar (Swisspro AG, Baar). Amstad Luca, Goldau (Maréchaux Elektro AG Cham, Cham). Arapi Leon, Oberägeri (Jordi Power GmbH, Neuheim). Barker Recardo, Lenzburg (Elektro Küng AG, Steinhausen). Baumann Alex, Sins (Kreha Elektro AG, Cham). Bozic Ivan, Zug (Berufsabschluss für Erwachsene). Bürgi Jan, Muri AG (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Cikaqi Shkelqim, Steinhausen (Jordi Power GmbH, Neuheim). Colicchio Alessio, Baar (Stadler AG, Zug). Do Vale Ferreira David, Unterägeri (Marcel Hufschmid AG, Zug). Fassbind Nico, Baar (Erzinger Elektro Solutions AG, Baar). Firat Ferit, Steinhausen (Kreha Elektro AG, Cham). Gasparro Francesco, Rotkreuz (Maréchaux Elektro AG Cham, Cham). Gasser Joshua, Steinhausen (Marcel Hufschmid AG, Zug). Gomez Agustin, Oberägeri (Marcel Hufschmid AG, Zug). Heric Harun, Steinhausen (Swisspro AG, Baar). Hoxha Mars, Steinen (Marcel Hufschmid AG, Zug). Klaric Julian, Rotkreuz (Hans Müller Elektro AG, Rotkreuz). Martinez Benitez Miguel, Hünenberg (Swisspro AG, Baar). Murina Besart, Rotkreuz (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Nöthiger Lars, Gisikon (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Rexhaj Rilind, Steinen (Swisspro AG, Baar). Rojas Ortega Alejandro, Zug (Frey + Cie Elektro AG Zug, Zug). Roos Leandro, Hünenberg See (Elektro Camenzind + Partner AG, Hünenberg). Sivarajah Apinen, Rotkreuz (Elektro Knüsel AG, Rotkreuz). Sousa Carneiro Joao Francisco, Zug (Cesi Canepa AG, Cham). Tekle Pitiyas, Baar (Maréchaux Elektro AG Cham, Cham). Veskovac Boban, Mettmenstetten (Elektro Küng AG, Steinhausen).

Geyer Tom, Mettmenstetten (SwissX Bikes GmbH, Steinhausen).

Note 5,6: de Boer Merlijn, Immensee (Tonbild Spinnerei Zug AG, Zug).

Sassano Leandro, Hirzel (WWZ Energie AG, Zug).

Anneix Audrenn, Mettmenstetten (Stall Einhorn, Baar). Bütler Iris, Sins (Reit- und Ausbildungsstall, Zug). Staub Tamara, Baar (Reitzentrum Letzi, Zug).

Note 5,7: Graber Amanda, Küssnacht am Rigi (Anklin Apotheke, Cham).

Note 5,3: Brunner Sarina, Uerzlikon (Bahnhof Apotheke & Drogerie Zug AG, Zug). Reichmuth Luzia, Edlibach (Rathaus-Apotheke, Baar).

Weiter haben bestanden: Bahtiri Viola, Cham (Apotheke Spillmann, Zug). Jauch Alissia, Schattdorf (Amavita Apotheke Zug, Zug). Lorenzoni Anna, Zug (Amavita Apotheke Unterägeri, Unterägeri). Metz Linda, Zug (Metalli Apotheke AG, Zug). Mühlestein Livia, Hausen am Albis (Herti Apotheke und Drogerie AG, Zug).

Bärtschi Michael, Zug (Frowin Andermatt AG, Baar).

Moradi Mohammad, Unterägeri (Meier Natur- steine AG, Oberägeri).

Pavlovic Danka, Cham (Berufsabschluss für Erwachsene).

Nyffeler Andrin, Bonstetten (Reprotec AG, Cham). Suter Domenica, Baar (Anderhub Druck-Service AG, Rotkreuz). Ziegler Wili Marc, Luzern (GateB AG, Steinhausen).

Note 5,3: Röllin Marco, Menzingen (Bucher Hydraulics AG, Neuheim).

Weiter haben bestanden: Kissling Semjon, Sins (Odermatt Technik AG, Rotkreuz). Meister Florin, Obfelden (Wisi’on Tool AG, Steinhausen). Ragaz Mario, Wettswil (Wisi’on Tool AG, Steinhausen). Rogenmoser Ronny, Oberägeri (WT Technologie AG, Cham). Rust Devin, Baar (V-Zug AG, Zug). Segura Amador Andrin, Zug (Medela AG, Baar). Staub Janik, Hirzel (V-Zug AG, Zug). Walker Marco, Edlibach (V-Zug AG, Zug). Walser Michael, Zug (OVD Kinegram AG, Zug).

Bucheli Nico, Root (Odermatt Technik AG, Rotkreuz). Jurk Dominik, Steinhausen (Abnox AG, Cham).

Jetzer Robin, Oberwil bei Zug (Bildungsnetz Zug, Zug).

Rigert Nina, Arth (Hotel Löwen am See, Zug).

Note 5,3: Antonacci Loris, Zug (Anton Bachmann AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Baumgartner Luca, Steinhausen (Edwin Käppeli AG, Cham). Besmer Ramon, Oberägeri (Rainer Rapp AG, Oberägeri). Henggeler Patrik, Unterägeri (Wickart AG, Zug). Kiflemichael Tekelezghi, Zug (Edwin Käppeli AG, Cham). Naguleswaran Shanjei, Rotkreuz (Elsener AG, Cham). Nussbaum Samuel, Finstersee (Abächerli Reparaturservice GmbH, Steinhausen). Nussbaumer Dominik, Oberägeri (Marc Meyer Haustechnik, Oberägeri). Okubay Bariamichael Samuel, Oberwil b. Zug (Tobias Hürlimann, Walchwil). Portmann Luca (mit BM), Morgarten (Hannes Iten AG, Unterägeri). Rogenmoser Sandro, Alosen (Niedermann AG, Baar). Roth Severin, Walchwil (Tobias Hürlimann, Walchwil). Schärer Silvan, Kappel am Albis (Anton Bachmann AG, Rotkreuz). Steffen Mathias, Hünenberg See (Anton Bachmann AG, Rotkreuz). Stüssi Jamie, Alosen (Peter Wyss, Alosen). Truncellito Fabio, Baar (Steinmann Haustech- nik AG, Baar).

Note 5,5: Meier Chris (mit BM), Oberägeri (Blattmann und Odermatt AG, Morgarten).

Note 5,4: Schürmann Kay (mit BM), Baar (Frenademez AG, Steinhausen).

Note 5,3: Bieri Tobias, Allenwinden (Brändle AG, Zug). Nussbaumer Christian (mit BM), Alosen ­(Albert Speck AG, Allenwinden).

Weiter haben bestanden: Andermatt Esther (mit BM), Baar (A. + S. Weiss, Zug). Andermatt Nick, Obfelden (Stuber Team AG, Rotkreuz). Annen Jonas, Walchwil (Käslin Innenausbau AG, Steinhausen). Bösch Lars (mit BM), Cham (Boog Schreinerei AG, Hünenberg). Burkart Noel, Cham (Ennetsee-Schreinerei AG, Cham). Geissbühler Jana, Root (Stuber Team AG, Rotkreuz). Goldmann Jonathan, Cham (Stuber Team AG, Rotkreuz). Merz Linus, Unterägeri (Schreinerei Hugener AG, Unterägeri). Steiner Christopher, Felsenau AG (Josef Elsener AG, Finstersee). Ulrich Nick, Unterägeri (Schmidiger AG, Baar). von Rotz Julien Guy, Cham (Käslin Innenausbau AG, Steinhausen).

Note 5,8: Dominguez Avalos Juan Manuel, Menzingen (Oliver’s Schreinerei AG, Menzingen).

Note 5,5: Tekleab Mogos, Hünenberg (Stuber Team AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Ghebrenigus Michael, Hünenberg (Schmidiger AG, Baar). Silva Ferreira Ruben Tiago, Steinhausen (G. Baumgartner AG, Hagendorn).

Zurbuchen Alexis, Meierskappel (Bucher Dach AG, Rotkreuz).

Durrer Mischa, Unterägeri (Meier Natursteine AG, Oberägeri).

Nasiri Ali Shir, Baar (Hella Storen AG, Steinhausen).

Note 5,3: Elsener Loris, Menzingen (Vonplon Strassenbau AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Barilli Joshua, Rotkreuz (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz). Berger Joschka, Rotkreuz (Cellere Bau AG, Rotkreuz). Fedele Dennis, Emmen (Cellere Bau AG, Rotkreuz).

Portelinha Fidalgo Joao Gabriel, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug).

Note 5,5: Scotoni Flurin, Baar (F. Stuber Transporte AG, Rotkreuz).

Weiter haben bestanden: Koledic Denis, Rotkreuz (Büwe Tiefbau AG, Rotkreuz). Nietlisbach Jasmin, Immensee (F. Stuber Transporte AG, Rotkreuz).

Bernhard Jonas, Au (Kleintierpraxis MyVets, Cham). Bilgerig Julia, Allenwinden (EnnetSeeKlinik, Hünenberg). Etter Nicole, Jonen (EnnetSeeKlinik, Hünenberg).

Note 5,9: Spillmann Kaspar, Zug (EnnetSeeKlinik, Hünenberg).

Abdirashid Abdirahman, Rotkreuz (Bildungsnetz Zug, Zug). Do Amaral Domingos Costa Tomás, Baar (Bildungsnetz Zug, Zug). Kern Benjamin, Menzingen (Stiftung Maihof Zug, Menzingen). Pascarella Timon, Hochdorf (Bossard AG, Zug). Roos Levin, Steinhausen (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Zogg Dano, Küssnacht am Rigi (Sonnenberg, Baar).

Arunthavarajah Anushanth, Cham (Bomio GmbH, Hünenberg).

Note 5,4: Huber Stefanie, Meierskappel (2eck Architekten GMBH, Baar).

Weiter haben bestanden: Augustin Tatiana (mit BM), Cham (P-4 AG, Zug). Dik Eliane, Hagendorn (Wismer + Partner AG, Rotkreuz). Heinrich Louis (mit BM), Baar (Röck Baggenstos Architekten AG, Baar). Hürlimann Mario, Baar (Moos Bauingenieure AG, Zug). Ilic Aleksandra, Rotkreuz (Appert Zwahlen Partner AG, Cham). Leuthold Jamen, Aeugst am Albis (Axess Architekten AG, Zug). Meckmann Justin (mit BM), Goldau (Meichtry & Widmer, Zug). Pernollet Yann, Baar (MH Hochbauatelier GmbH, Baar). Pfiffner Jannis (mit BM), Oberwil bei Zug (Wiederkehr Antosch, Zug). Presslauer Marc (mit BM), Baar (Ralph Wipfli Architektur AG, Cham). Stadlin Remo, Zug (Röösli Architekten AG, Zug). Stocker Leonie (mit BM), Abtwil (Della Casa Group AG, Hünenberg). Tanusaj Arnela, Affoltern am Albis (Laffranchi Architektur AG, Baar). Wey Fabian, Zug (Roland Kälin Architekten GmbH, Menzingen). Wolf Noa, Zug (Müller Müller Architekten AG, Zug). Wyss Flavia (mit BM), Oberägeri (Zumbühl & Heggli Architekturbüro, Zug). Zemp Felix, Baar (Schleiss + Partner, Steinhausen). Zwyssig Viviane (mit BM), Hünenberg See (Gruner Berchtold Eicher AG, Zug).

Biermann Beat, Jonen (Zimmerei Frei AG, Hünenberg). Brunner Nik, Walchwil (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil). Grünenfelder Nino, Baar (Abt Holzbau AG, Baar). Hürlimann Ueli, Walchwil (Beat Hürlimann GmbH, Walchwil). Iten Yanik, Unterägeri (BHC Holzbau AG, Unterägeri). Langenegger Raffael, Baar (Abt Holzbau AG, Baar). Peter Cedric, Hedingen (Zimmerei Frei AG Hünenberg). Rohrer Lars, Neuheim (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Rohrer Timo, Allenwinden (Hürlimann Holzbau AG, Unterägeri). Staub Laurin, Menzingen (Zürcher Holzbau AG, Finstersee). Staub Michael, Edlibach (Iten + Henggeler Holzbau AG, Morgarten). Stocker Joël, Baar (Nussbaumer Holzbau AG, Baar). Windlin Jakob, Zug (Xaver Keiser, Zug).

Keller Kevin, Küssnacht am Rigi (ConSol Office, Zug). Kišta Sefkate, Cham (Bildungsnetz Zug, Zug). Louko Ivan, Zug (PTC Therapeutics Switzerland GmbH, Steinhausen). Ullah Narjash Khatoon, Neuenhof (Hella Storen AG, Steinhausen).

Ali Hussein Zakariya, Zug (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar). Carneiro Pinto Erica Alexandra, Rotkreuz (Bäckerei Nussbaumer AG, Zug). Emekli Arin, Baar (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Frank Pablo, Baar (Coop, Baar). Hoxhaj Berat, Steinhausen (Coop, Steinhausen). Imholz Janis, Oberägeri (Köstliches von Haas, Unterägeri). Kubenthiran Nithan, Luzern (MVP Sports AG, Cham). Langenegger Michelle, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Manso Coelho Laura, Rothenthurm (Coop City, Zug). Odermatt Daniel, Rotkreuz (Odermatt Lederwaren AG, Zug). Pachoud Emily Michelle, Stallikon (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar). Piro Azad, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Zug). Ribeiro Salgado Patricia Mariana, Baar (Tschümperlin & Co. AG, Steinhausen). Santos Covas Mariana, Urdorf (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar). Selic Stefan, Cham (Coop, Cham). Solomon Tesfamariam Yuel, Baar (Coop, Zug). Studer Manuel, Zug (Caritas Markt Baar, Baar). Yusufi Hassan, Cham (Hauenstein AG, Baar). Zumofen Emma, Rotkreuz (Convinia AG, Cham).

Note 5,7: Hess Melanie, Hünenberg (Ochsner Sport, Zug). Hürlimann Sibyl, Walchwil (Ochsner Sport, Zug).

Note 5,6: Cilingir Yeliz, Baar (Beldona AG, Zug).

Note 5,5: Kischel Tim, Neuheim (Sunrise Communications AG, Zug).

Note 5,4: Mutlu Shirin, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen).

Note 5,3: Eicher Verena Louisa, Emmenbrücke (Marionnaud Switzerland AG, Zug). Horat Rahel, Arth (Meli Sport Zug GmbH, Zug).

Weiter haben bestanden: Agudelo Londono Christian Maria, Baar (Swisscom AG, Zug). Alaj Hyse, Horw (Variantikum AG, Zug). Andermatt Andrin, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Andermatt Petra, Allenwinden (Decathlon Sports Switzerland SA, Baar). Balducci Stella, Oberägeri (Zumbach Bäckerei Confiserie AG, Unterägeri). Birchler Vanessa, Ballwil (Papnova Papeterie AG, Zug). Bogdanovic Stefan, Adlikon b. Regensdorf (Amag Import AG, Cham). Borova Deshira, Regensdorf (Bäckerei Nussbaumer AG, Steinhausen). Buschhüter Sonja, Perlen (Hug Retail AG, Rotkreuz). Camenzind Vanessa, Cham (Creabeck AG, Hünenberg See). Campisi Luca, Zug (Amag Zug, Cham). Cerchiara Raoul, Zug (Bäckerei Nussbaumer AG, Hünenberg). Çigdem Ebru, Allenwinden (Café Brändle AG, Unterägeri). Dettling Sharlette, Lauerz (PKZ Men&Women, Zug). Emruloski Edon, Luzern (Ismailoski Trade GmbH, Cham). Firat Melissa, Steinhausen (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Fleury Benjamin, Walchwil (Amag Zug, Cham). Forte Jacqueline, Küssnacht am Rigi (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Frick Tamara Alexandra, Rifferswil (Coop Bau und Hobby, Cham). Gecic Milos, Dietikon (Amag Import AG, Cham). Gipp Annabell, Gisikon (Schuhhaus Walder AG, Zug). Gjidoda Blerta, Ebikon (Instore Zugerland, Steinhausen). Gonçalves Pereira Inês Maria, Gisikon (Lidl Schweiz AG, Baar). Hadinata Noah, Brunnen (SFS Unimarket AG, Zug). Haefner Vanessa, Villmergen (Aquatrend GmbH, Cham). Hafner Marco, Knonau (Ägerisport GmbH, Unterägeri). Hösli Yves, Cham (Interdiscount, Zug). Huwyler Shanice, Auw (Ochsner Shoes, Zug). Hysenaj Blerta, Walchwil (Spar Handels AG, Zug). Jakupi Atdhe, Zürich (Amag Import AG, Cham). Kamer Daria, Goldau (Stöckli Swiss Sports AG, Cham). Keller Tamara, Baar (Schuhhaus Walder AG, Zug). Knecht Ramon, Eggenwil (Stöckli Swiss Sports AG, Cham). Kralani Albin, Steinhausen (Porsche Zentrum Zug, Risch AG, Rotkreuz). Kryeziu Denis, Zug (Coop, Rotkreuz). Krznaric Gabriela, Altdorf (Ochsner Shoes, Zug). Lütolf Sophie, Adligenswil (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Manduca Valeria, Cham (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Muff Regula, Ebikon (Köstliches von Haas, Unterägeri). Müller Benno, Goldau (Interdiscount, Zug). Mutlu Asmen, Cham (Coop, Cham). Poltera Sereina, Zug (Genossenschaft Migros Luzern, Baar). Puzzo Kevin, Mettmenstetten (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Quni Simon, Steinhausen (Mobilezone AG, Steinhausen). Reber Valerie, Affoltern am Albis (Halef AG, Zug). Reimer Helen, Zug (Forster Metzgerei, Zug). Rexhepi Endrit, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Rosenberger Sina, Zug (Stofflastig.ch, Steinhausen). Rupp Alexandra, Cham (Interdiscount, Baar). Sabedini Besmir, Sins (Bahnhofkiosk Zug, Zug). Sabedini Besnik, Zug (Bildungsnetz Zug, Zug). Schuler Christina, Rotkreuz (Esprit Collection Store, Zug). Sperduto Valeria, Oberrüti (Dosenbach-Ochsner AG, Steinhausen). Stanimirovic Julija, Schöftland (Oswald Gruppe Zug AG, Zug). Stocker Jennifer, Zug (Mode Bayard AG, Zug). Suter Natascha, Steinhausen (Berufsabschluss für Erwachsene). Syed Hussein, Zürich (Amag Import AG, Cham). Temel Mehmet, Buchrain (Genossenschaft Migros Luzern, Cham). Tschan Livio, Hünenberg See (Decathlon Sports Switzerland SA, Baar). Vasanthan Kayathiri, Rotkreuz (Berufsabschluss für Erwachsene). Villiger Marco, Wettswil (Genossenschaft Migros Luzern, Steinhausen). Weber Timo, Zug (Bäckerei Nussbaumer AG, Baar). Werder Philip, Hünenberg (Bildungsnetz Zug, Zug). Yildirim Ahmet, Cham (Prodega Cash + Carry, Rotkreuz). Zeqa Erblina, Oberägeri (Tschümperlin & Co. AG, Steinhausen). Zürcher Ivana, Edlibach (Bäckerei Nussbaumer AG, Zug).

Note 5,5: Buholzer Mirjam, Buttisholz (Braunvieh Schweiz, Zug).

Weiter haben bestanden: Adam Joanna, Richterswil (Premium Business Center Uptown AG, Zug). Balducci Rahel Lara, Cham (OHW GmbH, Steinhausen). Berisha Estefania, Zug (Carl Heusser AG, Cham). Betschmann Louis, Birchwil (Doodah, Baar). Cardoso Ferreira Alex, Hausen am Albis (workfashion.com AG, Hagendorn). Caserta Gabriel, Obfelden (TUI Suisse, Zug). Doswald Celine Sofia, Weggis (Elineter AG, Cham). Droste Victoria, Rothenthurm (Bildxzug, Zug). Eberhard Loris, Arni (Sommerhaus AG, Steinhausen). Etter Alexandra, Zug (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Gega Leotrim, Baar (Sefid Treuhand AG, Cham). Halef Rebecca, Zug (Bucher Hydraulics AG, Neuheim). Hartmann Alessa, Rothenburg (Vonplon Strassenbau AG, Baar). Hüsler Micha, Unterägeri (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Manirupan Lavaenya, Muri (Wadsack Zug AG, Zug). Mendes Loureiro Nadin, Ibach (AVS Systeme AG, Hünenberg). Moser Seraina, Baar (Luso AG, Zug). Müller Sarah, Sarmenstorf (Siemens Schweiz AG, Zug). Nezirovac Lejla, Root (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Niederhauser Anastasiya, Zürich (Niederhauser Consulting GmbH, Cham). Perkola Armend, Unterägeri (Bossard AG, Zug). Puga de la Rosa Yahir Hafid, Hünenberg (Medela AG, Baar). Radivojevic David, Steinhausen (Siemens Schweiz AG, Zug). Rasaratnam Sugirtha, Luzern (Premium Business Center Uptown AG, Zug). Renggli Raffaella, Hagendorn (Gebrüder Hodel AG, Baar). Rogenmoser Tanja, ­Oberägeri (Kantonale Verwaltung, Zug). Rosenberger Naomi Jasmin Rosa, Zug (OHW GmbH, Steinhausen). Rutz Jan, Gossau (Landis Bau AG, Zug). Schembs Nina Patricia, Hausen am Albis (Buchhaltungs und Revisions AG, Zug). Schryber Pascal, Morgarten (Haba AG, Cham). Schürmann Luana, Oberrüti (Kantonale Verwaltung, Zug). Schwenninger Dean Yannic, Cham (Tavora Brands AG, Baar). Seen Enis, Brunnen (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Steiner Jana, Neuheim (Star Moto Parts Trading GmbH, Zug). Stoffel Yves, Domat/Ems (Bildxzug, Zug). Tomov Ice, Baar (Vitaris AG, Baar). Yalin Dilara, Buchrain (Bechtle Schweiz AG, Rotkreuz). Zemp Christian Max, Baar (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Zgraggen Vanessa, Zug (Ingenieurbureau Dr. Brehm AG, Rotkreuz).

Note 5,6: Brunner Sandrine, Zug (bildxzug, Zug). Wartig Katharina Maria, Neuheim (Cash Back VAT Reclaim AG, Cham).

Note 5,5: Wyss Yanis (mit BM), Buonas (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug).

Note 5,4: Amgwerd Céline Rebecca (mit BM), Morgarten (Gemeindeverwaltung Unterägeri, Unterägeri). Bösiger Vivien, Zug (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Haas Cheyenne, Schongau (Bildxzug, Zug). Lehnis Nadine, Hünenberg See (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Reimer Lilian, Zug (Siemens Schweiz AG, Zug). Schmuki Nadine (mit BM), Walchwil (Stadtverwaltung Zug, Zug). Schumacher Lea (mit BM), Ottenbach (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz).

Note 5,3: Bahi Meryam (mit BM), Baar (Mobility Genossenschaft, Rotkreuz). Bänziger Sarah, Alosen (Hotelplan MTCH AG, Steinhausen). Huwiler Jan, Rotkreuz (BDO AG, Steinhausen). Schrag Ueli (mit BM), Cham (Raiffeisenbank Cham-Steinhausen, Cham). Steiner Svenja, Brunnen (Bildxzug, Zug). Von Felten Sara, Horgen (Avanta Treuhand AG, Baar).

Weiter haben bestanden: Agrello Martin Marco (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Aktan Ilayda, Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Ambesi Alessia, Cham (Holiday Home AG, Steinhausen). Annen Debora, Arth (Kantonale Verwaltung, Zug). Arias Pena Nicolas, Baar (Attika Feuer AG, Cham). Arnold Elin (mit BM), Hagendorn (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Asimi Dorentina, Zug (Bildxzug, Zug). Balasundaram Janusiya (mit BM), Hausen am Albis (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Beck Kenyatta Lorenzo, Baar (Kantonale Verwaltung, Zug). Bernheim Luana, Baar (Zuger Kantonalbank, Zug). Bertschinger Marina, Ebertswil (Raiffeisenbank Zug, Baar). Beyeler Amanda, Cham (Bildxzug, Zug). Bichsel Kim, Rotkreuz (SFS Unimarket AG, Rotkreuz). Bieler Fabrizio, Neuheim (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Bieri Oliver, Buchrain (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Billinger Leon Claude, Cham (Zuger Kantonalbank, Zug). Bischofberger Jasmin, Baar (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Bogdanovic Elena, Baar (Odlo International AG, Hünenberg). Bolettieri Giulia, Zug (Bildxzug, Zug). Bosnjak Vanja, Villmergen (Bildxzug, Zug). Branca Chiara, Baar ­(Counselnet Treuhand AG, Baar). Braun Marcel, Hirzel ­(Mobilezone AG, Rotkreuz). Bremmohan Braveen, Unterägeri (Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim, Menzingen). Bressan Linda Maria, Zug (Bildxzug, Zug). Bürkli Giulia, Baar (BTA First Travel AG, Steinhausen). Caruso Anna, Baar (Amag Zug, Cham). Corten Raymond (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Cotting Noé, Horw (Emerson Process Management AG, Baar). Cummins Calvin, Steinhausen (UBS AG, Zug). Delaloye Sandra, Baar (Bildxzug, Zug). Dragojevic Sara, Mettmenstetten (Stadtverwaltung Zug, Zug). D’Urso Céline, Zug (Kantonale Verwaltung, Zug). Emch Andrei, Zug (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Engel Nico, Abtwil (Hapimag AG, Steinhausen). Eric Tamara, Baar (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Ferreira Espinho Ana Isa, Oberägeri (Siemens Schweiz AG, Zug). Franzo Sharon, Zug (Avanta Treuhand AG, Baar). Frei Angelina, Hausen am Albis (Gewerbe- Treuhand AG, Baar). Frey Fiona, Zug (Korporation Zug, Zug). Galliker Jennifer, Kappel am Albis (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug). Gieriet Anina Estelle Justine (mit BM), Steinhausen (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Greenaway Nicolas (mit BM), Hünenberg (Siemens Schweiz AG, Zug). Grisiger Luca, Hünenberg See (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Gügler James, Rotkreuz (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Gügler Morris George, Rotkreuz (Einwohnergemeinde Cham, Cham). Gül Eren (mit BM), Baar (Siemens Schweiz AG, Zug). Günes Kerim, Steinhausen (Bildxzug, Zug). Gwerder Jessica, Walchwil (Stadt­verwaltung Zug, Zug). Gwerder Kyra, Muotathal (Siemens Schweiz AG, Zug). Hasanaj André, Winterthur (Realart Architects GmbH, Buonas). Heimoz Céline Angela (mit BM), Arth (Post CH AG, Baar). Heller Marc, Fahrweid (schadenanwaelte.ch AG, Zug). Henggeler Sabrina, Unterägeri (CO-Handelszentrum GmbH, Baar). Heubi Nadine, Hünenberg See (Gemeinde Hünenberg, Hünenberg). Heuer Denise (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Hofer Lukas (mit BM), Unterägeri (UBS AG, Zug). Hubler Marc, Baar (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Ilic Nedeljka, Zug (Bildxzug, Zug). Immordino Alessia (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Ineichen Jessy (mit BM), Cham (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Inli Dalya (mit BM), Rotkreuz (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Iten Anika (mit BM), Unterägeri (Zug Estates AG, Zug). Iten Nicole (mit BM), Unterägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Jeyachandran Nivetha, Baar (Zuger Kantonalbank, Zug). Kajtazaj Blendona, Menzingen (Bildxzug, Zug). Kamer Miriam, Arth (Schiller AG, Baar). Katto Isa, Baar (Zürich Versicherungs- Gesellschaft AG, Baar). Keller Tim, Zug (Kantonale Verwaltung, Zug). Kilbert Melbaa (mit BM), Buchrain (Klinik Adelheid AG, Unterägeri). Klauser Maximilian (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Koller Sara, Risch (Coloplast AG, Rotkreuz). Körner Michelle, Menzingen (Triaplus AG, Oberwil). Krauer Jan, Ballwil (Avanta Treuhand AG, Baar). Krienbühl Andri, Steinhausen (Gemeinde Steinhausen, Steinhausen). Lantzerath Justine (mit BM), Holzhäusern (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Lercher Corina Christa (mit BM), Alosen (Einwohnergemeinde Oberägeri, Oberägeri). Leu Gronia, Cham (Bildxzug, Zug). Markovic Natasa (mit BM), Cham (UBS AG, Zug). Martignoni Silvio (mit BM), Oberägeri (Raiffeisenbank Region Ägerital-Sattel, Unterägeri). Matter Fabio (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Melcarne Siria, Unterägeri (Renggli AG, Rotkreuz). Meyer Linn (mit BM), Hünenberg (Partners Group AG, Baar). Milicic Laura, Steinhausen (Tech Data (Schweiz) GmbH, Rotkreuz). Milincic David (mit BM), Unterägeri (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Miljkovic Luka (mit BM), Menzingen (Raiffeisenbank Hünenberg, Hünenberg). Monigatti Marco, Zug (Bildxzug, Zug). Motika Milena (mit BM), Auw (Caminada Treuhand AG Zug, Baar). Müller Alena, Cham (C&A Mode AG, Baar). Müller Cla, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Müller Melanie, Allenwinden (Einwohnergemeinde Baar, Baar). Nägeli Aurora Fabia, Walchwil (Abnox AG, Cham). Nickler Céline, Oberiberg (Brentford AG, Cham). Obim Kelechi, Berikon (InterApp AG, Rotkreuz). Oeggerli Samuel (mit BM), Hünenberg (Wirtschaftsmittel­schule WMS, Zug). Omerovic Ajla, Sins (Bechtle Holding Schweiz AG, Rotkreuz). Otero Abbruzzese Juan Antonio, Steinhausen (Oswald Nahrungsmittel GmbH, Steinhausen). Pacheco Cepa Rúben Manuel, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Paonessa Barbara, Baar (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Pearcey Savanna, Mettmenstetten (Mobility Genossenschaft, Rotkreuz). Perkovic Julia, Zug (Juric Consulting GmbH, Zug). Petrovic David (mit BM), Baar (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Plavsic Luka (mit BM), Zug (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Popple Samuel John, Baar (Bildxzug, Zug). Portmann Jari, Unterägeri (B + A Treuhand AG, Cham). Reichlin Shania (mit BM), Steinhausen (UBS AG, Zug). Renold Yann (mit BM), Mettmenstetten (UBS AG, Zug). Riedmann Tim, Unterägeri (Alfred Müller AG, Baar). Ringele Cécile Janine, Baar (Abbott AG, Baar). Rodrigues Cristiano (mit BM), Unterägeri (Partners Group AG, Baar). Rölli Désirée, Neuheim (Zuger Kantonsspital AG, Baar). Romer Nahila Maria, Steinen (Bildxzug, Zug). Sägesser Jan Raphael, Hünenberg (Bildxzug, Zug). Savkovic Lara, Unterägeri (Bildxzug, Zug). Schelbert Sandro (mit BM), Cham (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Schmid Leci, Holzhäusern (Die Mobiliar, Zug). Schnurrenberger Alena, Zug (TW AG, Zug). Schoch Celine, Arni (Active Communication AG, Steinhausen). Schumacher Lorena Sarah, Eschenbach (Globetrotter Travel Service AG, Zug). Schürmann Robin, Honau (Bildxzug, Zug). Shrum Nadine, Steinhausen (Facto Treuhand AG, Zug). Silipigni Simona (mit BM), Menzingen (Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug). Smilari Emanuele (mit BM), Baar (V-Zug AG, Zug). Soriano Umberto, Gattikon (V-Zug AG, Zug). Steitz Maximilian, Zug (Amag Zug, Cham). Stocker Lynn, Hünenberg See (Codan Medical AG, Baar). Straub Georg Carl, Oberwil bei Zug (Bildxzug, Zug). Suthakaran Sawmya, Luzern (Zuger Kantonalbank, Zug). Tanczos Bence, Arth (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Taspinar Görkem (mit BM), Zug (Zuger Kantonalbank, Zug). Tomasulo Lorena (mit BM), Unterägeri (Remei AG, Rotkreuz). Tschuor Shireen Elena, Hünenberg See (Bildxzug, Zug). Varatharajan Sathusan, Baar (Medela AG, Baar). Vignathasan Vithusa, Schlieren (HSO Wirtschaftsschule Schweiz AG, Baar). Vikneswaran Wigithan, Kleindöttingen (Amag Import AG, Cham). Villiger Fabiano, Auw (AMC International, Rotkreuz). Voser Olivia (mit BM), Oberrüti (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Wälchli Laurin, Hünenberg See (Gemeindeverwaltung Risch, Rotkreuz). Waldispühl Michelle (mit BM), Cham (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz). Waser Michelle Jessica Sabrina, Kriens (bildxzug, Zug). Widmer Carlo, Zug (Zuger Kantonalbank, Zug). Zarda Severin, Mettmenstetten (Kuoni Reisen, Zug). Zimmermann Victoria (mit BM), Hünenberg (Wirtschaftsmittelschule WMS, Zug). Zivkovic Nevena (mit BM), Cham (Hapimag AG, Steinhausen). Zürcher Kenny, Unterägeri (Mobilezone AG, Rotkreuz). Zürcher Tamara (mit BM), Menzingen (ZVB Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug).

Birrer Michael Christian, Walchwil. Erni Nicolas, Hünenberg See. Ganeshanathan Sharmiga, Baa. Ismailji Valon, Hitzkirch. Lötscher Daniel, Zug. Nussbaumer Selina, Oberägeri. Palombella Flavio, Hünenberg See Sarno Raul, Zug. Schmid Thomas Zürich.

Achiebo Olivia Onyiyeich, Baar. Allenbach Sandro, Steinhausen. Baumann Andrin, Menzingen. Bianchini Selina Sun-Mi, Baar. Brunner Matthias, Cham. Bucher Daniel, Steinhausen. Bucher Tim, Honau. Eggenberger Noah, Islisberg. Feddern Timo, Unterägeri. Ferrari Melanie, Unterägeri. Gomez Vera Margarita, Baar. Grande Lukas Andrea, Zug. Haas Chantal Alina, Cham. Hausheer Cornel, Unterägeri. Herger Vincent, Zug. Hettinger Andrin, Rotkreuz. Höger Martin Georg, Steinhausen. Hotz Quirin Alois Josef, Baar. Hrvat Leo, Cham. Hurni Pascal, Hünenberg. Infang Mario, Zug. Iruthayanesan Alex Nirmal Anton, Steinhausen. Kessler Joël Alexander, Steinhausen. Klingelfuss Dominic, Steinhausen. Krähemann Oliver Fabian, Steinhausen. Krall Alyssa, Baar. Küng Jann Andri, Baar. Lüthold Gian, Walchwil. Meier Dominik, Steinhausen. Nussbaumer Samuel, Zug. Rathe Rafael Shabioglu, Baar. Rohrer Aldo Marco, Allenwinden. Rohrer Luca, Rotkreuz. Schürpf Sebastian, Menzingen. Stecher Mike, Auw. Strickler Tanja, Cham. Strüby Sven, Steinhausen. Ulrich Samuel, Küssnacht am Rigi. Vogel Michael Ryan, Hünenberg See. von Arx Roland, Zug. Wandeler Cedric, Rotkreuz. Zeqa Fation, Baar. Zimmermann Loris, Baar.

Alves Silva Carolina, Rotkreuz. Delitte Kristina, Horw. Henggeler Yasemin, Baar. Lori Timon, Zug. Kessler Rebecca, Steinhausen. Stadlin Emanuel Robin Kelsang, Zug. Stocker Selina Debora, Oberrüti.

Alkaya Teoman, Zug. Almohana Zahra, Unterägeri. Aschwanden Gina Lisa, Zug. Atalay Aleyna, Cham. Behluli Ermira, Holzhäusern ZG. Benzer Marco, Rotkreuz. Biermann Géraldine, Unterägeri. Bosshart Alina Danielle, Steinhausen. Brase Isabel Sofie, Zug. Bürgler Luana, Baar. Cubela Melanie, Zug. Djordjevic Julia, Zug. Durrer Fabian Stefan, Edlibach. Erni Ronja, Hünenberg See. Ertle Anna Lisa, Immensee. Ettlin Corinne, Hünenberg See. Fellmann Timon, Steinhausen. Ferragina Luca, Baar. Flechsig Lea Christin, Cham. Fölmli Ellen, Küssnacht am Rigi. Frei Romana, Baar. Gössi Jonas Lukas Elias Jeremias, Baar. Grisiger Chiara Julia, Hünenberg See. Han Sahra, Zug. Hanno Enkido, Oberarth. Harambasic Elma, Zug. Host Helena Margrith, Baar. Hurni Nicole Maria, Steinhausen. Hüsser Luca, Menzingen. Imhof Lukas, Arth. Istrefi Erblina, Knonau. Jeyakumar Harne, Zug. Kälin Philipp, Baar. Käslin Marcel, Edlibach. Kryenbühl Nina, Morgarten. Leibacher Anja, Hagendorn. Lienhard Sean, Rotkreuz. Limacher Noë Andrin, Unterägeri. Lindner Vanessa Sara, Zug. Lopes Rodrigues Ingridy, Baar. Luthiger Mattia, Baar. Mischler Maya Andrea, Zug. Muggli Linda, Cham. Müller Gian, Unterägeri. Müller Nadja, Unterägeri. Nussbaumer Lea, Oberägeri. Polisano Fabrizio, Zug. Radosavljevic Jovana, Zug. Ribeiro Levita Rita, Steinhausen. Rickenbacher Sonja, Illgau. Schaffo Marc, Hünenberg. Schelbert Melissa, Cham. Scherer Seline, Cham. Schönbächler Nina Pascale, Zug. Schweizer Sara, Baar. Shadeky Yangki, Zug. Stadelmann Luca Kilian, Baar. Ticevic Ena, Baar. Triggianese Aurora, Steinhausen. Ulrich Nadine, Luzern. von Deschwanden Eliane, Cham. Wilson Lara Michelle, Cham. Zeliska Janine Iliane, Zug.

Birrer Manuel, Cham. Bühler Fabian, Hochdorf. Dedukic Belmin, Rotkreuz. Di Chiara Antonio, Hünenberg See. Fridlin Ashley Jewel, Hünenberg. Gemperle Vanessa, Steinhausen. Gilomen Anna, Baar. Gruber Nicolas Emanuel, Hünenberg See. Hechenberger Sharleen Zaria, Oberägeri. Hild Lara, Zürich. Honauer Bianca, Zug. Hotz Alina, Unterägeri. Iten Melanie, Oberägeri. Knezevic Kristijan, Zug. Köpfli Manuela, Cham. Küng Jennifer, Hünenberg. Opprecht Laura, Allenwinden. Ramovic Amina, Zug. Schleiss Calvin, Steinhausen. Schürch Lukas, Baar. Schwegler Nathalie, Baar. Sidler Cheyenne, Hagendorn. Wyttenbach Allysen, Holzhäusern. Zehnder Yannick, Baar. Zeljko Helena, Zug.

Arbenz Amélie, Semsales. Bachmann Patric, Hagendorn. Baumann Jean-Philippe, Steinhausen. Bossard Jessica, Zug. Bürli Nando, Nottwil. Cabrilo Sofia, Hünenberg. Desax Alessia, Zug. Egli Yannic, Baar. Engeli Lena, Zug. Frrokaj Gjens, Cham. Grob Luca, Cham. Hadodo Scharbel, Zug. Häfliger Jeannine Sydney, Hausen am Albis. Hossle Sandro, Baar. Huber Rick, Baar. Iten Aaron Emanuel, Zug. Jochum Sabrina, Rotkreuz. Keiser Marc, Zug. Keusch Jacqueline, Rotkreuz. Kirschenhofer Jérome, Meierskappel. Kohler Mirjam Sonja, Zug. Krämer Marius, Unterägeri. Kuylen David, Baar. Lötscher Yanik, Steinhausen. Lüscher Vivien, Neuheim. Mahenthiran Rashika, Menzingen. Marti Florence, Hünenberg See. Meinhard Nadine, Cham. Michienzi Davide, Baar. Müller Lars, Morgarten. Nussbaumer Lukas, Morgarten. Otth Amadeo, Unterägeri. Otypka Michelle, Hagendorn. Peter Emanoelle, Ebikon. Ribeiro Marques Tiago, Baar. Riccio Laura, Rotkreuz. Röllin Camilla, Zug. Salzgeber Noah, Hünenberg See. Sarbach David, Steinhausen. Sismondi Luca, Baar. Sivanandaguru Sithujan, Baar. Treichler Simon, Baar. Varatharajan Rivetha, Baar. Volken Marvin, Unterägeri. Züger Nadja, Knonau.