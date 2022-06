Gewoba Genossenschaft investiert über 21 Millionen für 35 neue gemeinnützige Wohnungen im Göbli und der Zuger Altstadt Einmal 26 Wohnungen im Quartier Lüssi/Göbli, einmal 9 Wohnungen in der Zuger Altstadt: Die Mitglieder der Zuger Genossenschaft für gemeinnützigen Wohnungsbau haben zwei Projekte gutgeheissen – und lassen sie sich etwas kosten. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 01.06.2022, 11.30 Uhr

Es wird eine der teuersten Investitionen, welche die Genossenschaft für gemeinnützigen Wohnungsbau (Gewoba) je getätigt hat: 17,5 Millionen Franken lassen sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter einen Wohnblock auf dem Göbli Areal kosten, der erst noch gebaut werden muss. Im Gebiet Lüssi/Göbli entstehen in den nächsten Jahren nämlich insgesamt sechs neue Wohnblocks. Jener, den die Gewoba kaufen wird, umfasst 26 gemeinnützige Wohnungen und sollte Ende 2025 bezugsbereit sein. Der Präsident der Gewoba, Jascha Hager, sagt:

«Für uns ist das ein grosser Schritt, aber ein solch einmaliges Angebot darf etwas kosten.»

Wobei das Haus samt Grundstück im Vergleich zum Wohnungsmarkt relativ günstig sei. An der Generalversammlung im Mai stimmten die Genossenschafterinnen und Genossenschafter dem Kauf einstimmig und unter Applaus zu.

Gewoba-Präsident Jascha Hager Bild: Gewoba

Die gemeinnützigen Zwei-, Drei-, Vier- und Fünfeinhalbzimmerwohnungen werden zwischen 1200 und 2500 Franken netto pro Monat kosten. Wer sich auf eine der Wohnungen bewerben möchte, muss – und das gilt für alle Gewoba-Wohnungen – Genossenschaftsmitglied sein. Dann wird geprüft, ob die Bewerbungen den Vermietungskriterien der Gewoba entsprechen. Es gibt beispielsweise eine Mindestanzahl Personen pro Wohnung, die erreicht werden muss, oder es werden das Nettoeinkommen und die soziale Durchmischung in der Siedlung berücksichtigt.

Neues «Gemeinsam-Wohnen-Haus» in der Zuger Altstadt

Weitere rund 3,6 Millionen Franken haben die Genossenschaftsmitglieder für einen Baukredit gesprochen, nämlich für den Umbau der Liegenschaften am Knopfliweg 4 und 6 in der Zuger Altstadt. Dort soll ein «Gemeinsam-Wohnen-Haus» entstehen, wie die Gewoba seit 2021 schon eins in Steinhausen betreibt.

Die Idee dahinter: Die Mieterinnen und Mieter sollen sich nicht in ihren Wohnungen verschanzen, sondern, eben, gemeinsam wohnen. Es gibt zwar private Wohnungen mit separaten Bädern und Küchen, sie sind aber relativ klein. Mehr Bedeutung kommt den geteilten Räumen zu, wie beispielsweise einer Gemeinschaftsküche, einem Fernsehzimmer, einer Terrasse oder einer Werkstatt.

Gewoba-Präsident Jascha Hager präsentiert an der GV im Mai die Liegenschaft am Knopfliweg. Bild: Gewoba

Das Haus am Knopfliweg wurde 1880 gebaut und lange als Schnapsbrennerei benutzt. 100 Jahre später hat die Stadt Zug den ersten und zweiten Stock umgebaut und die Wohnungen vermietet. Nun stand das Haus aber einige Zeit leer. Im neuen «Gemeinsam-Wohnen-Haus» der Gewoba sollen zwei Studios, vier Zweizimmer- und drei Atelierwohnungen entstehen, zwischen 34 und 78 Quadratmetern gross.

Bis dahin dauert es allerdings noch. Die Gewoba muss zuerst den Baurechtsvertrag mit der Einwohnergemeinde Zug aushandeln und die Baubewilligung einholen. Derzeit befindet sich die Einwohnergemeinde Zug noch im Austausch mit dem Zuger Amt für Denkmalschutz, um das als schützenswert eingestufte Gebäude am Knopfliweg 4 unter Denkmalschutz stellen zu lassen.

Das Haus am Knopfliweg 4 ist bald denkmalgeschützt. Archivbild: Stefan Kaiser

Der Vertrag mit dem Denkmalschutz sollte bald fertiggestellt sein, so der Gewoba-Präsident Jascha Hager. Der Vertrag hält fest, was am Haus erhalten bleiben muss. Und das sei das meiste, sagt Hager, wie etwa die Raumeinteilung, die Böden oder das Treppenhaus. Ebenso solle das Ortsbild bewahrt werden – die äussere Erscheinung des Hauses wird also lediglich aufgefrischt und bleibt im Grunde gleich.

Mitglieder sollen ihre Anteile aufstocken

«Der Umbau am denkmalgeschützten Haus ist mit den 3,6 Millionen Franken ziemlich teuer», sagt Hager. Aber es sei «ein Bijou», das die Gewoba gerne in ihr Portfolio aufnehme. Sobald der Umbau Form annehme, werde die Gewoba die Wohnungen intern ausschreiben.

Insgesamt fallen für den Kauf des Wohnblocks im Göbli und für den Umbau am Knopfliweg mehr als 21 Millionen Franken an. Die Gewoba habe daher, so schreibt sie es in einer Medienmitteilung, ein «grosses Interesse» daran, dass die Mitglieder ihre Guthaben bei der Genossenschaft aufstocken.

Könnte sich die Gewoba die Käufe ohne Aufstocken gar nicht leisten? Doch, könnte sie, sagt Jascha Hager. Darum gehe es beim Aufruf nicht. Anteilscheine gelten für eine Genossenschaft als Eigenkapital und dieses gelte es angesichts der grossen Investitionen zu stärken. «Es ist die Idee der Genossenschaft, dass sich alle so gut sie können und wollen am gemeinsamen Vorhaben beteiligen.»

