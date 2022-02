Rebells siegen gegen SHC Grenchen-Limpachtal

Streethockey Ein Gipfeltreffen in der Sika Rebells Arena Nachdem die Rebells vor zwei Wochen den Einzug in die nächste Cup-Runde erzwingen konnten, gastierte am Samstag mit dem SHC Grenchen-Limpachtal der Leader der Nationalliga A in Zug. Raphael Enzler 07.02.2022, 17.47 Uhr

Die Oberwil Rebells gewinnen 6:5 nach Verlängerung gegen den SHC Grenchen-Limpachtal. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

Strahlender Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen begrüssten die Spieler zum Anpfiff am Samstag und versüssten auch den zahlreichen Zuschauern dieses vielversprechende Gipfeltreffen. Sportlich gesehen, ist es der Gast aus Grenchen, welcher die guten Voraussetzungen zu nutzen vermag. Nach nur 46 Sekunden gelingt es dem Berner Verteidiger Dominik Aebi, die Startschwierigkeiten des Gastgebers zu bestrafen. Mit dem ersten Schuss des Spiels bringt er seine Farben in Führung. Die Reaktion der Zuger kommt vorerst nur schleppend. Die Uhrenstädter lassen den Zugern kaum Chancen, sich in der gegnerischen Zone festzusetzen. Ganz im Gegenteil. In der 11. Spielminute erhöhen sie sogar auf 2:0. Nun haben alle Zuger den Weckruf gehört, in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts sind die Zuger tonangebend und können dank eines Weitschusses von Routinier Stucki sogar verkürzen.