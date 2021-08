Zug Bundesfeier: Gleichheit kommt nicht von alleine Die diesjährige Bundesfeier am Landsgemeindeplatz in Zug fiel bescheidener aus als üblich. Mit dem Armeechef Thomas Süssli hielt aber ein hochkarätiger Referent die Festansprache. Hansruedi Hürlimann 01.08.2021, 22.17 Uhr

Blick auf den abgesperrten Landsgemeindeplatz in Zug. Zutritt zur städtischen Bundesfeier gab es nur mit einem gültigem Covid-Zertifkat. Bild: Christian H. Hildebrand (1. August 2021)

Den Anlass eröffneten die 15 Alphornbläser und Alphornbläserinnen der Zuger Alphornbläser-Vereinigung, flankiert von zwei Fahnenschwingern bei zeitweise zaghaftem Sonnenschein. Nebst den Besuchern, die mit einem Covid-Zertifikat im abgezäunten Teil Platz nehmen konnten, gab es ebenso viele Zaungäste darum herum, nicht alle waren mit den angeordneten Massnahmen zufrieden.

Um Punkt 17 Uhr begrüsste Stadtpräsident Karl Kobelt die Anwesenden zum offiziellen Teil. Er freue sich, dass dieses Jahr wieder eine zentrale Geburtstagsfeier möglich sei, so Kobelt, und er kündigte für den späteren Abend das Feuerwerk an, das üblicherweise am Seefest zu sehen ist. Sein Aufruf, die Gemeinsamkeit als typisch schweizerischen Charakterzug zu pflegen, war auch ein zentrales Anliegen in der Rede von Thomas Süssli, Korpskommandant und oberster Chef (Bild) der Schweizer Armee.

Ein verpflichtendes Privileg

Für den Armeechef ist es ein Privileg, in einem freien demokratischen Land zu leben, wo alle Bürger mitbestimmen könnten. Dieses Privileg verpflichte jedoch zur aktiven Teilnahme am politischen Geschehen, sagte Süssli, und weiter: «Das Gemeinwohl muss über demjenigen des Einzelnen stehen.» Dies sei heute angesichts der Polarisierung und der Grabenkämpfe, wie sie sich während der Pandemie abzeichneten, besonders wichtig. Als oberster Militär sieht er die Milizarmee als einen wichtigen Garanten für die Stabilität. Umso mehr, als heute auch die Frauen gleichberechtigt dazugehörten, so sein Fazit.

Musik fehlt an keiner Bundesfeier. Auch nicht an jener in Oberägeri. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 1. Juli 2021) Oberägeri feierte den 1. August in der Maienmatt. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 1. Juli 2021) Unternehmerin Andrea Iten hält in Oberägeri die Ansprache zum Nationalfeiertag. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 1. Juli 2021) DIe Nationalhmyne ertönt in Oberägeri. Bild: Jan Pegoraro (Oberägeri, 1. Juli 2021) Die 1.-August-Feierin Neuheim findet draussen auf dem Josefsgütsch statt. Jan Pegoraro (Neuheim, 1. August 2021) Schlangenbrot vom Grill Jan Pegoraro (Neuheim, 1. August 2021) Gross und Klein sind in Neuheim mit dabei. Jan Pegoraro (Neuheim, 1. August 2021) Jan Pegoraro (Neuheim, 1. August 2021) Zeit für den Apéro! Bild: Jan Pegoraro (Risch, 1. August 2021) Dem Anlass und Wetter entsprechend gekleidet sind diese beiden mit Schweizer Kreuz und Gummistiefeln. Bild: Jan Pegoraro (Risch, 1. August 2021) Typisch schweizerisch: die Cervelat – oder heisst es der Cervelat? Bild: Jan Pegoraro (Risch, 1. August 2021) Das Duo sorgt für Musik. Bild: Jan Pegoraro (Risch, 1. August 2021) Mit grossen Schirmen sind die Festbänke in Risch geschützt, damit die Besucher trocken bleiben. Bild: Jan Pegoraro (Risch, 1. August 2021) Bratwurst mit Brot gibt es für die Menzinger. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 1. August) Ein Lagerfeuer gegen die kühlen Temepraturen entfachen die Pfader. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 1. August) Die Kinder machen mit beim Pfadi-Programm. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 1. August) In Menzingen wird die Feier musikalisch untermalt Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 1. August) In Menzingen wird auch in der Turnhalle gegessen. Bild: Jan Pegoraro (Menzingen, 1. August) In Hünenberg findet die Bundesfeier auf dem Schulhausplatz der Schule Kemmatten statt. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 1. August 2021) Mirjam Achermann (rechts) schmückt Flavia mit einem Schweizer Fähnchen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 1. August 2021) Pfarrerin Aline Kellenberger hält eine 1.-August-Rede. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 1. August 2021) Und auch Gemeindepräsidentin Renate Huwyler spricht vor den Feiernden. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 1. August 2021) Die Bundesfeier in Walchwil findet auf dem Schulhausplatz statt. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil 1. August 2021) Gemeinderat Manuel Studer feiert mit. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil 1. August 2021) Hier stossen auch die Kleinsten an. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil 1. August 2021) Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut und Gemeindepräsident Stefan Hermann tauschen sich aus. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil 1. August 2021) Jonas, Stefan, Simon und Jie Hürlimann haben sich für den 1. August in rot-weiss gekleidet. Bild: Stefan Kaiser (Walchwil 1. August 2021) Und diese Kinder haben sich mit Edelweisshemd für den Nationalfeiertag herausgeputzt. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 1. August 2021) Der Dirigent sorgt dafür, dass alle im Takt bleiben. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 1. August 2021) Das Festzelt ist voll besetzt. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 1. August 2021) Für die Feiernden gib es Risotto. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Unterägeri, 1. August 2021) Auch in Zug feierten die Menschen den 1. August. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 1. August 2021) CSP-Politikerin Monika Mathers (von links) mit Enkelin, Armeechef Thomas Süssli, Stadtpräsident Karl Kobelt und Regula Kaiser, Beauftragte für Stadtentwicklung und Stadtmarketing, singen die Nationalhymne. Christian Herbert Hildebrand / Zu Fahnenschwingen und Alphorn-klänge gehörten dazu. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 1. August 2021) Am Rande gab es kleinere Proteste, da der Zutritt nur für jene mit Covid-Zertifikat gewährt wurde. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 1. August 2021) Eine der Demonstrantinnen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 1. August 2021) In Steinhausen hat der Gewerbeverein die Bundesfeier organisiert. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Die Zuger Bäuerinnen bereiteten einen Brunch zu. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Die Musikgesellschaft Steinhausen sorgt für Unterhaltung. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021) Bild: Christian Herbert Hildebrand (Steinhausen, 1. August 2021)

Damit gab er gewissermassen das Stichwort für die zweite Festrednerin, Monika Mathers. In einer humorvollen Rede erzählte die bekannte ehemalige Zuger Politikerin von ihren Erfahrungen als junge Lehrerin in Appenzell. Politik sei ein viel zu hartes Geschäft für Frauen, war einer der männlichen Ratschläge, die sie zu hören bekam, weil sie sich in den Sechzigerjahren politisch engagieren wollte. Die Ungleichheit, wie sie die Schweizerinnen im letzten Jahrhundert erlebten, war für sie jedoch Motivation und Antrieb, nicht klein beizugeben.

Selbst nach dem entscheidenden Urnengang von 1971, als das Stimm- und Wahlrecht für beide Geschlechter in der Bundesverfassung verankert wurde, war der Kampf noch nicht vorbei. Erst wenn es in wichtigen Positionen und Ämtern gleich viele durchschnittliche Frauen wie durchschnittliche Männer gebe, könne von Gleichheit die Rede sein, sagte Monika Mathers (Bild). «Wir sind einen weiten Weg gegangen, aber es gibt noch Stolpersteine, die anerkannt sind.» Die Solidarität, die sie während der Pandemie auch von den jungen Menschen gegenüber «ihrer Silber-Generation» erlebte, stimme sie zuversichtlich, so ihre Überzeugung.

Angeführt von der Jodlerin Nadja Räss und dem Schwyzerörgeler Markus Flückiger stimmte das Publikum zum Schluss ein in den Gesang der Nationalhymne, der weit über den Festplatz hinaus zu hören war.