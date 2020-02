Leserbrief Gleichstellung sieht anders aus «Spur bleibt Bussen und Taxis vorbehalten», Ausgabe vom 11. Februar 17.02.2020, 14.20 Uhr

Die Stadt Zug will in vielen Sparten führend sein, ausser anscheinend in der Behindertengleichstellung. Warum nicht? Weil Tixi Taxi, in finanzieller Hinsicht, nicht wirklich Gewinn bringend ist! Der Regierungsrat von Zug hat es verpasst, einen weiteren Pluspunkt für den Kanton Zug zu gewinnen. Mit Begründungen wie, dass Tixi Taxis über eine «Taxikennlampe» verfügen müssten oder das in Zukunft Kurierdienste und Handwerksbetriebe die Spur in Anspruch nehmen wollen, wurde vom Verwaltungsgericht dagegen argumentiert. Lächerlich!

Es geht hier um Menschen, die sonst schon handicapiert sind. Das Verwaltungsgericht ist noch der Meinung: «Der Regierungsrat habe sein Ermessen korrekt ausgeführt und somit kein Recht verletzt.» Das Ermessen des Regierungsrates, könnte sich in diesem Fall, ja auch in einer anderen Richtung befinden, wenn er es gewollt hätte. Tut es aber nicht. Dass kein Recht verletzt wurde, zweifle ich stark an. Vor einem Jahr hat der Regierungsrat schon damit begründet, dass Menschen mit einem Handicap, Busse oder Taxis benutzen könnten. Es gibt aber Menschen die physisch, psychisch oder geistig handicapiert sind. Nicht viele Bus- oder Taxifahrer werden solche Menschen begleiten können, wie eine Tixi-Taxi- oder Rotkreuzfahrerin es tut.

Im «Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung», steht unter Artikel 2, «Begriffe», folgendes: Eine Benachteiligung bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung liegt vor, wenn diese für Behinderte, nicht oder nur unter erschwerenden Bedingungen möglich ist.» Behindertengleichstellung sieht für mich anders aus!

Martin Iten-Iten, Alosen