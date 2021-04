Global Korean Martial Arts Schule Pokalglück für Baar Die Schüler der Global Korean Martial Arts Schule haben sich international bewiesen. 15.04.2021, 17.22 Uhr

Siegerfotos:Von rechts (hinten): Nadia Busslinger, Bettina Mercoli, Tim Wehrle, Stephan Krellmann, Zolta Joinson, Olaf Jud

Von rechts (vorne): Gwen Borner, Shalin Spottke, Lara Nussbaumer, Alina Nussbaumer PD

Von der Global Korean Martial Arts Schule aus Baar nahmen neun Kampfkünstler am Turnier «Glory Forms Stars» teil. Die Schüler trainierten immer sehr hart in den Trainingsstunden und das zahlte sich jetzt aus. Für die Turnier-Vorbereitung bekamen sie noch paar Tipps von ihrem Lehrer Stephan Krellmann und diese haben sie gleich in ihre Form (Choreografie) eingeflochten. In der jeweiligen Kategorie (Alter & Art der Form) erreichte Alina Nussbaumer, Gwen Borner, Zolta Joinson und Lara Nussbaumer den 3. Rang. Den zweiten Platz machte Shalin Spottke. Den ersten Platz belegten Bettina Mercoli, Tim Wehrle, Olaf Jud und Nadia Busslinger. Die harte Arbeit während des Jahres hat sich bezahlt gemacht, die Schüler sind daher umso motivierter im Training.

Warum sind gerade die Kampfkünstler aus Baar so erfolgreich? Meister Stephan Krellmann aus der GKMAF Schule in Baar meint dazu, dass wir in der Schweiz einen Vorteil haben, denn unsere Kinder dürfen noch vor Ort trainieren. Dies ist in anderen Ländern nicht möglich. So hatten sie die bessere Vorbereitung und konnten ihre Form optimal laufen. Andere Teilnehmer hatten dieses Privileg nicht. Dies schmälert aber die Leistung der Baarer nicht, denn das Niveau war hoch und musste erkämpft werden. Stephan Krellmann ist sehr stolz auf seine Schüler.

Was ist ein Online Turnier?

«Glory Forms Stars» ist ein Internationales Online Turnier, welches von der MAA-International ausgerichtet wurde. Dieses Turnier würde normalerweise vor Ort stattfinden. Dies ist aktuell jedoch nicht möglich und daher wurde umdisponiert. So wurde entschieden, dass die Teilnehmer in einem Zeitfenster von zwei Wochen ein Video von ihrem Formenlauf drehen. Dieses darf nicht geschnitten und bearbeitet werden. Durch die Einteilung in die Kategorien gewährleisten die Organisatoren, dass die Teilnehmer gerecht bewertet werden. Die Kategorien werden nach Art der Form unterteilt, wie Hardstyle, Freestyle und Weapon Forms (Choreografie). Diese werden wiederum in Gurtfarben unterteilt (Weissgurt bis Orangegurt, Grüngurt bis Braungurt, Schwarzgurt) sowie in Alterskategorien. Es wurden ca. 500 Videos aus verschiedensten europäischen Ländern eingereicht.

Wir von der GKMAF Schule aus Baar gratulieren allen Gewinnern und freuen uns auf die nächsten Turniere.

Für die Global Korean Martial Arts Schule Baar: Nadia Busslinger

Vereine & Verbände: So funktioniert's

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.