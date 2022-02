Globale Mindeststeuer: Zug will Mehreinnahmen in Fonds bündeln

Globale Mindeststeuer Zug will mit Mehreinnahmen den Nachteil für andere Kantone ausgleichen Nicht alle Kantone werden im gleichen Masse von der Einführung einer globalen Mindeststeuer profitieren. Diejenigen, die Gewinne der Unternehmen unter dem Mindeststeuersatz von 15 Prozent besteuern, werden teils hohe Mehreinnahmen generieren. Diese sollen auch anderen Kantonen dienen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Der Vorschlag, Nachteile, die Kantonen aus der globalen Mindeststeuer entstehen könnten, auszugleichen, kommt für viele aus einer unerwarteten Ecke, nämlich aus dem Kanton Zug.

Die Finanzdirektion schlägt vor, mit den Mehreinnahmen aus dieser Steuer während fünf Jahren einen Fonds zu äufnen, aus dem Zahlungen an allfällig benachteiligte Kantone fliessen. Immer mit dem Ziel, die Standortattraktivität zu fördern. Der Finanzdirektor hat seinen Vorschlag dem Vorstand der eidgenössischen Finanzdirektorenkonferenz (FDK) bereits zukommen lassen und eine Traktandierung für die kommende Sitzung beantragt.

Aktuell besteuert der Kanton Zug Gewinne von Unternehmen mit 11,9 Prozent. Bei Einführung der globalen Mindeststeuer müssten die Unternehmen 15 Prozent abliefern. Das wird einigen Kantonen teils massiv mehr Einnahmen bescheren.

Viele müssen Steuersatz nach oben anpassen

Momentan besteuern die meisten Kantone (18 von 26) die betroffenen Unternehmen mit einem Steuersatz von unter 15 Prozent, müssen diesen also nach oben anpassen. Laut dem Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler könnten diese Steuererhöhungen in den Kantonen Mehreinnahmen bei den Gewinnsteuern von etwa 1,2 Milliarden Franken jährlich in die Kassen spülen. «Es kann aber auch mehr sein», so Tännler. Genau könne man die Mehreinnahmen nicht beziffern.

Die Kantone haben Spielraum. Zwar wird die globale Mindeststeuer den interkantonalen Wettbewerb bei den Gewinnsteuern nivellieren. Der Wettbewerb kann allerdings auch auf anderen Gebieten erfolgen. Zug könnte beispielsweise die bereits hohe Standortattraktivität erhöhen. Der Finanzdirektor erklärt:

«Wir könnten die Kitas gratis machen oder andere Ideen umsetzen, die die Standortattraktivität des Kantons Zug weiter erhöhen.»

Damit würde sich der Kanton Wettbewerbsvorteile schaffen, die sich nur bereits reiche Kantone leisten können.

Dem Parlament zuvorkommen

Für den Zuger Finanzdirektor ist klar: Von den Mehreinnahmen aus der globalen Mindeststeuer müssen alle Kantone profitieren.

Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug. Bild: Stefan Kaiser

«Wir müssen auch dem Bundesparlament zuvorkommen», so Tännler. Die letzten Steuerabstimmungen hätten klar gezeigt, dass das Parlament dazu tendiere, solche Vorlagen zu überladen, damit sich jede politische Gruppierung darin irgendwie wiederfinde. Was zum Scheitern einiger Vorlagen an der Urne führte. «Es geht also darum, die politische Akzeptanz dieser Steuerreform zu erhöhen», sagt Tännler. Denn, wenn nur die Kantone mit Zusatzeinnahmen die Steigerung der Standortattraktivität finanzieren können, könnte dies «zu Unmut und Missstimmung zwischen den Kantonen führen und die Akzeptanz der Vorlage an der Urne gefährden. Ein Scheitern würde aber dem ganzen Land grossen wirtschaftlichen Schaden zufügen», ist Heinz Tännler überzeugt.

«Gefragt sind somit Massnahmen, die die Schweiz als Ganzes attraktiver machen, sie in den Bereichen Innovation, Siedlung und/oder Demografie stärken», führt der Finanzdirektor in seinem Schreiben an die FDK aus.

«Investitionen in Forschung und Entwicklung im MINT-Bereich und in der blauen Ökologie sowie in die Ausbildung von Fachkräften in diesen Bereichen stellen beispielsweise einen solchen Mehrwert dar.»

Bereits am 11. März soll die Botschaft zur Einführung der globalen Mindeststeuer erscheinen, die Vernehmlassung dauert sechs Wochen. Deshalb muss der Vorschlag des Kantons Zug über die Vernehmlassung einfliessen. Konkret schlägt Tännler in seinem Schreiben an die FDK vor, unter anderem folgende Eckpunkte in die Vernehmlassungsantwort aufzunehmen:

Mit Stichtag 31. Dezember des jeweiligen Jahres wird aus den Erträgen aus der Zusatzsteuer von den vereinnahmenden Kantonen während fünf Jahren auch ein zentraler Fonds gespeist. Dieser erhält im ersten Jahr 50 Prozent dieser Erträge, danach erfolgt eine jährliche lineare Reduktion um 10 Prozent des jeweiligen Ertrags.

Aus dem Fonds werden Massnahmen finanziert, die die Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz fördern. Explizit ausgeschlossen wären regionale Massnahmen ohne nationale Strahlkraft Die Massnahmen werden von Bund und Kantonen gemeinsam evaluiert und zentral koordiniert.

«Werden die generierten Mehrerträge in eine zukunftsgerichtete innovative Weiterentwicklung des Unternehmensstandorts Schweiz und damit in die nationale Wohlfahrt investiert, durfte die Akzeptanz in der Bevölkerung gegeben sein», ist Tännler überzeugt. Wird der Mehrwert auch für die betroffenen Unternehmen sichtbar, dürften sich Abwanderungen ins Ausland in einem Überschaubaren und verkraftbaren Rahmen bewegen.

«Es gilt, einen Absturz der Vorlage an der Urne unbedingt zu vermeiden.»

Dieser würde die Schweiz zurückwerfen und «die Schweiz zumindest temporär zu einem unsicheren Wirtschaftsstandort machen», so Tännler

Weshalb soll die Äufnung des Fonds zeitlich begrenzt werden? «Mit der Zeit ist nicht mehr auseinanderzuhalten, welche Mehreinnahmen wegen der globalen Mindeststeuer zu Stande kamen», erklärt Tännler. Der Vorschlag des Kantons Zug lege die Solidaritätswirkung auf drei bis vier Jahre fest. Und dann beginnt der NFA mit den einberechneten Mehreinnahmen zu wirken. So würden die finanzschwächeren Kantone durchgehend von den Mehreinnahmen profitieren.

Die Zeit drängt, denn das Geschäft soll bereits in der Wintersession 2022 im Parlament behandelt werden.

