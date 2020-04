Globegarden-Kitas fallen auch in Zug auf Die Kitas des grössten Schweizer Anbieters werden von der Stadt Zug genau kontrolliert. Um eine gültige Anerkennung hat sich Globegarden bisher nicht bemüht. Betreuungsgutscheine können deshalb nicht eingelöst werden. Laura Sibold 05.04.2020, 14.18 Uhr

Das Online-Magazin «Republik» machte im Dezember 2019 markante Missstände bei Globegarden, dem grössten Schweizer Anbieter von Kindertagesstätten öffentlich. Globegarden führt im Kanton Zug fünf Standorte; drei in der Stadt Zug, einen in Rotkreuz und ein weiterer wurde im Februar in Cham eröffnet. Alle fünf Kitas verfügen über Bewilligungen der Gemeinden, dennoch schlug die Kritik an Globegarden hohe Wellen.