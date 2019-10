Glück im Unglück für zwei Personen bei einem Tauchgang im Zugersee – Fischer eilen zur Hilfe

Bei einem Tauchgang in Walchwil ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Zwei Personen mussten aus dem Wasser geborgen und ins Spital eingeliefert werden.

(fae) Am Samstag, 26. Oktober, kurz nach 11 Uhr, gingen bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen ein, wonach in Walchwil zwei Taucher in Not geraten seien. Die Einsatzkräfte,

darunter auch der Seerettungdienst der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ), rückten unverzüglich aus. Beim Eintreffen am Unglücksort befanden sich die beiden Taucher bereits wieder am Ufer und waren ansprechbar, wie die Zuger Polizei mitteilt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden Taucher, eine 28-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann, auf einem Tauchgang im Zugersee. In einer Tiefe von etwa 40 Metern gerieten die beiden in Schwierigkeiten, weil die Atemregler nicht mehr richtig funktionierten.

Beim Notaufstieg kam es erneut zu Problemen, und die Frau wurde für eine kurze Zeit bewusstlos.Ihrem Begleiter gelang es, sie an die Wasseroberfläche zu bringen und dort mit Hilferufenauf sich aufmerksam zu machen. Ein Fischerboot, welches zur gleichen Zeit von Walchwil nach Zug unterwegs war, eilte ihnen zu Hilfe. Es gelang den drei Fischern, die beiden Taucher ins Boot zu ziehen und ans Ufer zu fahren.

Dank der Unterstützung von weiteren Personen wurden die beiden Taucher an Land gebracht und vom Rettungsdienst Zug übernommen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die beiden 28-Jährigen zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Dieses konnten sie in der Zwischenzeit bereits wieder verlassen. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun untersucht. Im Einsatz standen Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende

des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.