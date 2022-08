Rudern Gold für das Zuger Talent Aline Trevisan im Doppelzweier Die 16-jährige Athletin vom Seeclub Zug ist mit ihrer Berner Partnerin nicht zu schlagen. 08.08.2022, 16.35 Uhr

Beim Coupe de la Jeunesse in Spanien hat der Juniorinnendoppelzweier mit Aurelia Benati (RC Bern) und Aline Trevisan (Seeclub Zug) seine Konkurrenz gewonnen. Die Schweizerinnen setzten sich mit fast zwei Sekunden Vorsprung vor dem Boot aus Grossbritannien durch. Noch am Vortag waren die beiden nur auf den fünften Platz gefahren.

Neben Aline Trevisan war mit Samuel Bisang eine zweite Vertretung des Seeclubs Zug in Spanien. Er gewann als Mitglied des Doppelvierers den B-Final, was in der Endabrechnung den siebten Platz bedeutete.

Merz und Struzina starten zu den EM

Am 11. August beginnen die Europameisterschaften der Aktiven in München. Mit Patricia Merz (Leichter Doppelzweier) und Andri Struzina (Leichter Einer) sind zwei Mitglieder des Seeclubs Zug dafür aufgeboten worden. (bier)