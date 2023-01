VEREINE&VERBÄNDE - Goldseeli für Männerherzen

Der Zauber stellte sich trotzdem ein. Wer hat schon vom Goldseeli gehört, diesem Kleinod in unserer Nähe? Jetzt, im Winter, liegt es verwunschen und still im Tannenwald zwischen Goldau und Lauerz. Es allein war schon die traditionelle Jahreswanderung wert.

Kamerad Bruno Späni hatte für die Wanderlustigen der Männerriege Steinhausen den Tagesausflug organisiert. Fast bis zum Bahnhof Arth-Goldau führte die Reise unserem grossen See entlang, wo es immer etwas Neues zu schauen gibt, weil die Fahrt langsam verläuft. Man wanderte anschliessend südwärts, begleitet von munteren Bächen und stillen Zeugen des Bergsturzes. In weniger als einer Stunde öffnete sich die Lichtung mit dem Goldseeli.

Die Andacht währte nicht lange, denn die «Fischerstube» in Lauerz lockte. Ein Gilde-Betrieb und erst 2018 eröffnet, überrascht das Lokal mit gediegener Innenarchitektur und tadellosem Service. Das «Ordinäri» aus Geschnetzeltem schmeckte. Es musste unbedingt kräftigen, denn der folgende Aufstieg bis fast auf den Steinerberg forderte die Truppe enorm. Umso leichter war der sanfte Weg abwärts bis zum Bahnhof Steinen.

Einige wenige Spaziergänger und nur ein Pferd begegneten unterwegs den Steinhausern. Dafür gewahrte man den unablässigen Fluss der Fahrzeuge auf der Autobahn und den Zugverkehr auf der Gotthard-Route, mit Kompositionen fast so lang wie die grüne Bergflanke.

Es bleibt allen Mitgliedern der Männerriege Steinhausen die Erinnerung an eine gelungene Wanderung – Goldseeli, wir lieben Dich!

Für die Männerriege Steinhausen: Max Gisler

