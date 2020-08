Reportage Golfschläger statt Blindenstock: Eindrücke vom ersten Golfkurs für Sehbehinderte in Holzhäusern Die Teilnehmer entwickeln ihre eigene Technik, um sich in ungewohnter Umgebung zurechtzufinden. Es wird auch deutlich: Die Schweiz ist bezüglich Blindengolf vergleichsweise rückständig. Sabina South 24.08.2020, 16.30 Uhr

Gemächlich positioniert sich die Dame beim ersten Abschlagplatz im Migros Golfpark Holzhäusern. Sie holt aus und schlägt den Ball in hohem Bogen über den Rasen. Schliesslich greift sie nach ihrem Blindenstock und spaziert mit ihrer Begleitperson zum nächsten «Tee» – der kleine Stift, der für den Abschlag in den Boden gesteckt wird.

Raphaela Bönisch absolviert mit Begleiter Lou Weder den Golfkurs. Bild: Stefan Kaiser (Holzhäusern, 23. August 2020)

Bei besten Wetterverhältnissen fand am vergangenen Wochenende zum ersten Mal in der Schweiz ein Golfkurs für Blinde und Sehbehinderte Menschen statt. Nach zwei Einführungstagen auf dem Trainingsgelände tummelte sich das heitere Grüppchen Sonntagnachmittag bereits auf dem Golfplatz.



VIDEO: Impressionen vom ersten Golfkurs für Sehbehinderte in Holzhäusern:

«Wir waren von Anfang an begeistert von der Idee, ganz nach unserem Motto ‹Golf für alle› soll der Sport auch für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung möglich sein», erklärt Peter Kälin, Leiter Migros Golfpark Holzhäusern. Golf sei auch für Sehbehinderte ein optimaler Sport. Er fördert die Orientierung, die Mobilität, das Gleichgewicht und die Beweglichkeit und kann dank sehender Begleitpersonen an der frischen Luft ausgeführt werden.

Pascal Leinenbach und Begleiterin Ruth Steppach gehen zum nächsten Loch. Bild: Stefan Kaiser (Holzhäusern, 23. August 2020)

Für den Golfkurs extra angereist

«Unser Ziel heute ist es einen stressfreien Spaziergang auf dem Golfplatz zu geniessen und dabei auch etwas über die Regeln des Spiels zu erfahren», sagt Julian Myerscough, Head Pro vom Golfpark Holzhäusern. Die Sicherheit der anderen Spieler nicht zu gefährden stehe da an oberster Stelle. «Steht ihr in der Nähe von einem Gebüsch, müsst ihr laut ‹Fore› rufen um sicher zu gehen, dass sich da niemand versteckt.» Seine «Schäfchen» kennen keine Schüchternheit und üben lauthals ihre Fore-Rufe. Nach 30 Jahren als Golflehrer zieht Myerscouph ein «Caddy» voller Erfahrungen mit sich und betont: «Wenn man weiss, wo der Ball liegt, muss man ihn nicht sehen.»

Die Kommunikation zwischen den Blinden und ihren Betreuern ist das A und O auf dem Green. Bild: Stefan Kaiser (Holzhäusern, 23. August 2020)

Pascal Leinenbach hält zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand. Der 37-Jährige ist seit einem Unfall vor 19 Jahren blind. Für den Golfkurs ist er eigens aus Maloja angereist. «Der Zusammenhalt in der Gruppe war von Anfang an toll», schwärmt er. «Ich habe dieses Wochenende definitiv die Freude am Golfen entdeckt und hoffe meine neuen Kolleginnen und Kollegen wieder mal auf dem Rasen anzutreffen.» Trotz allgemeiner Begeisterung galt es auch Herausforderungen zu überwinden:

«Für mich war es am Anfang sehr schwer, ich konnte mir von nichts eine Vorstellung machen.»

Das sagt Raphaela Bönisch aus St. Gallen. Die 39-Jährige sieht seit Geburt nur hell und dunkel. Dank der Hilfe ihrer Begleitperson sei sie aber immer besser klar gekommen. «Wir haben unsere eigene Technik herausgefunden», sagt Bönisch lachend. «Wir laufen beispielsweise den Golfplatz ab und zählen Schritte, so klappt es ganz gut.»

Im Tirol ist man schon weiter

Die Kursleiterin Karin Becker aus Innsbruck steht etwas abseits der Gruppe und ist angesichts der Freude der Teilnehmenden sichtlich gerührt. «Ich freue mich ganz einfach, dass ich Interessierten den Enthusiasmus am Golfsport weitergeben kann.» In ihrer Heimat habe die Inklusion von Blindengolf bereits vor vier Jahren stattgefunden. «Ich hoffe sehr, dass sich in der Schweiz eine ähnliche Entwicklung zeigt.»

Begleiter Marzio Medici und Monika Schenk absolvieren den Kurs zu zweit. Bild: Stefan Kaiser (Holzhäusern, 23. August 2020)

Ein Ziel hat die Gruppe ohne Zweifel erreicht: Der Spaziergang über den Golfplatz war stressfrei und gelernt haben die Teilnehmenden ebenfalls einiges. «Ich kann mir gut vorstellen, das wieder mal zu machen», sagt Raphaela Bönisch abschliessend.