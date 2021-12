Vereine&Verbände Explo Days: Gott passt nicht in eine Box Kürzlich haben die Explo Days stattgefunden. Die Teilnehmer sprachen über das Evangelium. Für die Explo Days: Rachel Stoessel 01.12.2021, 17.31 Uhr

562 Teilnehmende lockte die Veranstaltung nach Zug. Bild: Jonas Müller/PD

562 Teilnehmende aus verschiedenen Kirchen trafen sich am vergangenen Wochenende im «Freiruum» in Zug. Sie nahmen sich Zeit, um gemeinsam über das Evangelium nachzudenken. So vielfältig wie die Teilnehmenden waren auch die Beiträge der Speakerinnen, Speaker und Kunstschaffenden. Organisiert wurden die Tage von Campus für Christus, einer christlichen Bewegung in der Schweiz.

Die Explo Days waren eine Wochenendreise in Etappen. Die Veranstaltung fand live in Zug statt und wurde an Standorte in 15 Länder übertragen. Die Plenarzeiten mit Referaten, Kunstbeiträgen und Reflexionszeiten regten zum Nachdenken an – über Gott, seine Schöpfung, unseren Auftrag als Christinnen und Christen und unsere persönlichen Sehnsüchte.

Das Evangelium wurde verkürzt

Jede beziehungsweise jeder der zwölf Speakerinnen und Speaker sprach einen anderen Aspekt des «gelebten Evangeliums» an. Die Inhalte wurden durch die Reflexionszeiten zu einem grossen Ganzen verwoben. «Wir haben das Evangelium in den letzten Jahren verkürzt. Es ist mehr als Schuld und Vergebung», davon ist Andreas «Boppi» Boppart, Initiator der Explo Days, überzeugt. «Die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Die Kirche von heute hält mit der raschen Entwicklung oft nicht mit. Christinnen und Christen gelingt es auch deshalb nicht mehr, Gottes Botschaft der grossen Versöhnung so zu erzählen, dass ihr Umfeld sie versteht.» «Mich ermutigt es, zu sehen, dass ein Aufbruch in der Kirchenlandschaft sichtbar wird, der zu einem ganzheitlichen Verständnis des Evangeliums führt. Das hat mir gefehlt in den letzten Jahren», erzählt ein Teilnehmer der Explo Days. Er gehört zu der Hälfte der Teilnehmenden, die noch keine 35 Jahre alt sind. Seine Generation beschäftigt beispielsweise der Klimawandel oder die soziale Ungerechtigkeit. Es scheint, als hätte die Kirche bis anhin keine Antworten dazu geliefert. Das Thema soziale Gerechtigkeit greift die bekannte amerikanische Menschenrechtsaktivistin Lisa Sharon Harper auf. Sie spricht über die Beziehungen der Menschen untereinander und zur Schöpfung. «Wenn wir die Welt beherrschen, Menschen ausnutzen und Kulturen auslöschen, dann zerstören wir Gottes Bildnis auf unserem Globus», sagt Harper. Sie fordert uns Christinnen und Christen in der Schweiz heraus, unseren Beitrag für mehr Gerechtigkeit auf der Welt zu leisten, weil auch Jesus Gerechtigkeit gepredigt und vorgelebt hat.

Eine Reise für alle Sinne

Die unterschiedlichen Referate, Kunstbeiträge und Reflexionszeiten forderten die Teilnehmenden heraus, über verschiedene Aspekte des «gelebten Evangeliums» nachzudenken. Durch die grosse Bandbreite der Beiträge wurden die Teilnehmenden individuell angesprochen. Ein Geflüchteter aus Afghanistan, der in seinem Leben Angst sehr intensiv erlebt, erlebte während des gemeinsamen Singens spürbar Gottes Frieden. Andere wurden von Daniela «Jele» Mailänders Botschaft «Lass uns tanzen – Richtungswechsel wagen – im Takt der Liebe gehen», Pete Greigs Aussage «I hate evangelism, but I love Jesus» oder Shaila Vissers Erkenntnis «Evangelisation ist das Eintreten in ein Gespräch, das der Heilige Geist schon mit dem Gegenüber führt» angesprochen.

«Wir schliessen nicht mit einem Punkt ab, sondern mit einem Doppelpunkt», sagt Andreas Boppart zum Abschluss der Explo Days. «Wir beenden die Reise hier nicht, sondern machen uns auf, diesen liebenden Gott in seiner Weite und seiner Tiefe weiter kennen zu lernen. Und das, was wir erkennen, tragen wir in die Welt hinaus. Gott ist Liebe: (Doppelpunkt)»