Leserbrief Gouverner c’est prévoir Zur Einführung einer Corona-App durch den Bund 12.05.2020, 16.35 Uhr

Der Titel dieses Leserbriefs trifft besonders, wenn die Zeit drängt, so wie etwa bei der Corona-App, zu. Dass das Parlament ein dringliches Bundesgesetz einfordert, hätte wohl vom Bundesrat erwartet werden müssen. Das hätte dann bereits in der Sondersession vom Parlament verabschiedet werden können. Milliarden werden auch über das Wochenende gesprochen. Aber was sind schon zwei Monate, wenn man sich an Jahre gewöhnt hat.