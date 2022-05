GP Cham-Hagendorn Mit mehr Bergpreis-Punkten Nach den pandemiebedingten Verschiebungen kehrt der GP Cham-Hagendorn an sein ursprüngliches Datum im Frühsommer zurück. Im Modus gibt es einige Neuheiten. 17.05.2022, 05.00 Uhr

Unverändert bleiben der Start-Ziel-Bereich beim Schulhaus Hagendorn inklusive ganztägigem Festbetrieb und einem Rahmenprogramm. Ebenfalls identisch bleibt die hügelige Streckenführung mit der anspruchsvollen Hublezen-Steigung als Haupthindernis, wo die Athletinnen und Athleten pro Runde etwa 100 Höhenmeter bewältigen müssen und damit Fluchtversuche zu erwarten sind.

Für die Austragung 2022 hat sich das Organisationskomitee entschieden, neu in den Erwachsenenkategorien bei jeder Durchfahrt vom Bergpreis Punkte und damit die Aussicht nach Preisgeld zu vergeben. Zudem wird es in den beiden Eliterennen der Frauen und Männer nach rund 30 Kilometern einen Zwischensprint mit separater Preisgeldwertung geben. «Wir möchten damit das Renngeschehen in einem frühen Stadium animieren und auch Fahrerinnen und Fahrer ohne Ambition auf den Gesamtsieg die Chance auf einen Teilerfolg bieten», erklärt der technische Leiter Franz Hürlimann die Beweggründe.

Das Frauenrennen startet um 12 Uhr und ist mit einer Länge von 83,5 Kilometern etwas länger als in den Vorjahren. Die Männer messen sich ab 14.30 Uhr auf 130,2 Kilometern. Bereits vor den Erwachsenen, ab 8.15 Uhr, tragen die Junioren und Juniorinnen bis zur U17 die Rennen in den verschiedenen Schülerkategorien aus. (fat)