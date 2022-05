Schwingen: Gratulation den sechs Zuger Kranzgewinnern

Vereine Gratulation den sechs Zuger Kranzgewinnern Am 1. Mai 2022 bestritten 202 Schwinger das 102. Zuger Kantonalschwingfest in Baar. 10.05.2022, 14.42 Uhr

Roland Reichmuth mit Rind Jera von Bauer Adrian Annen aus Zug. Bild: PD

Endlich durfte wieder vor Publikum gezeigt werden, was die letzten Monate mühselig im Schwingkeller unter nicht immer einfachen Bedienungen trainiert wurde. Den Zuger Schwingern gelang ein super Start in die Kranzfestsaison.

Mit dem zweiten Rang von Roland Reichmuth aus Cham darf der Zuger Kantonale Schwingerverband und alle Zuger Schwingfans sehr zufrieden sein. Reichmuth gewann mit einer Note 10 seinen letzten Gang gegen Alex Schuler aus Rothenthurm (Kanton Schwyz) und konnte somit den zweiten Rang sichern.

Weitere Kränze für Zuger Athleten

Zudem erkämpften sich Dominik Waser, Christian Bucher, Roland Bucher, Pascal Nietlispach und Luca Müller einen der begehrten Kränze.

Für den Schwingclub Zug und Umgebung: Ladina Rominger-Häfliger

