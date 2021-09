Leserbrief Gratulation zur Aussage «Tragt Sorge zur Einheit und spaltet nicht die Gesellschaft», «Zuger Ansichten» in der Ausgabe vom 25. September 30.09.2021, 16.29 Uhr

Ich gratuliere Thomas Werner, Kantonsrat SVP, zu seiner realistischen Einschätzung der Coronasituation. Seine Aussagen in dieser Zeitung betreffend Freiheit und Überlastung der Notfallbetten treffen ins Schwarze. Es ist zu hoffen, dass die Mehrheit der Menschen langsam kritischer wird und bei der Abstimmung über das Covid-Gesetz ein überzeugtes Nein einlegt. Das braucht es unbedingt, damit unserer Regierung die Grundlage entzogen wird, um in Zukunft das Volk weiterhin mit abstrusen Massnahmen zu knechten und die Menschen gegenseitig aufzuhetzen. Das Zitat von Arthur Schopenhauer soll etwas aufwecken: «Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchlos hinnehmen.»