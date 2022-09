Vereine/Verbände Elsener-Grillplausch auf dem Schöflihof Die Generalversammlung musste wegen der Pandemie abgesagt werden, dafür gabs ein Elsener-Treffen im August. 06.09.2022, 16.12 Uhr

Das ehrsame Geschlecht der Elsener traf sich im August zu einem Grillplausch auf dem Schöflihof bei ihrem Pfleger Niklaus und seiner Familie in Edlibach, weil der Verein seine Versammlung wegen der Pandemie im Januar nicht abhalten konnte. Sein Bruder Ueli agiere als Grillmeister, die Geschwister sowie die Vorstandsmitglieder verwöhnten die Anwesenden mit Speis und Trank. Eine grosse Anzahl Elsener besuchte den Anlass, sogar aus den Kantonen Basel und Thurgau kamen sie angereist. Es wurde rege diskutiert über das Geschlecht. Es war ein schöner Tag, den die Anwesenden nicht vergessen werden. Grosser Dank gehört Niklaus, seiner Familie und allen weiteren Helfern, die dafür sorgten, dass es ein unvergesslicher Tag bleibt.

Leodegar und Annelies Elsener, Menzingen

Statt zu einer GV trafen sich die Elseners zu einem Grillplausch. Bild: PD

