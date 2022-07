Grossanlass Der Esaf-Organisator ruft die bald 50-jährige Zuger Messe ins Leben zurück Thomas Huwyler ist der neue Leiter des Traditionsanlasses, der nach zweijähriger Pause vom 22. bis 30. Oktober erneut stattfinden wird. Die Besucherinnen und Besucher erwarten interessante Sonderschauen, einige Neuerungen, aber auch Altbewährtes. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.00 Uhr

Es ist die erste Messe, die Thomas Huwyler in seiner Karriere organisiert. Zu seinen Referenzen gehört jedoch das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) von 2019 in Zug, der bis dahin grösste Anlass auf Zuger Boden, dessen operative Leitung ihm oblag.

Kunterbunt, vielseitig und reichhaltig soll auch die Zuger Messe 2022 wieder sein. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Oktober 2019)

Thomas Huwyler, Leiter der Zuger Messe. Bild: PD

Auch während seiner beruflichen Karriere bei Ernst and Young sowie als selbstständiger Unternehmer organisierte und leitete er zahlreiche Grossprojekte im In- und Ausland. Selbst in Zug wohnhaft, gehörte der 60-Jährige in der Vergangenheit zu den Besuchern zahlreicher Zuger Messen.

Know-how ist erhalten geblieben

In den beiden Coronajahren ging die Messe an neue Eigentümer über, darunter Christoph Huber, den bisherigen Leiter Bau und Betrieb der Zuger Messe. «Dank ihm und der Teilzeitmitarbeiterin Andrea Isenegger, die ebenfalls schon länger dabei ist, ging das Know-how nicht verloren», betont Huwyler. Mit ihren gesamthaft 250 Stellenprozenten organisieren die drei nun die diesjährige Zuger Messe.

Ein grosses Sortiment unterschiedlichster Produkte wird an der Zuger Messe gezeigt. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Oktober 2019)

Statt des Hafenareals die Böschwiese

Neu wird nicht mehr das Hafenareal als Teil des Messegeländes verwendet. «Stattdessen weiten wir den Stierenmarkt auf das dahinter liegende Böschareal aus», erklärt Huwyler. Das bedeute, dass es lediglich einen Eingang gebe und die Messe als kompakte Einheit organisiert sei:

«So sind wir bezüglich der Grösse flexibler und können je nach Bedarf ausbauen oder reduzieren.»

Der anfängliche Plan, eine Gastregion einzuladen, sei wegen kurzfristiger Absage nicht zu Stande gekommen. «Stattdessen haben wir sechs sehr interessante Sonderschauen geplant.»

Das Verkehrshaus Luzern zum Thema Energie

Die Schweizerische Paraplegikerstiftung, die zum ersten Mal überhaupt an einer Messe erscheint, macht die Besucher auf die unmittelbaren Folgen einer plötzlichen Para- oder Tetraplegie aufmerksam. Das Verkehrshaus Schweiz beleuchtet aktuelle Energiefragen mit der Pilotschau «Energy Live», die das Museum anschliessend neu in seine Dauerausstellung aufnehmen will.

Für die Zuger Messe 2022 sind sechs Sonderschauen geplant. Im Bild: die Sonderschau «Nord Stream 2» aus dem Jahr 2019. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Oktober 2019)

Der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba), die Allmig Baar, welche Grüngut verwertet, und das Zuger Amt für Umwelt bereiten eine Sonderschau zum Thema Food-Waste vor. Der Zuger Blasmusikverband präsentiert sich unter dem Titel «Blasmusik macht Spass». An jedem Messetag wird eine Zuger Blasmusikformation aufspielen.

Ein vielseitiges Gastroangebot

Die Zuger Polizei gewährt einen Blick hinter ihre Kulissen und der Bauernverband präsentiert eine Ausstellung zum Thema Tierwohl.

Für die jüngsten Gäste laden die Organisatoren einen Geschichtenerzähler ein, bauen einen Spielplatz auf, richten einen Streichelzoo ein und führen Ponyreiten durch.

Auch für die Jüngsten gibt es viel zu entdecken. Bild: Maria Schmid (Zug, 25. Oktober 2019)

«Nach altbewährtem Konzept gibt es darüber hinaus das vielseitige, etwas aufgepeppte Gastroangebot und neu auch allabendliche Konzerte mit Schweizer Musikstars», so Huwyler. Der geführte Rundgang, der jedem Gast den Besuch der gesamten Ausstellung garantiere, sei ebenfalls aus früheren Messeveranstaltungen übernommen worden.

Skepsis nach der Coronapause

Der Messeleiter und sein Team haben in den vergangenen Wochen versucht, die ehemaligen rund 400 Standbetreibenden erneut für die Teilnahme an der Zuger Messe zu gewinnen.

«Viele Standbetreibende sagen spontan zu, andere befürchten Einschränkungen aufgrund von Coronamassnahmen und wieder andere äussern Skepsis darüber, ob das Konzept Messe nach dem Digitalisierungsschub der Pandemie überhaupt noch aufgehe.» Letzteres hätten jedoch bereits die grossen Messeschwestern Luga und BEA eindeutig widerlegt:

«Die Besucherzahlen waren so gut wie vor der Pandemie, obschon beide Messen zirka 20 Prozent weniger Standbetreibende aufwiesen.»

Diese Zahl wird die Zuger Messe 2022 überbieten. «Wir haben bereits heute rund 85 Prozent der Standbetreibenden von 2019 wieder an Bord.» Einige weitere Anmeldungen würden sicher noch bis Ende August eintreffen. «Unser Ziel ist es, den Gästen einen interessanten, abwechslungsreichen Mix zu bieten», betont Huwyler.

Die Zuger Messe 2022 findet vom 22. bis 30. Oktober auf dem Stierenmarkt in Zug statt. Weitere Infos unter: www.zugermesse.ch.

