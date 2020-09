Reportage Grossbaustelle Maihölzli in Hünenberg: Ein gewaltiger Krater mitten im Dorf Die Zentrumsüberbauung Maihölzli in Hünenberg ist auf Kurs. Aushub und Hangsicherung sind bereits abgeschlossen. Cornelia Bisch 11.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Betonmischer rollt an und fährt vorsichtig am nördlichen Rand der Baustelle Maihölzli in Hünenberg entlang. Kurze Zeit später hebt einer der beiden Krane den Betonbehälter in die Höhe und senkt ihn in die Baugrube hinab zu den drei wartenden Arbeitern, die ihn über einer Fundamentvertiefung entleeren. Die schiere Grösse der Baugrube ist überwältigend. Sie sieht aus wie ein gewaltiger Krater mitten im beschaulichen Dorf Hünenberg.

Aus der Vogelperspektive sieht man die Ausmasse der Baustelle Maihölzli in Hünenberg. Bild: Patrick Hürlimann

(10. September 2020)

«Die untere Parkhausebene ist ausgehoben»,

erklärt Mauro Bonani, Geschäftsleiter der Jego AG. Die Firma aus Hünenberg ist Bauherrin und Totalunternehmen der Grossbaustelle Maihölzli. Er weist auf den vorbereiteten Liftschacht, die betonierten, markierten Felder, auf denen Kellerräume entstehen werden, und auf die leichte Rundung der Garageneinfahrt, welche auf der mit Magerbeton belegten Ebene andeutungsweise sichtbar ist. Die Baufirma sei Mitte August auf die Baustelle gekommen, erzählt Bonani weiter.

«Erst vor vier Monaten haben wir mit dem Abbruch der drei bestehenden Gebäude begonnen.»

Aushub und Hangsicherung der Grossbaustelle Maihölzli sind bereits fertiggestellt. Rechts im Bild der Liftschacht, vorne links der Betonboden, auf dem die Kellerräume entstehen werden. Bild: Patrick Huerlimann

(10. September 2020)

Das Risiko liegt unter der Erde

«Mit dem Aushub und der bis zu elf Meter hohen Hangsicherung haben wir eine der grössten Herausforderungen bereits überstanden», berichtet Bonani. In seiner Stimme schwingt Erleichterung mit.

«Man weiss eigentlich nie so genau, was man bei einem Aushub alles antrifft.»

Das sei einer der grössten Unsicherheitsfaktoren bei jedem Bau. «Aber hier lief es so gut, wie man es sich nur wünschen kann.» Deshalb seien die Bauarbeiten auch gut auf Kurs. «Die nächsten Schritte werden nun das Betonieren der Bodenplatten und Wände sein. In ungefähr einem Jahr werden wir den Rohbau beendet haben.» Ein weiteres Jahr dauert es, bis die drei Gebäude, welche über die Untergeschosse miteinander verbunden sind, bezogen werden können. «Im Erdgeschoss wird die Migros eine Niederlassung einrichten.»

Grossverteiler, Drogerie und Zahnarzt

Zusätzlich werde die bereits ortsansässige Drogerie Schleiss sowie eine Zahnarztpraxis ins Gebäude A einziehen, ergänzt Geschäftsleiter Ivo Jeggli. «Im Gebäude B wird die Katholische Kirchengemeinde Cham-Hünenberg ein Bistro im Erdgeschoss realisieren.» Die Eigentümerin des Gebäudes sei noch auf der Suche nach einem geeigneten Pächter.

Auch der Verkauf der Wohnungen sei sehr gut gelaufen. «Von den 35 Wohnungen sind bereits 34 verkauft. Für die letzte laufen derzeit Verkaufsverhandlungen», berichtet Jeggli.

In der Chamerstrasse seien die Werkleitungen bereits erneuert worden. «Mit der Fertigstellung der Umgebungsarbeiten und Anpassungen an der von der Gemeinde realisierten, neuen Bushaltestelle könnte es zu kleinen Behinderungen für die Fussgänger kommen», führt Jeggli aus. Die Anlieferungs- und Ablade-Zonen für die Baustelleninstallation seien vorgängig mit der Gemeinde und dem Kanton besprochen worden.

Auf dem Areal nördlich der Baustelle Maihölzli (links im Bild) wird die Gemeinde Hünenberg bis zirka 2027 voraussichtlich ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude mit Wohnungen erstellen.

Bild: Patrick Huerlimann

(10. September 2020)

Die Gemeinde plant ein neues Verwaltungsgebäude

Nördlich des Geländes befindet sich noch unbebautes Land, welches der Gemeinde gehört. «Dieses Gebiet war auch Teil des Architekturwettbewerbs», verrät Mauro Bonani. Einige nähere Angaben dazu macht Gemeindeschreiber Guido Wetli:

«Die Gemeinde beabsichtigt, ein neues Verwaltungs- und Wohngebäude sowie ein Wohnhaus auf diesem Areal zu bauen.»

Es seien bereits erste Abklärungen getätigt worden. «Mit einem Projektierungskredit gelangen wir voraussichtlich frühestens in zwei Jahren vor die Gemeindeversammlung.» Der Bezug der beiden vorgesehenen Häuser, schätzt Wetli, dürfte wohl erst ungefähr im Jahr 2027 stattfinden. «Die heutigen Verwaltungsräume sind sanierungsbedürftig, zu klein, und von den Abläufen her nicht ideal.» Da sie sich im Stockwerkeigentum der Gemeinde befinden, ist angedacht, sie in Ladenflächen, Praxisräume, Büros und Wohnungen umzubauen und zu vermieten.

Die Baustelle Maihölzli wird das Dorfzentrum Hünenberg noch während der nächsten zwei Jahre prägen. Bild: Patrick Huerlimann

(10. September 2020)