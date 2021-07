Grossbaustelle Vier Mal mehr Verkehr in Allenwinden: Was wird zum Schutz der Bevölkerung unternommen? Die ALG Baar befürchtet, dass der Kanton zu wenig für die Sicherheit der Bevölkerung unternimmt. Daher hat die Partei beim Gemeinderat eine Interpellation eingereicht. Dieser soll sich beim Kanton für das Anliegen einsetzen. Carmen Rogenmoser 13.07.2021, 05.00 Uhr

Kaum ist die eine Grossbaustelle beendet, steht schon die nächste in den Startlöchern: Nachdem die Tangente Zug/Baar Mitte Juni dem Verkehr übergeben worden ist, geht es mit Bauarbeiten auf der Kantonsstrasse 381 von der Tobelbrücke nach Ägeri weiter. In den Gebieten Schmittli in Neuägeri und Nidfuren in Menzingen finden gegenwärtig Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung dieser Strasse statt (siehe Infobox). Da die Sanierung unter Vollsperrung des Strassenabschnitts erfolgt, wird der Verkehr vom Januar 2022 bis zirka Sommer 2023 grossräumig auf zwei Routen umgeleitet: Von Ägeri kommt man über die Cholrainstrasse via Edlibach nach Zug, umgekehrt gelangt man von Zug via Allenwinden nach Ägeri. Das fertige Bauwerk kann im Idealfall Mitte 2023 dem Verkehr übergeben werden. Das Gesamtprojekt kostet rund 40 Millionen Franken.

Die Sanierung der Kantonsstrasse 381 Mit dem Ausbau der Lorzental-Kantonsstrasse soll die Erreichbarkeit der umliegenden Gemeinden langfristig gesichert und verbessert werden. Zudem wird der Anschluss an die Tangente Zug/Baar erreicht. Die Strecke wird in zwei Etappen saniert, wobei der Abschnitt Nidfuren–Schmittli zuerst in Angriff genommen wird. Der Abschnitt Nidfuren–Moosrank wird in rund 10 bis 15 Jahren saniert. Der Start der Hauptarbeiten der ersten Etappe erfolgt im Januar 2022. Diese beinhalten den Ausbau der Kantonsstrasse mit zwei Radstreifen von Nidfuren bis Schmittli. Zentrales Element ist der Neubau der Brügglitobelbrücke. Knoten Nidfuren und Schmittli werden teilweise fertiggestellt Die gegenwärtig stattfindenden Vorarbeiten bestehen vor allem darin, die Knoten Nidfuren, Schmittli und Edlibach für die spätere Verkehrsumleitung vorzubereiten. Die Knoten Nidfuren und Schmittli werden dabei teilweise fertiggestellt. In Nidfuren entstehen ein Kreisel und zwei neue Bushaltestellen. Der Knoten Schmittli wird ausgebaut, die bestehenden Bushaltestellen erweitert sowie die Fussgängerführung sicherer gestaltet. Am Knoten Edlibach wird eine provisorische Lichtsignalanlage erstellt.

Für den beschaulichen Baarer Weiler Allenwinden bedeutet das eine grosse Mehrbelastung. Rund vier Mal mehr Verkehr wird dann durch das Dorf rollen. Auf die Sicherheit der Bevölkerung werde zu wenig Rücksicht genommen, findet die Alternative – die Grüne Baar. Deshalb hat die Partei zuhanden des Gemeinderats eine Interpellation eingereicht.

André Guntern, Präsident der ALG Baar, sagt: «Da es sich bei der Strasse durch Allenwinden um eine Kantonsstrasse handelt und wir vermuten, dass von Seiten des Kantons zu wenig für die Sicherheit der Bevölkerung und die Verträglichkeit der Verkehrsbelastung getan wird, geht es uns mit der Interpellation vor allem darum, den Gemeinderat auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Probleme hinzuweisen, damit er beim Kanton im Interesse der Allenwindner Bevölkerung entsprechend Druck macht.»

Dem Dorf drohe der Kollaps

Der Ort müsse vor massiver Verkehrsbelastung geschützt werden, so der Interpellant. Heute fahren täglich rund 2000 Fahrzeuge durch Allenwinden, während der Umleitung werden es etwa 8000 sein. Das habe zur Folge, dass die Bewohnerinnen und Bewohner durch massiven Mehrverkehr und Verkehrslärm belastet werden. Der Kanton habe sich bisher nur sehr vage zu flankierenden Massnahmen zur Entlastung der Bevölkerung geäussert.

«Die Alternative – die Grüne ist sehr besorgt über die Untätigkeit seitens des Kantons»,

heisst es weiter. Die Strasse durch Allenwinden trennt das Dorf in zwei Hälften. Dem Dorf drohe der Kollaps.

Die ALG fordert den Gemeinderat daher zu einem raschen Handeln auf. «Es braucht entlastende Massnahmen, damit die Strasse nicht noch stärker befahren wird. Zudem braucht es dringend Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Schulkinder», wird in der Interpellation gefordert. Die Partei will vom Gemeinderat etwa wissen, sie die Verkehrssicherheit, besonders auch im Bereich der Schule und des Kindergartens, gewährleistet wird? Und wie der Gemeinderat zur Idee eines Gratisbusses ab Baar nach Allenwinden ins Ägerital stehe? Die Partei bittet um die Beantwortung an der Wintergemeinde im Dezember.

Der Zuger Baudirektor Florian Weber schreibt auf Nachfrage:

«Die Einbahn-Verkehrsführung via Allenwinden und Edlibach ist die grundsätzliche flankierende Massnahme.»

Dank dieses Regimes müsse die Ortschaft während der Zeit der Sanierung lediglich die Hälfte des Verkehrs von und ins Ägerital verkraften. Zudem sei der Sicherheitsstandard der Kantonsstrasse so ausgelegt, dass unabhängig von Verkehrszahlen die Sicherheit für Schulkinder gewährleistet sei.