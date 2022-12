Kolumne «Zuger Ansichten» Grosse Namen am Ende der Legislatur Kantonsrat und Gemeinderat Benny Elsener (Mitte) verabschiedet sich von vielen Zuger Politiker, deren Engagement zu Beginn des neuen Jahres zu Ende geht. Benny Elsener, Kantonsrat Mitte, Zug 03.12.2022, 05.00 Uhr

Jetzt sind sie unter Dach und Fach, die Wahlen und auch die Verabschiedungen 2022. Gratulation allen Gewählten, allen voran dem neuen Stadtpräsidenten André Wicki. Gratulation auch an Barbara Gysel für den hervorragenden Achtungserfolg in den Stadtpräsidiumswahlen. Meine Kolumne widme ich den Verabschiedungen.

Benny Elsener. Bild: PD

Kantonsratspräsidentin Esther Haas, sie führte den Kantonsrat, und Gemeinderatspräsidentin Tabea Zimmermann, sie führte den Grossen Gemeinderat in der nicht einfachen Coronazeit vorbildlich und souverän. Auch für den Regierungsrat Martin Pfister endet die zweijährige Amtszeit als Landammann. Während der ganzen Coronazeit war er präsent und hatte das Ruder fest in der Hand. Jetzt kann er sich wieder ganz der Gesundheitsdirektion widmen. Beat Villiger amtete 15 Jahre im Regierungsrat als Sicherheitsdirektor und schaffte in dieser Zeit viele gelungene Neuerungen. Er tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Stadträtin Vroni Straub tritt nach zwölf Jahren im Stadtrat zurück, sie bleibt uns aber erhalten und politisiert im Kantonsrat weiter. Vroni Straub prägte das Bildungsdepartement. Auch den zurücktretenden Kantonsräten und Gemeinderäten gehört einen grossen Dank.

Bei den Verabschiedungen im GGR durfte ich die Laudatio für den Stadtpräsidenten Karl Kobelt halten. Ich benannte ihn Karl Kobelt der Aufwischer. Warum Aufwischer? In den zehn Jahren in der Exekutive der Stadt Zug, davon vier Jahre als Stadtpräsident, wischte er grosse Probleme auf und hinterlässt dem neuen Stadtpräsidenten, sprichwörtlich, einen sauberen Tisch. Seit 2007, das heisst während weiterer sechs Jahre im GGR, prägte er die Stadtzuger Politik und dies immer Dossierfest.

Bei den Gesamterneuerungswahlen 2014 holte er das beste Stadtratsresultat aller Kandidierenden und führte bis 2018 das Finanzdepartement. Für ihn war die Stadt Zug eine Herzensangelegenheit. Er hat für sein unermüdliches Engagement bei der Bevölkerung, in der Wirtschaft und im Gewerbe immer offene Türen vorgefunden. Das ist einzigartig.

Karl Kobelt zeigte grosse Interessen für die Kultur. Die Restrukturierung und Stärkung der städtischen Kulturabteilung war ihm ein persönliches Anliegen, aber auch das schwierigste Thema in seiner Zeit im Präsidialdepartement. Die Auseinandersetzungen und die monatelangen Kulturdebatten im GGR kosteten Kraft und Ausdauer. Beides hat er mit Bravour bewiesen.

Dank seinem unermüdlichen Engagement kann sich jetzt die Stadt Zug über eine gut organisierte und funktionierende Kulturstrategie und Kulturabteilung erfreuen. Seine Menschlichkeit und Kompetenz machten ihn sehr sympathisch und schafften Vertrauen in seinem grossen Umfeld. Die angeschlagene Stadtzuger Kultur hat er aufgewischt und hinterlässt der Nachfolge eine saubere Arbeit.

Auch die Finanzen hat er in die richtige Richtung geführt. Er übernahm die Stadtfinanzen mit einem jährlichen Minus und schnürte das unangenehme Sparpaket weiter. In seiner Funktion als Finanzvorsteher ist es ihm gelungen, das strukturelle Defizit von 2010 bis 2014 mit Jahresergebnissen von minus 0,4 bis 7 Millionen zu meistern.

Er brachte innert vier Jahren die Stadtfinanzen wieder ins Lot und schrieb schwarze Zahlen, im 2018 mit einem Plus von 36,3 Millionen. So konnte er seinem Nachfolger gesunde Stadtfinanzen übergeben. Er hat somit auch in den Finanzen aufgewischt. In den Medien war unser Karl Kobelt bescheiden wie immer. Zitat: «Natürlich habe ich als Vorsteher des Finanzdepartements einen Beitrag geleistet. Aber es braucht immer das ganze Gremium, die Verwaltung und das Parlament dazu.»

Seine dritte Herausforderung war die Coronakrise. Auf vieles musste verzichtet werden, unter anderem auch auf viele Anlässe und Auftritte als Stadtpräsident. In Zeiten wie diesen bleibt der Austausch aber umso wichtiger. Karl Kobelt bleibt auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung. Alle Interessierten konnten zu ihm in die Stapi-Sprechstunde zu einem persönlichen Gespräch unter Einhaltung der Coronaregeln. Karl Kobelt lies niemanden im Stich und bewies einmal mehr seine grosse Sozialkompetenz.

Karl der Aufwischer: stark in der Coronazeit, die Finanzen und die Kultur aufgewischt, herzlichen Dank Karl. Damit er sich immer wieder an das Geleistete erinnern kann, überreichte ihm der GGR symbolisch einen Besen mit allen Unterschriften.

