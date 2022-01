Drei Phasen der Schulraumplanung in Cham

Grosse Pläne Mit dieser Strategie sollen die Schulen Cham fit für die Zukunft sein Ein neuer Schulstandort, ein neues Musikschulzentrum und die Sanierung des Hallenbads – das alles ist Teil der Schulraumplanung. Diese ist in drei Phasen aufgeteilt und verteilt sich über 20 Jahre. Carmen Rogenmoser 25.01.2022, 11.30 Uhr

Das denkmalgeschützte Schulhaus Städtli I soll aus dem Inventar entlassen werden. Bild: Matthias Jurt (Cham, 14. Januar 2022)

2288 Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2035/2036 die Schule in Cham besuchen. Das zumindest besagt eine Prognose, auf die sich die Gemeinde Cham bei der Schulraumplanung stützt. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2018/2019 waren es 1762 Schülerinnen und Schüler. Doch nicht nur die wachsende Zahl der Schulkinder, sondern auch die Bedeutung der schulergänzenden Betreuung oder der Bedarf an Schulraum spielen beim Blick in die Zukunft eine Rolle. Der Schulraum müsse dynamisch und flexibel weiterentwickelt werden, ist der Vorlage zur Abstimmung über den Planungskredit für das Schulraumprovisorium Städtli zu entnehmen. Darüber abgestimmt wird am 13. Februar.

In diesem Zusammenhang präsentiert der Gemeinderat auch seine Standortstrategie bezüglich weiteren Schulraums. Diese ist in drei Phasen aufgeteilt: kurzfristige Massnahmen, die innert zwei Jahren umgesetzt sein sollen, mittelfristige Massnahmen mit einer Frist von neun Jahren und langfristige Massnahmen, die über die nächsten 20 Jahre laufen.

Das Schulhausprovisorium Städtli steht im Fokus der kurzfristigen Massnahmen. Das Provisorium mit Kapazität für einen Klassenzug (zwei Kindergartenklassen, sechs Primarklassen und eine Sonderklasse) sowie Räume für die modulare Tagesschule soll den Schulkreis Dorf entlasten. Nach 20 Jahren soll das Gebäude wieder abgebaut werden. Geht der Plan des Gemeinderates auf, steht bis dann genügend neuer Schulraum zur Verfügung.

Ein Musikschulzentrum sowie die Sanierung des Hallenbads

Im Zentrum von Phase zwei steht der neue Schulstandort auf dem Pavatex-Areal. Die Gemeinde lässt gegenwärtig überprüfen, ob ein Primarschulhaus mit zwei Klassenzügen auf einem Teilstück des Gebietes machbar ist. Im letzten Jahr wurden bereits erste Gespräche mit der Grundstückeigentümerin Cham Group geführt. «Das Ziel ist es, die Arealentwicklung in einer Absichtserklärung zwischen der Cham Group und der Einwohnergemeinde festzuhalten», schreibt der Gemeinderat. In einem gemeinsamen Planungsprozess soll der Bebauungsplan Pavatex-Areal in diesem Jahr erarbeitet werden – vorbehältlich der Zustimmung durch die Stimmberechtigten. Der Bebauungsplan könnte 2026 in Kraft treten, der Bezug des Schulhauses wird für das Schuljahr 2031/2032 geplant.

«Gleichzeitig wurde das Wettbewerbsverfahren für das Schulhaus Papieri bis auf weiteres sistiert», heisst es in der Vorlage. Für dieses Gebiet gibt es denn auch einen anderen Plan: 2023 soll ein Wettbewerbsverfahren für ein Musikschulzentrum auf dem Areal durchgeführt werden. Teil davon sind zudem weitere öffentliche Nutzungen im Bereich Freizeit und Vereine. Die Eröffnung des Musikschulzentrums ist für 2028 vorgesehen.

Die Sanierung des Schwimmbads Röhrliberg ist ebenfalls Teil der Schulraumplanung. Archivbild: Stefan Kaiser

Zu den mittelfristigen Massnahmen gehört zudem die Planung für die Gebäudesanierung des Hallenbads Röhrliberg, inklusive einer möglichen Erweiterung der Wasserflächen. Zudem ist die Erweiterung der Schulanlage und der Turnhalle Hagendorn vorgesehen. Und für das Oberstufenschulhaus Röhrliberg 2 soll ein Sanierungsprojekt ausgearbeitet werden.

Umstrittene Zukunft der Anlage Städtli I

Innerhalb von zehn bis 20 Jahren stehen Sanierungs- und Erweiterungsprojekte an den Schulstandorten Städtli und Kirchbühl an. Am Schulstandort Städtli sollen die beiden Schulanlagen saniert und für den Kindergarten, die Primarschule und die Modulare Tagesschule bedarfsgerecht erweitert werden. Dafür müsste das Schulhaus Städtli I aus dem Inventar der schützenswerten Denkmäler herausgelöst werden. Gegen die entsprechende Verfügung der Direktion des Innern wurden von zwei Verbänden bei Regierungsrat Verwaltungsbeschwerde erhoben.

Das Schulhaus Kirchbühl I soll ebenfalls bedarfsgerecht erweitert werden. «Mit dem Abschluss dieser Massnahmen kann das Schulhausprovisorium Städtli voraussichtlich im Jahr 2042 wieder abgebaut und einer nächsten Nutzung zugeführt werden», schliessen die Ausführungen zu den langfristigen Massnahmen.