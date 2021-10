Leserbrief Grosser Fritz und kleines Hänschen «Friedenssignal an EU: Parlament gibt Kohäsionsmilliarde frei», Ausgabe vom 1. Oktober 11.10.2021, 15.01 Uhr

Der grosse Fritz und das kleine Hänschen waren täglich auf dem gleichen Schulweg unterwegs. Eines Tages erkannte der grosse Fritz, dass das kleine Hänschen immer ein viel grösseres Znünibrot bei sich trug als er selbst. Und er wollte auch gerne etwas davon haben. Das kleine Hänschen sagte: «Wenn du artig bist mit mir, dann gebe ich dir freiwillig etwas ab.» Der grosse Fritz jedoch schubste, trat und schlug das kleine Hänschen täglich auf dem Schulweg. Und deshalb gab es ihm vorderhand nichts, versprach aber bei Besserung grosszügig zu sein. Und der grosse Fritz schlug, trat und schubste weiter. Eines Tages überkamen die bösen Geister das kleine Hänschen und er gab dem grossen Fritz einen grossen Teil des Znünibrots. Genau so haben sich die bösen Geister unserer Räte (Bundes-, Stände- und Nationalrat) verhalten gegenüber der EU mit der Kohäsionsmilliarde, die 1,3 Milliarden Franken beträgt. Die EU schikaniert die Schweiz, wo sie kann, und neben den bekannten EU-Turbos haben alle Parteien von SP, Grüne, GLP, Mitte und FDP (ausser SVP) sich mit dem Bundesrat auf die Zahlung dieses Betrages geeinigt. Es gibt jedoch keinen einzigen Vertrag zwischen der Schweiz und der EU, wo diese Verpflichtung drinsteht. Es ist freiwillig! Wenn wir in Bern in der Europapolitik so weitermachen, dann ist es nicht mehr weit bis zu einem blutigen Marignano für unser Land. Ich habe jedenfalls jeden Respekt vor diesem Hänschen verloren, denn was Hänschen nicht lernt (Verhandlungsstrategie) lernt Hans nimmermehr!