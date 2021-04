Grosser Gemeinderat Antwort des Stadtrats liess zu lange auf sich warten Wie steht es mit flankierenden Massnahmen, wenn nächstens die Tangente Zug-Baar aufgeht? Ausser zum Formulieren von Lippenbekenntnissen habe der Stadtrat die mehr als eine Dekade dauernde Planungs- und Bauzeit nicht genutzt, kritisiert eine Postulantin. Harry Ziegler 13.04.2021, 20.45 Uhr

Das Postulat «Flankierende Massnahmen zur Eröffnung der Tangente Zug-Baar» wurde 2019 dem Stadtrat zur Beantwortung überwiesen. Postulantin Michèle Willimann (ALG) war erstaunt, dass die Beantwortung so lange dauerte. Zumal die Antwort nicht gerade mit konkreten Massnahmen protze. Sie hätte – nachdem die Tangente seit mehr als einer Dekade in Planung und Bau sei – schon mehr erwartet. Sie beantragte in der Sitzung vom Dienstag, 13. April, negative Kenntnisnahme der Antwort.