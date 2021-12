Grosser Gemeinderat Die Stadt Zug ist bezüglich Schulraumplanung à jour Im Jahr 2040 sollen 3800 Kinder und Jugendliche im Kantonshauptort zur Schule gehen. Tijana Nikolic 14.12.2021, 19.28 Uhr

Schulhaus Riedmatt in Zug







Bild: Matthias Jurt, Zug, 13.12.2019 Matthias Jurt

Die Vorlage zur Schulraumplanungsstrategie 2040 und die damit verbundene Evaluation neuer Schulareale in der Stadt Zug wurde als viertes Traktandum vom Grossen Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Basierend auf den Erkenntnissen der Schulraumplanungsberichte Teil 1 und 2 zeigt der Stadtrat auf, in welchen Gebieten neue Schulareale zu realisieren sind. Evaluiert wurden hierzu unter anderem die Schulgebiete Herti/Letzi, Guthirt oder Lorzen. Denn bis 2040 sollen 3800 Kinder und Jugendliche in der Stadt Zug zur Schule gehen. Das schrieb der Stadtrat in einem Bericht im September.