Grosser Gemeinderat Wie entwickelt sich die Zuger Promenade? An der Sitzung des Grossen Gemeinderat wurde eine Interpellation zur Verkehrsführung eingereicht. Vanessa Varisco 23.02.2021, 19.07 Uhr

An der GGR-Sitzung wurde die Interpellation der ALG zur Zuger Seepromenade überwiesen. Der Fokus wird auf den Verkehr gelegt. Denn die Blechlawine an der Zuger Seepromenade ist immer wieder ein Thema. Der Verkehrsclub Zug hat deshalb ein Konzept erarbeitet mit dem Namen «Promenade Zug». Gemäss jenem Konzept soll der Verkehr neu geführt werden. Mit einem grossen Einbahnring soll eine verkehrsfreie Einbahnstrasse zwischen Gubelstrasse und Postplatz sowie eine Fussgänger-Velozone am See entstehen, schreibt die Partei in der Interpellation.