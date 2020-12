Grosser Gemeinderat Zug Die Forderung nach einem unabhängigen Ratssekretariat birgt viel Zündstoff in sich Mit einer Motion fordern Mitglieder des Grossen Gemeinderats der Stadt ein unabhängiges Ratssekretariat. Von diesem erhoffen sich die Gemeinderäte, mehr Gewicht gegenüber dem Stadtrat beziehungsweise der Verwaltung zu bekommen. Marco Morosoli 29.12.2020, 05.00 Uhr

Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug tagt. Hier an seinem «Corona-Ausweichort» im Theater Casino Zug. Bild: PD

Dass Exponenten fast aller Parteien einen Vorstoss in den Grossen Gemeinderat der Stadt Zug tragen, ist nicht so rar wie die Blaue-Mauritius-Briefmarke. Hingegen verdient ein solcher Aufstand Beachtung, wenn ihn 27 der 40 Mitglieder des Grossen Gemeinderats (GGR) der Stadt Zug unterschrieben haben. Die am 18. Dezember 2020 eingereichte Motion verlangt die Schaffung eines unabhängigen Ratssekretariats für das Stadtparlament. Um diesem Vorschlag Nachdruck zu verleihen, soll eine elfköpfige Spezialkommission zusammensitzen. Die Idee hinter dem Vorstoss fassen die Motionäre wie folgt zusammen: «Der Ratssekretär führt das Sekretariat des GGR und dessen Kommissionen. Dabei stellt das Sekretariat die Verbindung mit dem Stadtrat und der Verwaltung sicher.»

Die Fast-alle-Parteien-Organisation – nur aus der FDP fehlt mindestens eine Unterschrift – hat sich auch schon genaue Vorstellungen, was diese neu zu schaffende Stelle im Dienste des GGR dann alles erledigen soll. Zum Pflichtenheft dieser neuen Kraft gehört auch die Sitzungsplanung. Zudem soll er auch die Ratsmitglieder in Rechtsfragen beraten können. Ferner stellen sich die Motionäre vor, dass dieser Sekretär auch den Kurzabriss der GGR-Sitzungen verfasst und an die Medien schickt. Heute gehört diese Tätigkeit zum Bereich des Stadtschreibers.

Das Missverhältnis besteht schon seit mehr als einem Jahrzehnt

Die Absicht hinter dem vorerwähnten Vorstoss ist offensichtlich: Der GGR will sich gegenüber dem Stadtschreiber emanzipieren. Lange Jahre sei, so die Motionäre, der Stadtschreiber vom Volk gewählt worden. An seiner Unabhängigkeit bestand damals kein Zweifel. Seit mehr als zehn Jahren steht der Stadtschreiber hingegen im Solde der Stadt. Dieses Konstrukt basiert auf dem Paragrafen 84 Abs. 2 des zugerischen Gesetzes über die Organisation und die Verwaltung der Gemeinden. Dort steht, dass der Gemeinderat den Gemeindeschreiber anstellt. Sinngemäss auf die Stadt Zug übertragen, ist der Stadtrat der Herr über den Stadtschreiber. Diese Konstellation birgt, so die Motionäre in ihrem politischen Vorstoss, Zündstoff. Sie schreiben dazu in ihrem Papier: «Als Angestellter der Stadtverwaltung ist der Stadtschreiber dem Stadtrat direkt unterstellt. Sein Arbeitsverhältnis ist abhängig vom Stadtrat. Die Funktion eines unabhängigen Bindeglieds zwischen der Legislative und der Exekutive kann, so schreiben die Motionäre weiter in ihrem Papier, nicht mehr erfüllt werden. Die Gemeinderäte, die ihre Unterschrift unter den Vorstoss setzten, orten hier «einen Interessenkonflikt». Auch die Spiesse scheinen nicht gleich lang zu sein, denn die Gemeinderäte stellen sich auf den Standpunkt, dass ein Milizparlament «zur Pflichterfüllung auf unabhängige Unterstützung» angewiesen sei.

Die Motionäre formulieren bereits, was sie sich durch diese Umgestaltung für Verbesserungen erhoffen:

«Grössere personelle und fachliche Ressourcen, welche den Rat leistungsfähiger und die Ratsarbeit effizienter machen.»

Die Neuregelung bringe es zudem mit sich, das Gewicht des Stadtparlaments gegenüber demjenigen der Stadtverwaltung zu erhöhen. Zudem hätte die Kompetenzverschiebung den Effekt, dass ein hohes demokratisches Gut – «die Gewaltenteilung» – verwirklicht würde. Dies hätte, so das Kalkül der Motionäre, auch zur Folge, dass das Stadtparlament den Stadtrat besser beaufsichtigen könnten.

In anderen Städten bereits eine bewährte Praxis

Um den Vorschlag noch zusätzliches Gewicht zu verschaffen, weisen die Motionäre auch darauf hin, dass dieses Modell keine neue Kreation wäre, sondern als solches bereits in verschiedenen Städten praktiziert werde. Es seien hier stellvertretend die Städte Zürich, Winterthur, Basel-Stadt, Liestal und Aarau genannt. Interessant dürfte auch sein zu erfahren, wieso der Gemeinderat diese breit abgestützte Motion erst jetzt deponiert, nachdem doch diese Form der Aufgabenteilung auf der Ebene Grosser Gemeinderat der Stadt Zug seit mehr als einem Jahrzehnt in der jetzigen Art und Weise praktiziert wird.