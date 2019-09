Arnold Hottinger - ein grosser Kenner der arabischen Welt In Zug gedachten zahlreiche Menschen des im Mai verstorbenen Nahost-Experten Arnold Hottinger. Monika Wegmann

Arnold Hottinger im Jahr 2008 bei einer Veranstaltung in Baar. (Archivbild: Christof Borner-Keller)

Trotz lauem Sommerabend und der Jazz-Night in der Altstadt war der von der City Kirche organisierte Gedenkanlass für den im Mai verstorbenen Schweizer Journalisten und Publizisten Arnold Hottinger (92) gut besucht. Mit Worten und Musik wurde letzten Freitag das Leben und Wirken des berühmten Kenners der arabischen und islamischen Welt gewürdigt, der seine letzten Jahre in Zug verbracht hat.

Wie Brigitta Kühn-Waller von der Steuergruppe City Kirche Zug zu Beginn erwähnte, sei die City Kirche für diesen Anlass angefragt worden, weil es ihr ein Anliegen sei, den Dialog mit verschiedenen Kulturen zu pflegen. «Der Bogen zu Arnold Hottinger ergab sich durch ein Podium, an dem er bei uns zu Gast war. Sein weitsichtiges Denken hat uns beeindruckt. Er war ein Wanderer in der Welt und ist bis nach Zug gekommen. Jetzt befindet er sich in einem lichtvollen Land, wir wollen seiner in der Musik gedenken.»

Umrahmt von den besinnlichen Klängen der Oud von Christian Moser, gedachten seine Tochter und Berufskollegen und Freunde des «grossen Mannes», der an diesem Abend in Gestalt eines Bildes präsent war. Mit heiteren Worten zeichnete Jessica Hottinger ein Bild ihres «Daddys», der durch seine Faszination für den Nahen Osten ein ungewöhnliches Leben geführt hat. Sie erzählte, wie die Familie in den Libanon zügelte, weil Arnold Hottinger Arabisch lernen wollte. Dort seien die ersten Artikel für die «Neue Zürcher Zeitung» und das erste von insgesamt 13 Büchern über den Nahen Osten entstanden. Später in Los Angeles sei er nicht lange geblieben, da er den Nahen Osten vermisst habe.

Als die Familie mit den drei Kindern nach Madrid zog, sei er von dort immer wieder in den Orient gereist. «Er war nie 21 Tage in Folge zu Hause, hat Mommy gesagt. Aber wenn er zu Hause war, dann war er sehr präsent. Er verliess die Wohnung nicht und arbeitete den ganzen Tag, und wir mussten ruhig sein. Damals wurde er auch am Schweizer Radio und Fernsehen sehr bekannt.» Erst nach dem Tod der Mutter habe Hottinger das «Journal21» entdeckt und weitergearbeitet, bis vergangenen Oktober. Jessica Hottinger sagte zuletzt: «Wir können uns unsere Eltern nicht aussuchen, aber meine Eltern zu haben, hat sich gelohnt.»

Er war ein Beobachter...

Der Ex-Nahostexperte Ignaz Staub berichtete, dass Arnold Hottinger bald bewusst gewesen sei, dass in der arabischen Welt der Traum vom Paradies geplatzt sei. Skeptisch habe er schon 2004 geschrieben: «Ich weiss, dass ich sterbe, bevor die arabische Krise endet.» Hottinger habe ein grosses Wissen und Sprachkenntnisse besessen, die einen Auslandskorrespondenten auszeichnen. «Aber er war kein rasender Reporter, sondern mehr ein Beobachter, der die Zusammenhänge der Lage erkannte.» Seine Liebe zum Orient und zur islamischen Welt habe in jungen Jahren ­auf einer Studienreise nach ­Tunesien begonnen: Es war Kismet – sein Schicksal.

Der ehemalige Berufskollege Reinhard Meier sagte: «Von Arnold Hottinger habe ich erstmals in Moskau erfahren. Er hat zirka 35 Jahre für die NZZ gearbeitet, davon lange in Beirut, wovon er immer schwärmte, es sei seine schönste Zeit gewesen.» Später habe er aus Paris berichtet, über die Endzeit des Franco-Regimes und den Nahen Osten, danach aus Nikosia in Zypern. Sein besonderes Markenzeichen «AH» habe jeder im Hause gekannt. Kritische Reaktionen der Leser hätten nur ­seine Darstellungen über Israel und die Palästinenser ausgelöst. «Aber es war seine Paradedisziplin, grosse historische Zusammenhänge der scheinbar verworrenen Gegenwart zu erklären, – und er war gegen Dogmatismus. Er war ein phänomenaler Berichterstatter.»

...und ein Schwerarbeiter

Für Heiner Hug, Ex-Chef der «Tagesschau» und Gründer von «Journal21», war Arnold Hottinger ein Schwerarbeiter. «Letzten Herbst hörte ich, dass er krank im Spital lag, und dachte, heute gibt es keine Geschichte. Kurze Zeit später kam per Mail ein Bericht über Syrien, den er im Bett geschrieben hatte. Für uns hat er über 600 Artikel geschrieben, zwei bis drei pro Woche. Unseren Erfolg verdanken wir auch ihm. Alle sind ersetzbar, nur Arnold Hottinger ist es nicht.»

Die Zuger Kulturschaffende Annelies Ursin kam durch den Filmclub und ihr Interesse an Palästina in Kontakt mit Arnold Hottinger: «Sein Wissen und seine Nachsicht haben mich tief beeindruckt. Dank ihm hat sich zu der Thematik ein dichtes Netzwerk ergeben.» Auch Hans-Jörg Riwar, Pfarrer der Reformierten Kirche Zug, sprach von einem «grossen Mann», der in Zug gelebt habe. Er habe mit ihm wenig über den Glauben gesprochen, ihn aber einmal über die Gottheit im Islam gefragt. Hottinger habe ihm mit dem ­Zitat eines Mystikers – «Gott verbirgt sich hinter einem Schleier» – geantwortet und angeregt, ihn zu suchen. Für Riwar bleibt es ein Geheimnis, das sich nicht definieren, höchstens erahnen lasse: «Arnold Hottinger würde hier schweigen und lächeln.» Die Kollekte von diesem Gedenkanlass geht an die Kinderhilfe Betlehem.