Fünfte Jahreszeit Grosser Publikumsaufmarsch beim Umzug der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft in Unterägeri Der Umzug fand in einem kleineren Rahmen als gewohnt statt. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. Carmen Rogenmoser 27.02.2022, 19.15 Uhr

Angsteinflössend, aber harmlos: Auch sie waren Teil des Unterägerer Umzugs. Bild: Christian H. Hildebrand (27. Februar 2022)

Pünktlich um 13.45 Uhr wurde gestern Sonntag der 59. Umzug der Wylägerer Narrenfasnacht in Unterägeri mit einem lauten Knall gestartet. Rund 17 Nummern setzten sich in Bewegung durch das Dorf. Allerdings auf einer kleineren Route als gewöhnlich. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Vorbereitungen für einen Umzug, der eigentlich schon abgesagt worden war, hatte sich der Narrenrat für die Route des Kinderumzugs entschieden. Dies mit dem Vorteil, dass die Kantonsstrasse nicht gesperrt werden musste. Gestartet wurde bei der Bäckerei Kreuzmühle, weiter ging es über die Mühle- und Lindengasse, die Höfern- sowie Oberdorfstrasse bis zur Ägerihalle. Improvisieren und das Beste aus der Situation machen: Das haben wir alle in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie gelernt.

Dass der Entscheid des Narrenrats unter der Leitung von Narrenvater Felix Iten für die Durchführung des Umzugs richtig war, zeigte sich auch an den proppenvollen Strassenrändern. Die Besucher strömten in Scharen nach Unterägeri, und sie hatten sich in Schale geworfen. Unzählige kleine Prinzessinnen, Feuerwehrmänner und die verschiedensten Tiere waren neben vielen bunten «Strassengwändli» auszumachen. Auch die Fasnachtsoberhäupter der Nachbargemeinden hatten den Weg nach Wylägeri gefunden – dem einen oder anderen war die bisherige Fasnacht bereits anzusehen. Sonnenbrillen waren ein beliebtes Accessoire – auch, weil sich das Wetter von der schönsten Seite zeigte.

Mit einem Knall wurde der Umzug der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft um 13.45 Uhr gestartet. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Ohne Badjöggel geht in Unterägeri nichts. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Der Narrenrat, hier mit dem Narr von Wylä in der Mitte, verteilte fleissig Orangen. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Laut und rauchig musste es sein – und nach Gummi stinken. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Auch die Zuger Polizei wurde aufs Korn genommen. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Die Guggenmusik Möstliblööser aus Unterägeri. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Der Faschall aus Allenwinden war zu Gast in Unterägeri. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Ob der Nüssler sein Brot los wurde? Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022) Die Ehrenbadjöggel beschenken die Kinder. Bild: Christian H. Hildebrand (Unterägeri, 27. Februar 2022)

Angeführt wurde der Umzug von der einheimischen Guggenmusik Turiclub. Zu den gegenwärtigen Mitgliedern mischten sich ehemalige Musikantinnen und Musikanten. So marschierte die Guggenmusik in einem bunten Potpourri aus alten und neuen Gwändli durch Unterägeris Gassen.

Motorenlärm, Rauch und Konfettibomben

Wenige Nummern später folgte der Narrenrat mit dem Ehrenpaar Anita Iten als Narrenmutter und Ehrenbadjöggel Alois Grab. Sie verteilten feine Orangen an die Zuschauer. Traditionelle Gruppen wie Bommerhüttli Ysebäänli und die Ehrengarde wechselten sich mit weiteren Guggenmusiken und Wagenbaugruppen ab. Diese nahmen etwa die Korporation Unterägeri mit ihrem Wunsch nach einer Forstseilbahn aufs Korn. Auch die Leidenschaft des ehemaligen Gemeindepräsidenten Josef Ribary für Kunstobjekte wurde humoristisch thematisiert.

Motorenlärm, Rauch, Konfettibomben und diverse Gaben an die Zuschauer begleiteten die Darstellungen. Die Umzugswagen waren – wohl aufgrund der spontanen Organisation – deutlich kleiner ausgefallen als in anderen Jahren. Der Stimmung der Teilnehmenden wie auch der Beobachtenden tat das keinen Abbruch. «Scho lang nüme gseh», war ein vielgehörter Satz. Endlich konnte man sich wieder treffen, gemeinsam Musizieren und Fasnacht feiern.

Nach dem Umzug versammelten sich die Kleinsten vor der Ägerihalle für die Kinderbescherung. Und bereits kurz danach wurde der Fasnachtsball der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft im Foyer der Ägerihalle eröffnet.