Grosser Sportfan Beat Bättig hat über 1000 EVZ-Spiele besucht – er hofft auf viele weitere im Final Der 51-jährige Luzerner spielte, bis er 17 Jahre alt war, leidenschaftlich Fussball. Nach Verletzungen musste er diesen Sport aufgeben und entdeckte das Eishockey. Fussballmatches besucht er immer noch gerne, aber sein Herz gehört dem EVZ. Und natürlich seiner Freundin. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Bättig hat ganze Schränke voll mit Trikots und weiteren Fanartikeln. Bild: Stefan Kaiser (Emmen, 22. April 2022)

Ein kurzer Blick in Wohnung von Beat Bättig in Emmen reicht: Der 51-Jährige liebt Eishockey und Fussball. Er hat Dauerkarten für die EVZ-Heimstätte Bossard-Arena sowie die Luzerner Swisspor-Arena, wo der FC Luzern spielt. Bei einer Terminkollision von Eishockey- und Fussballspielen, stellt sich für Bättig aber nie die Frage, welchem Team er den Vorzug geben soll: «Selbstverständlich dem EVZ.»

Der Luzerner folgt bei seinen Matchbesuchen einem festen Protokoll. Zu Einstimmung trifft er sich mit Kollegen – worunter sich auch die Eltern des EVZ-Stürmers Lino Martschini befinden – im Restaurant Henrys im Uptown-Hochhaus neben der Bossard-Arena. Der Emmer gehört zu den Matchbesuchern, die das Spiel sehen wollen:

«Das Quasseln während den Partien kann ich nicht ausstehen.»

Durch dieses konzentrierte und genaue Hinschauen entgeht ihm kaum ein Detail. So war es auch beim ersten Finalspiel gegen den ZSC Lions am Ostermontag 2022. Der Puck habe, so Bättig, das Schutznetz hinter dem Zuger Tor berührt, bevor er wenig später die Torlinie zum 2:2 für Zürich überquerte. Die spätere EVZ-Niederlage wurmte ihn, immerhin hatte er am Nachmittag einen Sieg des FC Luzern gegen St. Gallen gesehen: «So ist Sport. Irgendwie gleicht es sich früher oder später immer wieder aus.»

Ein Bundesordner voller Aufzeichnungen

Trotz der ärgerlichen Niederlage seines EVZ pflegte Beat Bättig hinterher seine jahrelange Routine: Er trug die Partie in seine Spielliste ein. Dort finden diejenigen Partien Aufnahme, die der 51-Jährige live mitverfolgte. Innerhalb von 33 Jahren ist einiges zusammengekommen. Am 22. Januar 2022 machte er seinen 1000. Eintrag. Bättig trägt aber nicht nur den Spielstand ein, sondern auch noch die Zuschauerzahl und die Torschützen.

Details zu über 1000 Spielen hat Beat Bättig fein säuberlich notiert. Bild: Stefan Kaiser (Emmen, 22. April 2022)

Die EVZ-Statistik für die Ewigkeit ist noch aus einem anderen Grund speziell: Bättig macht alle Einträge von Hand. Dieser Praxis bleibt er bis heute treu. Er führt zudem seine EVZ-Statistik einerseits chronologisch und andererseits fein säuberlich getrennt in Auswärts- und Heimspielen.

Aus all diesen Auflistungen ist im Laufe der Zeit ein prall gefüllter Bundesordner geworden. Ein unbezahlbares Unikat. Die letzte Buchhaltung hat er nach 1007 Spielen gemacht. Sie lautet: 587 Siege, 58 Unentschieden, 362 Niederlagen, 3523:2843 Tore.

Die legendäre Partie in Rapperswil

Seine Resultatsammlung ist für Beat Bättig sehr oft eine Auflistung von Schlagwörtern. Der 15. November 1994 dürfte den meisten EVZ-Fans kaum etwas sagen. An diesem Tag spielte der EVZ in Rapperswil 6:6. Das Resultat ist für Beat Bättig so ein Schlagwort:

«Ich weiss noch genau, wo ich im Lido in Rapperswil bei dieser Partie gestanden bin.»

Was der Emmer auch noch weiss: In diesem Match hat der EVZ das Kunststück fertig gebracht innerhalb von 30 Sekunden drei Tore vom 3:6 zum 6:6 zu schiessen. Speziell ist der Match wohl noch aus einem anderen Grund: In der NHL lief damals ein Streik. Topspieler aus Nordamerika waren zu haben. Zug krallte sich Dan Quinn, Rapperswil Doug Gilmore. Dieser spielte gegen den EVZ seinen ersten Match auf Schweizer Eis.

Video: EVZcockroach/Youtube

Das erste Spiel hat er vorzeitig verlassen

Beat Bättig, der wegen einer Verletzung das Fussballspielen aufgeben musste und mit 17 Jahren das Eishockey entdeckte, kann auch zu seinem ersten Eintrag eine Geschichte erzählen. Ohne Auto sei es schwierig gewesen, von Luzern nach Zug an den Match zu kommen. Zu Trainings sei er, so erzählt Bättig, am Anfang jeweils mit dem Töffli gefahren.

Auch unzählige Matchtickets hat er aufgehoben. Bild: Stefan Kaiser (Emmen, 22. April 2022)

Dieses Transportmittel war aber für die EVZ-Matchpremiere keine Option. Er bat seine Schwester, ihn um 22 Uhr beim Herti-Stadion wieder abzuholen. Als er das Stadion verlies lag der EVZ mit 1:4 hinten, holte dann aber noch eine 4:4 heraus. Das Resultat hat Bättig dann über Teletext mitbekommen.

Eine bemerkenswerte Sammlung

In der Wohnung von Beat Bättig befinden sich weitere Gegenstände mit Kultcharakter. Ein EVZ-Leibchen der Aufstiegssaison 1976/77 etwa. Oder das Originaldress von Kamil Piros (2006/07). Bättig verfügt über eine grosse Leibchen-Sammlung. Dazu kommen Schals, Wimpel und vieles mehr. Auch NHL-Matchdresses hat er einige. Stolz ist er auf das Leibchen von Raphael Diaz, als dieser bei den Montreal Canadiens spielte.

Auf dieses Trikot von Raphael Diaz ist Beat Bättig besonders stolz. Bild: Stefan Kaiser (Emmen, 22. April 2022)

Sein erstes Fantrikot war jenes von John Fritsche. Bild: Stefan Kaiser (Emmen, 22. April 2022)

Zudem hat er einen Stock von Lino Martschini. Als er diesen zeigen will, greift er zuerst den falschen Stock. Dann sagt er: «Der ist ja falsch gebogen.» Der Zuger Topskorer ist ein Rechtsschütze. Beat Bättig schaut eben genau hin.

Fan eines drittklassigen Fussballteams

Im Sommer geraten seine Leidenschaften Eishockey und Fussball temporär nicht mehr aneinander. Dann schaut Bättig mit Freunden gern Fussball. Von zahlreichen europäischen Klubs hat er verschiedenste Utensilien erstanden – inklusive ein paar Geschichten dazu. In England ist er nicht etwa Supporter von Manchester United oder Liverpool. Sein Herz gehört Ipswich Town. Diese spielt in der League One, der dritthöchsten Liga Englands.

Zurück zum Eishockey. Beat Bättig würde in dieser Woche gern noch so viele Playoff-Finalspiele des EVZ wie möglich erleben. Nach der jüngsten Niederlage gegen die ZSC Lions am Samstag sieht es jedoch düster aus. Die nächste Zuger Pleite bedeutet das Saisonende. Zeit für ein paar Matches hätte Bättig jedenfalls. Fast kleinlaut fügt er an, dass er in diesem Jahr eine Playoff-Partie streichen musste:

«Ich war mit meiner Freundin im Ausland.»

Diese würde lieber Fussball schauen.

Ohne Kompromisse geht es allem Anschein nach auch im Leben eines Sportfans nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen