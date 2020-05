Grosser Widerstand gegen 5G-Antenne: 900 Anwohner wehren sich in Unterägeri In Unterägeri wurde Einsprache gegen die Umrüstung einer Mobilfunkantenne erhoben. Auch andernorts regt sich Widerstand. Ein Überblick. Vanessa Varisco 15.05.2020, 05.00 Uhr

Die Botschaft scheint deutlich: In Unterägeri beim Gebiet Schützen wollen die Einwohner keine 5G-fähige Antenne. Gegen ein entsprechendes Gesuch für den «Um- und Ausbau einer bestehenden Mobilfunkanlage» der Swisscom wurde Einsprache eingereicht. Mitunterzeichnet haben diese Einsprache 900 Anwohner in einem Radius von rund 1,8 Kilometer um die entsprechende Antenne. Auch in anderen Gemeinden wie Oberägeri, Baar und Hünenberg wurden Einsprachen gegen Gesuche eingereicht.

In der Schweiz sind bereits rund 2500 Antennen mit der 5G-Technologie ausgerüstet. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 24. April 2020)

«Um unserem Nein zur Antenne wirklich Nachdruck zu verleihen, haben wir uns entschieden, Unterschriften zu sammeln», erläutert Yvonne Weiss aus Unterägeri die Entstehung der Idee. Sie lebt in der Nachbarschaft der Antenne und hat die Einsprache ebenfalls unterzeichnet. «Zuerst haben wir uns im Quartier über die geplante Umrüstung unterhalten und bald entschieden, die Sache zu koordinieren», gibt sie weiter Auskunft. Dass so viele auf den Zug aufspringen würden, habe aber niemand erwartet. «Doch wir sind bei allen auf ein offenes Ohr gestossen. Viele, die wir darauf angesprochen haben, wussten gar nicht, wozu man 5G benötigt und waren froh um Aufklärung», erinnert sich Yvonne Weiss. Eingereicht hat die Einsprache Iwan Iten.

Doch woher rührt der Widerstand gegen eine Umrüstung? «Vor allem daher, dass noch nicht genügend erforscht wurde, welchen Effekt die 5G-Technologie auf die Gesundheit hat», betont Weiss. In der Einsprache wird das genauer ausgeführt. Im Abschnitt, in dem die Nachteile für die Einsprecher ausformuliert werden, heisst es: «Da die Einhaltung der Grenzwerte nicht kontrolliert werden kann, ist es durchaus möglich, dass die adaptiven Antennen schwere Gesundheitsschäden hervorrufen können.» Adaptive Antennen, die für die 5G-Technologie verwendet werden, strahlen gezielt auf das Endgerät. Die Einhaltung der Grenzwerte kann derzeit noch nicht kontrolliert werden, weil der Bund noch keine entsprechenden Messempfehlungen und Vollzugshilfen publiziert hat.

Neben den möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit stösst den Anwohnern auch die fehlende Planungsgrundlage bezüglich 5G-Netz auf. «Es ist weder eine Gesamtplanung noch ein Endausbau erkennbar aus den Unterlagen», stören sich Einsprecher und Mitunterzeichner. Auch befürchten sie, dass der Wert der Liegenschaften im Umkreis gemindert wird. «Wir möchten deshalb den Bedenken eines Grossteils der Bevölkerung eine Stimme geben», resümiert Yvonne Weiss. Nicht nur durch die Einsprache mit 900 Unterschriften, sondern auch durch weitere Einsprachen.

Kontakt mit der Gemeinde Unterägeri haben die Einsprecher bereits gesucht. «Wir fühlen uns ernstgenommen, da die Gemeinde sich unserem Anliegen annimmt und einige von uns zu einem Gespräch eingeladen hat», so Weiss. Einsprecher Iwan Iten spricht von einem positiven und konstruktiven Austausch: «Gemeindepräsident Josef Ribary versteht unsere Bedenken und Anliegen und konnte unseren Gedankengängen folgen.» Aber er habe auch betont, dass der Gemeinde die Hände gebunden seien und die Sache vielmehr beim Kanton Zug liege. Dessen aktuelle Übergangsregelung besagt, dass solche Baugesuche nicht im einfachen Verfahren erledigt und Bewilligungen nur erteilt werden, wenn die Anlage den Grenzwert maximal zu 80 Prozent ausschöpft (4 Volt pro Meter). Die Gemeinde kann das Baugesuch lediglich nach den Richtlinien ablehnen oder gutheissen. Ganz nachvollziehen kann das Iten nicht: «Es ist allerdings schon ein Witz, dass ein solches Bauvorhaben oder eine solche Einführung einer Technik, welche ja nicht aus einem einzigen Masten besteht, rechtlich gleich behandelt wird wie ein Einfamilienhaus.» Denn Letzteres habe bei weitem nicht die Tragweite wie ein 5G-Netz im Endausbau. «Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Auswirkungen», fügt er an. Mit dem Gespräch habe er zwar keinen Flächenbrand auslösen können, aber: «Wir haben immerhin eine Vision in Gang gebracht und der Gemeinderat hat bemerkt, dass ein Grossteil der Bevölkerung skeptisch ist.»

Das weitere Vorgehen wird derzeit ausgearbeitet: «Sicher ist, dass wir uns auch künftig gegen 5G-Antennen, ob Neubau oder Umrüstung, wehren werden», sagt Yvonne Weiss mit Nachdruck. Möglich wäre es, eine Informationsveranstaltung zu organisieren oder eine Interessensgemeinschaft (IG) zu gründen. «Wir möchten uns ausserdem mit anderen Gemeinden kurzschliessen», so Weiss.

Denn bekanntlich regt sich nicht nur in Unterägeri Widerstand gegen die neue Mobilfunktechnologie. Auch in den Gemeinden Baar und Oberägeri sind Einsprachen gegen geplante Umrüstungen eingegangen. In Morgarten mehrere Dutzend. Die Anliegen sind ähnlich wie jene in Unterägeri: Die Themen Umwelt, Gesundheit und Wert der Liegenschaften bewegen. Dass der Wert der danebenliegenden Gebäude möglicherweise sinke, befürchten auch einige Hünenberger, wie der zuständige Gemeinderat Thomas Anderegg ausführt. In der Gemeinde sind zwei Baugesuche für 5G-fähige Antennen eingereicht worden. Für jene beim Chnodenwald sind knapp 30 Einsprachen erhoben worden. Für die, die beim Zythus-Areal geplant ist, läuft die Frist noch. «Wobei hier mit deutlich mehr zu rechnen ist», vermutet Anderegg.