Grosses Jubiläumsfest der Ebeler Frösche Marcel I. übernimmt für die närrischen Tage. Ernst Bürge, Fröschezunft Ebel 27.01.2020, 05.00 Uhr

Marcel I. führt die Fröschenzunft Ebel durchs Jubiläumsjahr. Bild: Ernst Bürge (Samstag, 25. Januar 2020)

Zunftmeisterin Astrid I. Kaufmann musste am Samstag ihre Insignien abgeben und sich in das neu kreierte Altzunftmeistertenue einkleiden lassen. Den Fröschenthron bestieg für das Jubiläumsjahr Marcel Schmid, der als Zunftmeister Marcel I. bis zur Fasnacht 2021 die Herrschaft über das Fröschenvolk übernahm. Mit seinem Motto «Wenn nid jetzt, wenn denn?», rief er die grosse Gästeschar zugleich auf, die Zunft auch in Zukunft weiter zu entwickeln und lebendig zu halten. In den zahlreichen Huldigungen kam auch öfters ganz originell zum Ausdruck, dass Marcel I. zusammen mit seiner Frau Dorly Schmid-Twerenbold im Alltag den Baarer Entsorgungsbetrieb und Ökihof leitet.