Grosses Programm schon vor dem grossen Jubiläum in Allenwinden Die Feldmusik feiert ihr 99-Jahr-Bestehen mit einem abwechslungsreichen Konzert. Sabrina Tanner 19.01.2020, 15.57 Uhr

Die Feldmusik Allenwinden unter der Leitung von Daniele Giovanni (Mitte) begeistert in der Dorf-Aula. Bild: Matthias Jurt (18. Januar 2020)

Noch nicht ganz 100 Jahre Feldmusik Allenwinden. Unter diesem Motto gestalteten die Musikanten das abwechslungsreiche Programm und liessen Blick und Ohren in der Zeit zurückreisen. Als Einstieg in das Konzert wurde das Stück «Second Century» von Alfred Reed zum Besten gegeben. Dieser Marsch wurde in demselben Jahr komponiert, wie die Feldmusik Allenwinden gegründet wurde, 1921.

Das Publikum erschien zahlreich, sodass in der Aula zusätzliche Tische und Bänke aufgestellt wurden. Die Besucher wurden nicht enttäuscht und mit markanten Tönen und harmonischen Melodien auf den Ritt durch 99 musikalischen Jahre mitgenommen. Nach dem Einstieg ging die Reise weiter zu der eingängigen Melodie des Musicals «Chess» aus den 1980er-Jahren, die die erste Konzerthälfte melodisch abrundete. Den Start in die zweite Konzerthälfte machten die Jungmusikanten unter der Leitung von Doris Affentranger und begeisterten das Publikum mit Hits von Kiss und Tina Turner und mit ihrem Können. Nach zwei Zugaben kam die Feldmusik Allenwinden auf die Bühne, und spielte zusammen mit den Jungmusikanten das Stück «Don’t stop me now» von Queen, bevor die Jungmusikanten in den verdienten Feierabend entlassen wurden.

50 Jahre Mitgliedschaft in der Feldmusik

Nicht nur die Musik stand im Vordergrund. Es gab auch Jubilaren zu ehren. 15, 25 beziehungsweise 35 Jahre sind Heiri Süess, Petra Andermatt respektive Hansueli Kohler und Yvonne Meier in der Feldmusik Allenwinden. Sepp Maurer feierte sogar sein 50-Jahr-Jubiläum, was mit einer Ehrenfanfare zelebriert wurde.

Nach den Ehrungen ging der musikalische Ritt weiter. Den glorreichen Abschluss des Konzerts bildete der Marsch «Frohes Wiederseh’n». Es war ein passender Abschluss des Konzerts. Die Musiker unter der Leitung des Tessiners Daniele Giovanni bekamen grossen Applaus für ihre Darbietungen.

Nun bereiten sie sich auf das 100-Jahr-Jubiläum vor. Einerseits steht in diesem Rahmen die Neueinkleidung der Feldmusik an: Der aktuelle Stoff reicht nicht mehr aus für die vielen Eingetretenen. Andererseits sind zahlreiche Anlässe geplant. Neben Haustürbesuchen und einem grossen Marschmusik-Marathon in ganzen Dorf ist die Vorfreude auch auf das Jubiläumsjahreskonzert bereits gross.