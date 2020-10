Eine Kandidatin der Grünen und ein FDP-Mann kämpfen um den freien Gemeinderatssitz in Risch Eine grüne Frau und ein FDP-Mann möchten den zurücktretenden Bauchef Ruedi Knüsel beerben. Seit 2014 ist der Rischer Gemeinderat ein bürgerliches Männergremium. Das könnte sich nun ändern. Rahel Hug 09.10.2020, 05.00 Uhr

Nach 14 Jahren ist genug: Der Rischer Bauvorsteher Ruedi Knüsel hat im August bekanntgegeben, per 31. März 2021 zurückzutreten. Der FDP-Gemeinderat will einer neuen Kraft Platz machen. Über seine Nachfolge entscheiden die Stimmbürger am 29. November. Zwei Kandidaten stellen sich zur Wahl: Ursula Eggenschwiler von den Grünen und Patrick Wahl von der FDP.

Ursula Eggenschwiler Bild: PD

Ursula Eggenschwiler, geboren in Baden, lebt seit 35 Jahren in Rotkreuz, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Man kennt sie als langjährige Präsidentin des Gesamtturnvereins TSV 2001 Rotkreuz, dem sie von 2002 bis 2012 vorstand. «In dieser Zeit habe ich mir viel Erfahrung im Bereich der Führung und Projektarbeit angeeignet und Organisationstalent bewiesen», führt sie aus.

Die Sachbearbeiterin und Hausfrau ist 60 Jahre alt und beschreibt sich als «kommunikativ und belastbar». Sie will sich «für die Erhaltung des natürlichen Lebensraumes und für ein zurückhaltendes Wachstum der Gemeinde» einsetzen, wie sie sagt. Ein wichtiges Anliegen ist ihr der Umweltschutz und ein attraktives Fuss- und Velonetz. Sie setze sich dafür ein, dass der geplante Autobahn-Halbanschluss «auf keinen Fall» umgesetzt wird. Und sie möchte, dass Kindertagesstätten in der Gemeinde günstiger werden. «Als Frau kann ich eine andere Sichtweise in den Gemeinderat bringen, welche zur Zeit im Gremium fehlt.» Ihre Wahlchancen schätzt sie als «intakt» ein. Durch ihr Engagement im Turnverein sei sie gut vernetzt in der Gemeinde.

Patrick Wahl Bild: PD

Bekannt im Dorf ist auch Patrick Wahl. Er ist seit 2010 Mitglied des Bürgerrates Risch, seit drei Jahren ist er Präsident der Bürgergemeinde. Wahl ist 50 Jahre alt, in Rotkreuz aufgewachsen und hat «mein ganzes Leben» hier verbracht, wie er sagt. Der FDP-Vertreter ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. «Ich möchte mich für eine lebenswerte Gemeinde einsetzen», erklärt er. Rotkreuz werde weiterwachsen und das sei auch gut – «aber nicht um jeden Preis, sondern verträglich. Das finde ich zentral». Die Bautätigkeit müsse sich deshalb auf bereits eingezonte Flächen konzentrieren, sodass «Naherholungsgebiete, Ortsqualitäten und die Umwelt geschützt werden können».

Wichtig ist Wahl ebenfalls «ein zukunftsorientiertes Miteinander von Wohnen, Bildung und Wirtschaft». Wahl ist Maschineningenieur ETH. Bei einem Wahlerfolg würde er das Amt als Präsident des Bürgerrats abgeben. Seine Chancen beurteilt er als «realistisch»: «Aufgrund meines beruflichen und politischen Werdeganges bringe ich einen grossen Rucksack an Erfahrungen mit, sei es als Projektleiter, in der Personalführung und selbstverständlich bezüglich lokal-politischer Anforderungen.»

Bürgerliches Männergremium seit 2014

Die SP und die Grünliberalen unterstützen die Kandidatur von Ursula Eggenschwiler. Die CVP war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die SVP wird sich am 11. November mit der Wahl auseinandersetzen. Beide Kandidaten werden an der Versammlung vor Ort sein und sich den Fragen der Partei stellen.

Im Gemeinderat Risch sitzen je zwei FDP- und zwei CVP- Vertreter sowie ein SVP-Vertreter. Die Grünen verloren 2014, nach dem Rücktritt von Marianne Schmid, ihren Sitz an die FDP. 2018 wurde das bisherige Gremium bestätigt, Angriffe von Grünen und SVP scheiterten.