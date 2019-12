Grünes Licht für das Musikschulzentrum in Steinhausen Der Zusatzkredit für die Umnutzung vom Schulhaus Sunnegrund zum Musikschulzentrum in Steinhausen ist gesprochen. Vanessa Varisco 05.12.2019, 22.34 Uhr

Bald werden im ehemaligen Schulhaus Musikschüler ein und aus gehen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen, 3. November 2015)

Der Andrang war gross an der Gemeindeversammlung am Donnerstagabend in Steinhausen: 283 Stimmberechtigte fanden den Weg in den Gemeindesaal. Zu diskutieren gab es denn auch viel, standen doch eine Motion der IG Mobilfunk Steinhausen für einen koordinierten Ausbau der Mobilfunk-Infrastruktur zum Wohle der Bevölkerung sowie drei Interpellationen auf der Traktandenliste.