Jubiläumsanlass von WaldZug: Die Gewinner sind ermittelt

Vereine Gut geschätzt und gewonnen Am Jubiläumsanlass von WaldZug erhielten die Besucher Gelegenheit, Preise zu gewinnen. Es galt, das Gewicht eines der geschnitzten Försteli zu schätzen. 19.07.2022, 14.56 Uhr

Zahlreiche Interessierte folgten der Einladung von WaldZug, um auf dem Siehbachareal in Zug den 100. Geburtstag des Verbands der Zuger Waldeigentümer mitzufeiern. Auf einem Rundgang erfuhren die Besucher, was der Zuger Wald in den Bereichen Schutz vor Naturgefahren, Biodiversität und Freizeitnutzung leistet, wie in der Waldwirtschaft gearbeitet wird und worauf man als Erholungssuchende des Walds achten sollte. Wer die Tafeln aufmerksam las, hatte gute Chancen, einen Sofortpreis zu gewinnen.

Der Zuger Verband der Waldeigentümer feiert heuer sein 100-Jahr-Jubiläum. Bild: PD

Die drei Gewinner des Hauptpreises, jeweils fünf Eintritte in die Baarer Höllgrotten und ein Konsumationsgutschein im Restaurant Höllgrotten, wurden durch eine Schätzfrage ermittelt. Es galt, das Gewicht eines der geschnitzten Försterli zu schätzen, die im Vorfeld des Jubiläums in allen Zuger Gemeinden für den Anlass geworben hatten. Das Gewicht der Figur betrug 159000 Gramm. Am nächsten mit seiner Schätzung kam Damian Roth, Uerzlikon, der nur 367 Gramm daneben lag. Andreas Hürlimann, Walchwil, schaffte es bis auf 600 Gramm ans korrekte Gewicht heran. Fünf weitere Teilnehmer verschätzten sich um 1000 Gramm. Unter ihnen wurde Nelio Müller, Baar, als Preisgewinner ausgelost. Philip Schuler, Zug, Melanie Schaffer, Oberägeri, Moritz Würsch, Zumikon, und Fynn Walker, Oberwil, erhalten als Trostpreis jeweils zwei Eintrittskarten in die Höllgrotten.

Für den Verband WaldZug: Stefan Doppmann

