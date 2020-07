Gute Leistung der Hünenberger Unicorns gegen starke Lausanner Nachdem die Hünenberger Unicorns letzte Woche zwei wichtige Spiele gegen Luzern verloren hatten, musste das NLB-Team der Unicorns diesen Samstag gewinnen, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Lukas Fabel 27.07.2020, 12.00 Uhr

Andreas Gamma erreicht erfolgreich die Home Plate, während der Catcher der Lausanne Indians auf das Zuspiel seiner Mitspieler wartet. Bild: PD

Am Samstag, 25. Juli, spielten die Einhörner in Hünenberg zwei Spiele gegen die Lausanner Indians, welche in der Tabelle gleichauf mit den Hünenbergern lagen. Die Hünenberger starteten gut ins erste Spiel; Marvin Müller erzielte gleich zu Beginn ein Double. Das 1. Inning beendeten die Unicorns mit einer 3:1 Führung. Die Indians konnten im zweiten Inning das Spiel wieder ausgleichen, worauf die Unicorns jedoch gleich reagierten und durch einen schönen Hit von Reinaldo Reyes wieder in Führung gingen. Auch in den nächsten 4 Innings blieb die Partie knapp. Im 6. Inning zeigten die Einhörner dann jedoch, dass sie die stärkste Offensive der NLB haben und erzielten drei Runs. So konnten die Unicorns mit einer Führung von 2 Runs ins letzte Inning starten. Wie schon im 6. Inning zeigte der Pitcher Andreas Gamma kein Mitleid mit den Lausanner und beendete das Spiel ohne einen weiteren Hit zuzulassen. Die Unicorns gewannen das erste Spiel mit 8:6.