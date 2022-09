Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen: Rhönrad, Satus Baar

Vereine & Verbände Gute Show der Turnerinnen Die Rhönradturnerinnen haben an der Schweizer Meisterschaft einen guten Auftritt hingelegt. Für den Final hat es aber nicht gereicht. Für den Satus Baar: Mia Defuns 16.09.2022, 19.28 Uhr

Die Turnerinnen haben viel an der Synchronität und dem Ausdruck gearbeitet. Bild: PD

Am 3. und 4. September war es so weit: Nach vier Jahren fand die Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen (SMV) mit rund 3000 Turnerinnen und Turnern aus 115 Vereinen wieder statt.

Die Rhönradturnerinnen der Rhönradriege Satus Baar waren ganz aufgeregt. Zum ersten Mal fand die SMV in ihrer Heimat im Kanton Zug auf dem Bossard-Arena-Areal statt. Aus diesem Grund war die Motivation besonders hoch, sich für den Final am 4. September zu qualifizieren, wobei der Spass immer im Vordergrund stand.

Als Wettkampfvorbereitung gab es in den Trainings viele Videoanalysen und es wurde vor allem an der Synchronität sowie dem Ausdruck gearbeitet. Zudem wurden wenige Wochen vor dem Wettkampf zusätzliche Trainings organisiert, um ihrer Show den letzten Feinschliff zu verleihen.

Die Konkurrenz war stark

Am Samstagvormittag reisten sie gemeinsam zum Wettkampfareal, um anderen Turnerinnen und Turnern zuzuschauen und sie anzufeuern. Um 15.39 Uhr ging der Wettkampf für die Baarer Rhönradturnerinnen los und die Show konnte ohne Missgeschicke durchgeturnt werden. Sie waren überglücklich, denn aus ihrer Sicht, war es die beste Show, die sie bisher geturnt hatten. Sie wussten jedoch, dass die Konkurrenz stark war, rechneten sich insgeheim doch gute Chancen für den Finaleinzug aus.

Aus diesem Grund war die Endnote 9.00 für die Rhönradturnerinnen ernüchternd und sie konnten sich somit nicht für den Final qualifizieren. Nach dem Abendessen liessen die Turnerinnen den Abend im Festzelt in ausgelassener Stimmung ausklingen und schauten am Sonntag gemeinsam den Final.

Trotz des Ergebnisses sind sie weiterhin sehr motiviert und zuversichtlich, den Final der nächsten SMV zu erreichen.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.