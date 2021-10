Die letzte Beiz in Hagendorn ist wiedereröffnet worden

Hagendorn Susanne Herrmann will die Beizenkultur im Ort retten Die 64-Jährige hat die «Sonne» und damit das einzig verbliebene Lokal übernommen. Sie nimmt auch die Bewohner in die Pflicht. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Susanne Herrmann ist die neue Pächterin des Restaurants Sonne.



Bild: Matthias Jurt (Hagendorn, 29. Oktober 2021)

«Die ‹Sonne› leuchtet wieder, das müssen Sie schreiben!» Susanne Herrmann sitzt an einem Tisch im Séparée des Restaurants Sonne in Hagendorn und lacht ihrer Eingebung kurz hinterher. Seit rund zwei Wochen ist die 64-Jährige die neue Pächterin der letzten Beiz im Ort. Die Dekoration ist dezent und etwas herbstlich. Es sieht nicht viel anders aus als bei ihrer Vorgängerin, die im Frühling nach sieben Jahren aufhörte.

Susanne Herrmann ist angetreten, die Dorfbeizkultur aufrechtzuerhalten. Die «Sonne» stellt sich gegen den Untergang im nebelreichen Hagendorn, «Rebstock» und «Leue» sind Geschichte. Dies, obwohl Hagendorn immer grösser, aber allem Anschein nach auch immer stärker zum Schlafdorf wird. Als Indiz dafür kann herhalten, dass kein Grossverteiler sich traut, dem Volg den Platz streitig zu machen.

Herrmann wendet sich an Einheimische und solche, die es werden wollen. Für sie ist der Stammtisch kein Schimpfwort, sondern ein Sehnsuchtsort, den sie den Suchenden bieten will; solche gebe es genug, ist sie überzeugt. Jasser beispielsweise – und Raucher. Die «Sonne» wartet nach wie vor mit der Besonderheit auf, dass im Gastraum die Raucher sitzen, wohingegen die Nichtraucher im Séparée Platz nehmen.

Flexibel bei den Öffnungszeiten

Das könnte sich allerdings ändern. Die neue Pächterin gibt sich ein Jahr Zeit herauszufinden, ob dieses Modell mehrheitsfähig ist. Wenn nicht, werde sie die Wände neu streichen und die «Sonne» zum Nichtraucherlokal.

Auch was die Öffnungszeiten anbelangt, setzt sich Susanne Herrmann eine Übergangsfrist. Vorderhand gilt: Montags bis freitags von 8.30 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 21 Uhr hat das Lokal geöffnet. Hermann sagt offen:

«Die Dorfbewohner müssen beweisen, dass ihnen die Beiz etwas wert ist und auch kommen.»

Sei das nicht der Fall, passe sie die Zeiten dem Bedürfnis entsprechend an. Das gelte auch in einem anderen Sinn. Wenn Vereinsmitglieder nach dem Training noch länger als bis 23 Uhr mit ihren Getränken sitzen bleiben wollten, sei das selbstverständlich möglich. Und wenn ein Veranstaltungslokal für Anlässe gesucht wird, werde sie auch samstags Hand dazu bieten. Zu einem späteren Zeitpunkt will sie zudem an einem Sonntag monatlich eine volkstümliche Musikgruppe auftreten lassen.

Susanne Herrmann werde jederzeit anwesend sein, wenn das Lokal geöffnet hat. Die Gastronomin aus Leidenschaft kennt es nicht anders. Nach Anfangsjahren im Luzerner Hinterland bildete sie mit ihrem Mann Peter im Kanton Zug zunächst im «Ebel» in Inwil und später im «Rathus» in Steinhausen ein Wirtepaar, er in der Küche, sie an der Front. Nach 33 Jahren folgte das abrupte Ende: Peter Herrmann, der schwer erkrankt war, starb im vergangenen Frühjahr. Susanne Herrmann stand mit 64 Jahren vor der Frage, was sie tun sollte. Das Lokal in Steinhausen hatte sie aufgegeben, um sich um ihren Mann zu kümmern, sagt sie. «Dann sah ich, dass die Sonne ausgeschrieben war und schlug zu. Ich musste einfach etwas tun, andernfalls wäre ich in ein Loch gefallen.»

Das Essen ist zweitrangig

An Beschäftigung dürfte es ihr nicht mangeln. Denn noch hat sie keinen Koch gefunden, der Stellenmarkt sei pandemiebedingt dürr. Deshalb steht Susanne Herrmann selbst in der Küche. Wunderdinge brauche man nicht zu erwarten, sagt sie offen. Schnipo und andere Klassiker der einfachen und guten Küche sind auf der kleinen Karte zu finden, am Mittag stehen drei Menüs zur Auswahl. «Wir sind kein Speiselokal, sondern eine Dorfbeiz», bekräftigt die neue Pächterin. Eine Dorfbeiz, deren Fassade neu gestrichen wurde und die nun sozusagen wieder leuchtet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen