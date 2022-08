Hagendorn Ute Gotschall übernimmt die Leitung des Ziegeleimuseums Die 58-Jährige tritt die Nachfolge von Jürg Goll ab dem 1. Januar 2023 an. 23.08.2022, 13.00 Uhr

Ute W. Gottschall, künftige Direktorin. Bild: PD

Der Stiftungsrat des Ziegelei-Museums Cham hat die 58-jährige Ute W. Gottschall zur neuen Leiterin des Ziegelei-Museums ernannt, wie er bekannt gab.

Gegenwärtig bekleidet sie die Funktion der stellvertretenden Leiterin/Kuratorin im Fricktaler Museum in Rheinfelden und ist zudem Chefredaktorin der «Rheinfelder Neujahrsblätter». Sie verfüge auch im Museumsbereich über langjährige Berufserfahrung.

Sie übernimmt die Museumsleitung als Nachfolgerin von Jürg Goll, der laut Mitteilung nach knapp 38 Jahren in den Ruhestand tritt. Gottschall tritt die Stelle am 1. Januar 2023 an.

Höhere Ansprüche

Der Stiftungsrat ist nach eigenen Angaben «der Meinung, dass das Haus einen weiteren Professionalisierungsschritt machen muss, damit das Ziegeleimuseum auch weiterhin sein beliebtes und qualifiziertes Leistungsangebot für den Kanton Zug erbringen kann.» Mit dem Publikumserfolg seien auch die Ansprüche an das Museum gestiegen. (bier)