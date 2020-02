Hallo Velo: Zuger Pendler setzen vermehrt auf das Zweirad Der Zuger Regierungsrat erläutert, welche Massnahmen zur Förderung des Veloverkehrs getroffen werden. Vanessa Varisco 18.02.2020, 05.00 Uhr

Drahtesel und Helm statt Autoschlüssel und PKW: Im Kanton Zug sind immer mehr Menschen mit dem Velo unterwegs. Das ist der Antwort des Zuger Regierungsrats auf die Interpellation von Ivo Egger (ALG/Baar) und Zari Dzaferi (SP/Baar) zu entnehmen. Zwischen 2011 und 2017 sei auf den Korridoren zwischen der Stadt Zug und Cham sowie Steinhausen, Baar und Walchwil ein Anstieg an Velofahrern von rund 25 Prozent verzeichnet worden.

Egger und Dzaferi wollten in ihrer Interpellation wissen, wie die aktuelle Situation für Velofahrer aussieht und wie der Veloverkehr für Arbeits- und Schulwege weiter gefördert werden kann. Vorab betont der Regierungsrat, dass bereits einiges für den Radverkehr getan wurde. So konnte beispielsweise letztes Jahr der Veloweg von Menzingen nach Unterägeri eröffnet werden, im Gebiet Lüssi/Göbli wurde der bestehende Rad-/Fussweg umgelegt und verbreitert und auf der Blickensdorferstrasse in Baar konnte ein bergwärts führender Radstreifen erstellt werden.

Derzeit befasse sich die Baudirektion mit weiteren beschlossenen Projekten. Diese umfassen vor allem die Verbreiterung von Rad- und Fusswegen – so etwa auf dem Abschnitt Lorzenuferweg/Sonnackerstrasse in Baar – und den Bau von neuen Radstreifen. Das soll auf dem Abschnitt Margel/Talacher in Baar oder in Neuheim auf den Abschnitten Knoten Sand AG/Knoten Industrie und Knoten Industrie/Knoten Blatt geschehen.

Zwei Drittel der Unfälle geschehen innerorts

Im Strassenverkehr kommt es bekanntermassen auch immer wieder zu Unfällen. Die Interpellanten wollten deshalb von der Regierung wissen, wie die Unfallzahlen bei den Velofahren in den letzten Jahren aussahen. Laut der Regierung hätten sich im Jahr 2016 104 Unfälle ereignet, 2017 stieg die Zahl auf 110. Im Jahr 2018 waren es wieder weniger: 95 Unfälle mit Beteiligung von Fahrrädern erfasste die Polizei. Dabei gab es 90 Verletzte und einen Unfall mit Todesfolge ohne Dritteinwirkung, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. «Betrachtet man die Unfallursachen, handelt es sich bei rund 55 Prozent um Selbstunfälle», heisst es weiter. Am meisten Unfälle – nämlich rund zwei Drittel – fanden innerorts statt, rund ein Viertel nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr.

Ziel: Mehr Velos im Gesamtverkehr

Erfreut zeigt sich der Kanton über den Anteil eigener Mitarbeiter, welche heute bereits mit dem öffentlichen Verkehr, zu Fuss oder per Velo zur Arbeit pendeln: Zwei Dritteln sind es laut einer Umfrage, die vor wenigen Jahren durchgeführt wurde. Egger und Dzaferi wollten in diesem Zusammenhang wissen, welches Konzept der Regierungsrat verfolgt, um den Anteil des Veloverkehr zum Büro oder zur Schule zu erhöhen. Der Kanton verweist auf das Programm «Stadtlandschaft = Velolandschaft», welches von 2019 bis 2022 läuft. Im Rahmen eines zugehörigen Pilotprojekts wird unter anderem untersucht, welche weiteren Möglichkeiten bestehen, den Veloverkehr zu fördern. Analysiert werden soll der heutige Veloverkehr und Massnahmen zur Verbesserung werden erarbeitet. Mit dem Ziel den Anteil des Veloverkehrs zu erhöhen, ihn sicherer und attraktiver zu machen und ihn unter dem Aspekt «Gesundheit und Umweltschutz» zu fördern. Da mit der Ausarbeitung des Berichts erst dieses Jahr begonnen wird, werden erste Ergebnisse im Jahr 2021 vorliegen.

Grosse Effekte sieht die Regierung in den Besuchen der Zuger Polizei an den Zuger Schulen. Verkehrsinstruktorinnen und -instruktoren diskutieren dann mit Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zur Oberstufe Themen wie Velofahren, neue Mobilitätsformen und Unfallprävention. Auf das Velofahren wird der Fokus ab der zweiten bis zur fünften Primarstufe gelegt. «Nebst dem fahrerischen Können und dem richtigen Verhalten im Strassenverkehr soll auch die Freude am Velofahren geweckt und gefördert werden», ist in der Antwort zu lesen. Der Regierungsrat zeigt sich überzeugt, dass künftige Berufspendlerinnen und -pendler so schon früh mit dem Radfahren vertraut gemacht werden.

Deutliche Schwachstellen, die dem Pendeln mit dem Velo entgegenstehen, sieht der Regierungsrat allerdings nicht. «Einzig die Verbindungen nach Walchwil sowie in die Zuger Berggemeinden weisen gewisse Defizite auf.» Fehlen würden dort durgehende Veloinfrastrukturen und die Topografie mache die Verbindungsstrecken weniger attraktiv.