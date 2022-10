HALLOWEEN Das sind die Halloween-Events im Kanton Zug Der amerikanische Brauch, der am 31. Oktober gefeiert wird, ist längst auch in der Schweiz beliebt geworden. Was Sie im Kanton Zug zur diesjährigen Gruselnacht erwartet, lesen Sie hier. Sina Engl 20.10.2022, 05.00 Uhr

Geschnitzte Kürbisse passend zu Halloween. Bild: Stefan Kaiser (Hagendorn, 30. Oktober 2017)

Ursprünglich ein amerikanisches Brauchtum, ist Halloween heute auch in der Schweiz weitverbreitet. Vor den Haustüren stehen geschnitzte Kürbisse, aus deren Augen herbstlich das Kerzenlicht scheint. Dazu ziehen Kinder durch die Strassen und verlangen «Süsses oder Saures».

Halloween zieht jedes Jahr Jung und Alt in seinen Bann. Wenn in den Schaufenstern Spinnenweben und Vampirzähne ausgestellt werden, weiss man: Die Gruselnacht steht vor der Tür. Der Begriff «Halloween» leitet sich ab von dem englischen «All Hallows’ Eve», was den Abend vor Allerheiligen bezeichnet. Schon vor einigen hundert Jahren wurde Halloween gefeiert und es wurde angenommen, dass an diesem Tag die Seelen der Toten zurück zur Erde kommen.

Nicht nur am Halloween-Tag selbst, sondern auch am vorangehenden Wochenende finden im Kanton Zug viele Events im Zusammenhang mit dem Gruselanlass statt. Für Familien besonders attraktiv ist der traditionelle Herbstanlass Sam Fuin, wo zu Speis und Trank bei musikalischer Unterhaltung eingeladen wird.

Am Samstag finden zwei Bastelanlässe für die Jüngsten statt, und am Sonntag lädt der Verein Zuki in Cham zum Kürbisschnitzen ein. Zu beachten ist, dass manche Events eine Anmeldung voraussetzen.

Bild: Zuki

Freitag, 28. Oktober, ab 17 Uhr: Sam Fuin – Schloss Buonas – Infos gibt's unter www.zugkultur.ch, Eintritt frei

– Schloss Buonas – Infos gibt's unter www.zugkultur.ch, Eintritt frei Samstag, 29. Oktober, 9–11.30 Uhr: Halloweenbasteln – Quartiertreff Riedmatt – Infos gibt's unter www.quartiertreff-riedmatt.ch

– Quartiertreff Riedmatt – Infos gibt's unter www.quartiertreff-riedmatt.ch Samstag, 29. Oktober, 9 Uhr: Halloween Workshop – Shooting Stars Unterägeri – Infos gibt's unter www.shootingstarspreschool.ch

– Shooting Stars Unterägeri – Infos gibt's unter www.shootingstarspreschool.ch Sonntag, 30. Oktober, 16–19 Uhr: Familien-Halloween – Zuki-am-Teuflibach – Infos gibt's unter www.zuki.ch, Preis: 10.–/Kind, 18.–/Erwachsener

– Zuki-am-Teuflibach – Infos gibt's unter www.zuki.ch, Preis: 10.–/Kind, 18.–/Erwachsener Montag, 31. Oktober, 17–20 Uhr: Halloween «Grusel Box» – «Quartier Box» Riedmatt – Infos gibt's unter www.zug-westwind.ch

Wer das Halloween-Wochenende gemütlich im Restaurant oder in der Bar geniessen, auf das Kostüm aber keinesfalls verzichten will, findet im Restaurant Spago in Zug den passenden Anlass. Für das beste Kostüm wird sogar ein Preis verliehen. Im Mr. Pickwick Pub in Zug beeindrucken die Mitarbeitenden mit ihrer Verkleidung und die Gäste sind zu Karaoke und Pub-Quiz eingeladen.

In Mexiko wird am 31.10. der Verstorbenen gedacht. Bild: Spago

Samstag, 29. Oktober: Día de los Muertos – Spago – Infos gibt's unter www.spago-zug.ch

Spago – Infos gibt's unter www.spago-zug.ch Samstag, 28. Oktober: Karaoke – Mr. Pickwick Pub – Infos gibt's unter www.pickwick.ch

– Mr. Pickwick Pub – Infos gibt's unter www.pickwick.ch Montag, 31. Oktober: Pub-Quiz – Mr. Pickwick Pub – Infos gibt’s unter www.pickwick.ch

Für Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer hat Zug zu Halloween auch dieses Jahr wieder einiges zu bieten. Die Loung & Gallery veranstaltet gleich drei Partys und lädt somit zu langen Tanznächten ein.

Freitag, 28. Oktober: Ü30 Party Zug , Halloween Edition – Lounge & Gallery – Infos gibt's unter www.lgclub.ch, Preis: 15.–

, Halloween Edition – Lounge & Gallery – Infos gibt's unter www.lgclub.ch, Preis: 15.– Samstag, 29. Oktober: Zuger Halloween Party Part I – Lounge & Gallery – Infos gibt’s unter www.lgclub.ch, Preis: 20.–

– Lounge & Gallery – Infos gibt’s unter www.lgclub.ch, Preis: 20.– Montag, 31. Oktober: Zuger Halloween Party Part II – Lounge & Gallery – Infos gibt’s unter www.lgclub.ch, Preis: 20.–

Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.