Beim Kostümverleih in Walchwil findet jeder ein Halloween Kostüm

HALLOWEEN Wer eine gruselige Verkleidung sucht, wird beim Kostümverleih in Walchwil fündig Ruth Hürlimann betreibt den letzten Kostümverleih im Kanton Zug. Die 76-Jährige führt das Geschäft auch durch schwere Zeiten und hat für Halloween einiges an Kostümen zu bieten. Sina Engl Jetzt kommentieren 20.10.2022, 18.17 Uhr

Unheimliche und andere Kostüme kann man in Ruth Hürlimanns Kostüm- und Kleiderverleih in Walchwil ausleihen. Bild: Matthias Jurt (Walchwil, 20. Oktober 2022)

An Halloween mögen es viele gruselig. Durch die Strassen ziehen vermeintliche Gespenster, Hexen und Vampire und jagen ihren Mitmenschen mit ihren unheimlichen Kostümen einen Schrecken ein. Der amerikanische Brauch «Halloween» ist schon lange auch in der Schweiz Tradition.

In der Nacht vor Allerheiligen, am 31. Oktober, trifft sich Jung und Alt, um gemeinsam eine Gruselnacht zu verbringen. Wenn Kinder von Haus zu Haus gehen und «Süsses oder Saures» fordern, sind beeindruckende Kostüme gefragt.

Ruth Hürlimann betreibt in Walchwil den letzten Kostümverleih im Kanton Zug und kennt sich mit Verkleidungen besser aus als jeder andere. In ihrem Geschäft finden sich über 1000 Kostüme. «Ich habe Sachen für die Fasnacht oder fürs Oktoberfest», erzählt Hürlimann. «Und natürlich auch für Halloween.» In ihrer Sammlung befinden sich nachtschwarze Vampirumhänge, Ekel erregende Spinnenkostüme und Hexengewänder.

Verkauf steht bevor

In ihrem Kostümparadies fühlt sich Ruth Hürlimann sichtlich wohl. Wenn sie nach einem bestimmen Kostüm gefragt wird, hält sie es nach ein, zwei Griffen in der Hand.

Doch die riesige Anzahl an Kostümen, die sie im Keller ihres Wohnhauses unterbringt, macht ihr langsam zu schaffen. «Ich will schon länger verkaufen», erklärt die 76-Jährige. «In meinem Alter muss ich nämlich irgendwann damit anfangen.»

Ruth Hürlimann führt den Kostümverleih seit 1983. Die meisten der Kostüme habe sie selbst genäht und dabei viel Herzblut in die Arbeit gesteckt. Doch in den letzten Jahren laufe das Geschäft immer weniger gut. «Besonders während Covid-19 war es schwierig, da war einfach gar nichts los», erklärt Hürlimann. Aber auch danach habe sich die Lage nicht gross verbessert. Nostalgisch meint sie:

«Die Zeiten, wie sie früher waren, werden nicht mehr zurückkommen.»

Die guten alten Zeiten

Früher habe es grosse Bälle gegeben, für die sich die Leute verkleidet hätten. «So etwas gibt es heute nicht mehr.» Junge Leute würden zwar zum Beispiel in die Guggenmusik gehen und sich dort verkleiden, doch: «Die Guggenmusiken haben oft ihre eigenen Gewänder, dann leiht sich keiner etwas aus.»

Früher habe Ruth Hürlimann noch für einzelne Guggenmusiken genäht. «Sie brachten mir den Stoff und sagten, was sie haben wollen.» Heute sei ihr diese Arbeit neben dem Verleih aber zu viel.

Konkurrenz aus dem Internet

Ruth Hürlimann kann sich den Rückgang im Kostümgeschäft vor allem auch durch das Internet erklären. «Viele Leute kaufen ihre Kostüme heute online», erklärt sie. «Sie kommen dann erst zu mir, wenn etwas nicht ankommt oder die Grösse nicht stimmt.»

Im Internet fänden sich auch für Halloween viele sehr preisgünstige Kostüme, die Qualität sei oft aber auch dementsprechend schlecht. «Auch bei mir gibt es Kostüme ab 15 Franken, und manchmal können die Leute sie auch behalten.»

Diese Möglichkeit ist beim Kostümverleih neu. Anstatt die Kostüme nach ein oder zwei Tagen wieder zurückzubringen, können Kundinnen und Kunden sie für einen etwas höheren Preis abkaufen. «So kann ich wenigstens einen Teil meiner Kleider schon einmal weitergeben», erklärt die 76-Jährige.

Für eine Übernahme ihrer Kostümsammlung hat Ruth Hürlimann bereits diverse andere Verleihe, Theater oder Kindergärten angefragt. Bis jetzt allerdings ohne Erfolg. «Meistens sagen die Leute, sie haben keinen Platz für die Sachen», erklärt sie. Für die Kostümliebhaberin ist es wichtig, dass sie ihre Kostüme in gute Hände übergeben kann. Denn hinter den Kleidern, für welche Hürlimann nur hochwertige Stoffe verwendet, steckt viel Arbeit. Sie sagt:

«Wer noch nie genäht hat, weiss gar nicht, wie aufwendig es ist, ein Kostüm zu nähen.»

Ruth Hürlimann ist optimistisch, dass sich einige Käufer für ihre Kostüme finden werden. Bis dahin führt sie ihren Verleih weiter und freut sich über jeden Besuch, um der Kundschaft Kostüme für Halloween-Partys, Geburtstage oder demnächst für Samichlausbesuche und Silvester zu empfehlen.

Kostümverleih Walchwil, Schulhausstrasse 17, Telefonnummer 041 758 16 86, verleih@bluewin.ch.

