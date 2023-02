Der LK Zug gewinnt gegen den HC Arbon mit 50:19

Handball 31 Tore Differenz: Der LK Zug dominiert die Auf-/Abstiegsrunde nach Belieben Beim 50:19-Erfolg über den HC Arbon weisen mehrere Spielerinnen eine 100-prozentige Trefferquote auf. Jetzt kommentieren 23.02.2023, 14.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leah Stutz (am Ball) trifft zwölf Mal. Bild: Roger Zbinden (Zug, 10. Dezember 2022)

Die Zugerinnen haben auch das dritte Spiel der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 gewonnen. Am Mittwoch besiegten sie einen völlig überforderten HC Arbon mit 50:19. In der zweiten Halbzeit gelangen den Thurgauerinnen nur noch gerade acht Treffer.

Leah Stutz warf für den LK Zug mit zwölf Treffern am meisten Tore an diesem Abend vor lediglich 103 Besuchenden in der Sporthalle. Bemerkenswert: Stutz wies eine 100-prozentige Trefferquote auf. Gleiches gelang Ria Estermann (9 Tore) und Jacquline Hasler-Petrig (2). Die Abwehrquote der bemitleidenswerten Arbon-Goalies betrug gerade einmal 7 Prozent.

Am Sonntag erwartet die Zugerinnen wohl etwas mehr Gegenwehr. Dann reisen sie nach Thun (16 Uhr, Gotthelf-Halle). Das erste Aufeinandertreffen entschied der LKZ mit 34:29 für sich. Die Bernerinnen gewannen am Mittwoch gegen Yverdon mit 40:16. (bier)

Matchtelegramm Zug – Arbon 50:19 (24:11)

Sporthalle. – 103 Zuschauende. – SR Odermatt/Racahd. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug; 4-mal 2 Minuten gegen Arbon. – Zug: Abt; Schürmann (3), Kyra Gwerder (4), Stutz (12/6), Estermann (9), Steinmann (5), Riner (4), Oldani (2), Spieler (9), Hasler-Petrig (2). – Arbon: Schäfer; Özcelik (4), Avdic (2), Stacher, Moser (2), Wartenweiler (1), Fink (10/1), Petricevic.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen