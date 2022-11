Die Handballerinnen des LK Zug spielen im Europacup zu Hause

Handball Bei Spiele des LKZ in der nächsten Runde im European Cup finden in Zug statt Am 10. und 11. Dezember empfangen die Zugerinnen das holländische Team aus Quintus. Michael Wyss 21.11.2022, 13.58 Uhr

Die Zugerinnen mit Sara Zaetta (am Ball) sind noch in allen möglichen Wettbewerben vertreten. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 7. Oktober 2022)

Der LK Zug trifft in der dritten Runde im European Cup auf den niederländischen Vertreter H.V. Quintus. Die beiden Partien finden am 10. und 11. Dezember in der Sporthalle Zug statt.